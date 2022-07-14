Убийство

За убийство супруги 11-летней давности житель Ингушетии получил 11 лет колонии

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60-летний житель Ингушетии признан виновным в убийстве супруги 11 лет назад, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что мужчина в январе 2011 года в Магасе, на почве внезапно возникшей ссоры со своей 31-летней супругой, умышлено произвел в нее из имевшегося при себе пистолета выстрел. Причиненное ранение повлекло острую кровопотерю, от чего женщина скончалась на месте. При этом он не вызвал скорую медицинскую помощь и скрылся с места происшествия.

Используя паспорт на имя своего умершего брата, он скрывался от правоохранительных органов. В мае 2021 года он был задержан сотрудниками полиции в городе Майкопе.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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