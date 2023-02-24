Госнаграды

За выполнение боевых задач в зоне СВО награждены 28 росгвардейцев Ингушетии

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28 военнослужащих Назрановского полка управления Росгвардии по Ингушетии за выполнение боевых задач в зоне СВО удостоены государственных наград.

Ордена Мужества, медали Суворова, Жукова и «За отвагу» вручил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов.

Он поздравил награжденных и выразил благодарность за верность воинскому долгу и проявленный профессионализм.

«Желаю личному составу успехов в службе на благо Отечества, и отдельную благодарность выражаю вашим родителям, воспитавшим настоящих воинов», — отметил Романов, обращаясь к героям.

В торжественной церемонии приняли также участие заместитель командира владикавказского соединения ведомства по военно-политической работе полковник Сергей Кутейников и командир полка подполковник Руслан Гаджиев.

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