За выполнение боевых задач в зоне СВО награждены 28 росгвардейцев Ингушетии

Ордена Мужества, медали Суворова, Жукова и «За отвагу» вручил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов.

Он поздравил награжденных и выразил благодарность за верность воинскому долгу и проявленный профессионализм.

«Желаю личному составу успехов в службе на благо Отечества, и отдельную благодарность выражаю вашим родителям, воспитавшим настоящих воинов», — отметил Романов, обращаясь к героям.

В торжественной церемонии приняли также участие заместитель командира владикавказского соединения ведомства по военно-политической работе полковник Сергей Кутейников и командир полка подполковник Руслан Гаджиев.