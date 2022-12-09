Житель Ингушетии осужден на 8 лет за руководство преступной группировкой

«Установлено, что подсудимый с 2012 года стал занимать высшее положение в преступной иерархии в СКФО. В январе 2020 года его задержали правоохранительные органы», — сказал представитель ведомства.

По его данным, в соответствии с принятыми в криминальной среде традициями и правилами мужчина поддерживал криминальную субкультуру, разрешал финансовые и иные конфликты в преступной среде.

Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Ранее сообщалось, что следственные органы завели два уголовных дела против жителя Назрани, подозреваемого в руководстве преступной группировкой и незаконном хранении наркотиков.

Мужчина несколько лет назад приобрел в преступном мире титул «Вор в законе».

При задержании 23 января 2020 года в Назрани правоохранители нашли в его доме наркотическое средство N-метилэфедрон массой 9,9 грамма.

Известному криминальному авторитету вменяли ст. 210.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии и незаконное хранение наркотических средств).

По данными источника, речь идет о жителе Альтиевского округа Назрани Мусе Мальсагове, имеющем в криминальных кругах прозвище «Муса Ингуш».

Уроженец Назрани десять лет назад привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия. Предположительно, «коронован» в Москве летом 2013 года. В 2016 году получил три года колонии за незаконное хранение наркотиков. На свободу вышел в августе 2019 года.