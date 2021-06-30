Житель Ингушетии поднял вопрос установки поста МВД при въезде в Джейрахский район со стороны селения Горбани

«Урочище Горбани находится на границе с Северной Осетией, у подножия Столовой горы, в непосредственной близости с «Кавдоломитом». На мосту через реку Терек стоит пост с осетинскими сотрудниками. Ранее пост был совместным с сотрудниками из Ингушетии. Однако в бытность министра МВД РИ Трофимова этот пост был упразднен, наших полицейских оттуда сняли. Отсутствие поста на границе создаёт угрозу беспрепятственного прохода на территорию Джейрахского района, а также возможность совершения противоправных действий», — цитирует Ваху Льянова пресс-служба администрации Джейрахского района.

Мухарбек Барахоев внимательно выслушал собеседника и дал необходимые консультации. Он заверил, что в ближайшее время обращение Льянова будет рассмотрено.