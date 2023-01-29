Житель Ингушетии сдавал в аренду несуществующую квартиру

В мае прошлого года мужчина в сети интернет разместил соответствующее объявление, после чего к нему обратился житель Назрани с просьбой сдать квартиру на двое суток для родственников и перевел на банковскую карту 4 тыс. рублей.

Похищенные деньги тот присвоил, заявив, что не получил их, а затем заблокировал арендатора в телефоне.

Приговором Магасского районного суда, с учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшему, наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, «арендодателю» назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.