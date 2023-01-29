Мошенничество

Житель Ингушетии сдавал в аренду несуществующую квартиру

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38-летний житель Назрановского района республики сдавал в краткосрочную аренду несуществующую квартиру в Магасе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.

В мае прошлого года мужчина в сети интернет разместил соответствующее объявление, после чего к нему обратился житель Назрани с просьбой сдать квартиру на двое суток для родственников и перевел на банковскую карту 4 тыс. рублей.

Похищенные деньги тот присвоил, заявив, что не получил их, а затем заблокировал арендатора в телефоне.

Приговором Магасского районного суда, с учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшему, наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, «арендодателю» назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

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