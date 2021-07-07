Житель Ингушетии спас тонущую в горной реке девочку

«Молодой человек отдыхал с друзьями, когда уже собирался уходить домой, увидел, что ребёнок тонет в реке. Ислам, не раздумывая, прыгнул в воду и проплыв несколько метров, вытащил его на берег, затем провел реанимационные действия», — сказал собеседник издания.

По его словам, благодаря оперативным и грамотным действиям молодого человека, ребенок начал дышать и через некоторое время пришел в сознание.

В администрации в торжественной обстановке Накастоеву вручили благодарность от главы района Магомеда Дзейтова и наградили сувениром в виде наручных часов.