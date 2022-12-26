Жители 10 микрорайона Магаса Ингушетии поблагодарили мэрию за благоустройство территории

В связи с обращением жителей многоквартирных жилых домов по улице Назарбаева, по поручению градоначальника Усмана Аушева, проведены работы по благоустройству дворовой территории. Завершено асфальтирование территории, планируются работы по организации дополнительной автостоянки, установке детской площадки, а также озеленению прилегающей территории.

Жители Магаса благодарят городскую администрацию за быстрое реагирование и качественно проведенную работу.

«Благоустройство дворовых территорий входит в компетенцию застройщиков. К сожалению, в бюджет города не могут быть заложены средства на такие расходы, и тем не менее мы стараемся находить выходы из ситуации для выполнения просьб наших жителей», — отметил Аушев.