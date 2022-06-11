Криминал

Жительница Ингушетии попалась на мошенничестве с маткапиталом

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Жительницу Ингушетии осудили на два года условно за попытку получить сертификат на материнский капитал на несуществующих детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что 26-летняя женщина в 2017 году для получения сертификата на материнский капитал представила в отделение ПРФ подложные свидетельства о рождение двух несуществующих детей. Однако, ей не удалось довести свой преступный умысел до конца, поскольку в связи с установлением подложности предоставленных документов отделением пенсионного фонда было принято решение об отказе в выдаче сертификата», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 — частью 3 статьей 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в крупном размере).

Приговором Магасского районного суда она признана виновной в инкриминируемом деянии и ее назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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