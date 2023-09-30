Приговор

Жителя Ингушетии осудили за угрозы убить знакомого

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Суд приговорил жителя республики к семи месяцам ограничения свободы по обвинению в угрозе убийством знакомому, сообщили «Ингушетии» в региональной прокуратуре.

«27-летний мужчина в июле текущего года спровоцировал конфликт и драку со своим знакомым и грозился его убить. Тот воспринял угрозу убийством реально», — сказал собеседник.

По его словам, фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК России.

Отмечается, что в течение указанного времени осужденному запрещено менять место постоянного проживания, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы территории муниципального образования. При этом, суд возложил на осужденного обязанность раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

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