Жителя Ингушетии осудили за угрозы убить знакомого

«27-летний мужчина в июле текущего года спровоцировал конфликт и драку со своим знакомым и грозился его убить. Тот воспринял угрозу убийством реально», — сказал собеседник.

По его словам, фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК России.

Отмечается, что в течение указанного времени осужденному запрещено менять место постоянного проживания, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы территории муниципального образования. При этом, суд возложил на осужденного обязанность раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.