Криминал

Жителя Ингушетии приговорили к 3 годам тюрьмы за хранение каннабиса

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Житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии осужден к 3 годам тюрьмы за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что 22-летний местный житель для личного употребления хранил в своем автомобиле каннабис массой 163 грамма. В феврале 2021 года он, поняв, что его преследуют сотрудники полиции, выбросил пакет с наркотическим веществом, а сам попытался скрыться в одном из частных домовладений, но был задержан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере)», — говорится в сообщении.

Приговором Назрановского районного суда, с учётом позиции государственного обвинителя, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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