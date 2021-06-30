Жителя Назрани отправили под подписку о невыезде за экстремистские высказывания в интернете

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали мужчину, размещавшего в соцсетях публичные призывы уничтожать представителей одной из политических партий, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«По имеющимся у правоохранителей данным, 46-летний житель Назрани призывал к экстремизму — уничтожать представителей одной из политических партий», — сказал собеседник издания.

По его информации, в отношении него завели уголовное дело по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигурант в содеянном раскаялся и оказывает полное содействие следствию. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Преступление выявили сотрудники центра противодействия экстремизму республиканского МВД совместно с ФСБ России.

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