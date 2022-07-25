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Жителям Ингушетии предлагают пройти тренировочный тест Географического диктанта

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Жителям Ингушетии предлагают уже сейчас начать подготовку к одному из самых интересных испытаний по географии — Географическому диктанту, который пройдет осенью нынешнего года в восьмой раз.

Русское географическое общество подготовило для любителей и профессионалов тренировочный тест, состоящий из 20 заданий, который можно пройти на официальном сайте РГО. Результат его будет известен сразу.

Сам же Географический диктант традиционно предложит несколько вариантов, каждый из которых будет состоять из 40 вопросов закрытого типа с возможностью выбора ответов. Задания будут разделены на две части по степени сложности. Первая — десять вопросов базового уровня на тему общеизвестных географических фактов. Вторая — 30 вопросов, ответы на которые потребуют образного мышления, системной логики и эрудиции.

Тренировочный тест можно пройти по ссылке.

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