Жителю Ингушетии грозит до 10 лет тюрьмы за хранение полкилограмма марихуаны
32-летний житель города Малгобека Ингушетии ответит в суде за хранение полкилограмма марихуаны. Обвиняемый задержан и водворен и ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«По версии следствия, мужчина приобрел и хранил по месту своего жительства в Малгобеке наркотическое средство — каннабис (марихуана), массой около 500 грамм. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере).
Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд республики.