Жителю Ингушетии грозит до 10 лет тюрьмы за хранение полкилограмма марихуаны

«По версии следствия, мужчина приобрел и хранил по месту своего жительства в Малгобеке наркотическое средство — каннабис (марихуана), массой около 500 грамм. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере).

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд республики.