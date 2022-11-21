Наркомания

Жителю Ингушетии грозит до 10 лет тюрьмы за хранение полкилограмма марихуаны

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32-летний житель города Малгобека Ингушетии ответит в суде за хранение полкилограмма марихуаны. Обвиняемый задержан и водворен и ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина приобрел и хранил по месту своего жительства в Малгобеке наркотическое средство — каннабис (марихуана), массой около 500 грамм. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере).

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд республики.

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