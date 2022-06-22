Боевики выбирались в Ингушетию мелкими группами по федеральной трассе «Кавказ» из соседней республики. Уже к вечеру 21 июня они были рассредоточены по всем оговоренным заранее точкам нападения.

Долгая ночь

Сигнал о нападении на здание МВД по Ингушетии в городе Назрани поступил в 22:30 мск. Подверглись обстрелу Назрановский районный и городской отделы внутренних дел, склад вооружений МВД, Назрановский погранотряд, бывшее здание управления ФСБ, другие объекты.

В городе Карабулаке боевики пытались захватить базу ОМОН и здание городского отдела внутренних дел, а в станице Троицкая они напали на мотострелковую воинскую часть Минобороны.

Нападавшие были одеты в камуфляжную форму и маски, и поэтому для них не составило большого труда захватить несколько блокпостов на федеральной трассе «Кавказ». Практически все дежурившие на тот момент сотрудники МВД Ингушетии и военнослужащие внутренних войск были расстреляны. Выставив свои блокпосты на дорогах, боевики стали досматривать автомобили и расстреливать на месте всех представителей силовых структур и местных руководителей.

В 15 километрах от контрольно-пропускного пункта «Кавказ» был обстрелян микроавтобус «Газель», на котором к месту службы направлялись сотрудники курской милиции, в результате погибло восемь человек.

Бандиты нарушили телефонную связь (включая мобильную), что не позволило сосредоточенным в республике силам МВД, погранвойск, Минобороны и ФСБ своевременно скоординировать свои действия.

Бой продолжался до утра.

«Мы в тот вечер засиделись допоздна, — рассказала местная жительница Ася Гагиева. — Было около 23 часов, когда началась стрельба. В это время перестрелки и одиночные нападения случались нередко, поэтому мы думали, что все быстро утихнет, но выстрелы не прекращались. Стали звонить друзьям, чтобы разузнать, что происходит, но связь была плохая».

Офицер-правоохранитель Ахмед-Башир Костоев находился в отпуске, но никто не смог бы его удержать в ту ночь дома. «Моих друзей отстреливают! — сказал он соседке, которая буквально преградила ему дорогу, встав перед автомобилем. — Как я буду сидеть дома, а потом смотреть в глаза людям?»

Он уехал. На экажевском кругу машину остановили боевики. Ахмед-Башир узнал нескольких из них (к сожалению, среди напавших были и жители республики). Кто-то предложил смилостивиться и отпустить с миром, но для пущей циничности или просто потому, что они были нелюдями, потребовали от него встать на колени и попросить пощады. Услышав решительный отказ, боевики решили заставить его сделать это силой, но не смогли. Он был парень из крепкого десятка. Тогда они прострелили ему колени ног. Ахмед-Башир, превозмогая боль, собрав все силы свалился на бок. Подробности убийства позже на следствии рассказал один из боевиков, причастных к нападению. У Ахмед-Башира остались три дочери и сын.

Джабраил Торшхоев, майор юстиции, старший следователь СО при Назрановском РОВД только собрался ко сну, как услышал выстрелы. Он жил в районе «Центр-Камаз». Накинув пиджак, взяв свое табельное оружие, он выбежал на улицу. Супруга Фатима попробовала остановить мужа, плакала, умоляла не оставлять ее с детьми (их было двое, третьего она носила под сердцем). Остановить его попытался и выбежавший на выстрелы сосед — тщетно. Он был решителен. Пытаясь хоть как-то успокоить супругу, пообещал, что быстро вернется. Но домой он уже не вернулся. Своему родившемуся чрез два месяца сыну Фатима дала имя мужа — Джабраил.

В ту ночь погибли почти все руководители силовых структур республики. Исполнявшего обязанности главы республиканского МВД Абубукара Костоева остановили на посту ДПС, когда он ехал из села Экажево в Назрань. Его расстреляли вместе с охранниками и водителем. Переодетые боевики забрали табельное оружие и средства связи и заманили в засаду его заместителя и других милиционеров. При схожих обстоятельствах убили почти всё руководство прокуратуры Назрани и начальника управления почтовой связи республики. Бандиты атаковали преимущественно силовиков, но среди мирных жителей тоже были потери.

Сотрудники внутренних дел отстояли всё, кроме склада с оружием. Боевики из гранатомета расстреляли его дежурную часть. В то же время милиционеры республиканского МВД были заблокированы: на 18 сотрудников правоохранительных органов, находящихся на тот момент в здании, приходилось втрое больше нападающих. Они пытались освободить подозреваемых в преступлениях, которые были арестованы и находились в следственном изоляторе, где содержалось около 50 человек. Но сотрудники правоохранительных органов отстояли здание.

Одна из группировок боевиков штурмовала здание управления регионального МВД по борьбе с организованной преступностью. В эту ночь там дежурили восемь сотрудников, в числе которых был майор милиции Курейш Матиев. Боевики отключили связь, хотели захватить секретный узел связи, оружие и боеприпасы, а заодно уничтожить документы оперативников, касающиеся деятельности бандитов. Никто из восьми сотрудников полиции в ту ночь не погиб. Они смогли отбить атаки боевиков.

Пограничники в течение нескольких часов вели бой и не допустили прорыва бандитов на территорию погранотряда, не позволив им тем самым захватить оружие и медикаменты.

Тяжелое утро

Сразу после нападения боевиков по тревоге были подняты федеральные силы. По данным регионального управления ФСБ, федеральные войска пришли в Назрань к четырем часам утра. Войска стянули из центрального аппарата МВД, из Ханкалы (Чеченская Республика), подняли подразделения, дислоцированные во Владикавказе. Был развернут оперативный штаб МВД, региональный оперативный штаб по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе во Владикавказе, который оценивал складывающуюся ситуацию в Назрани. Было принято решение проводить доразведку и подтягивать дополнительные силы к точкам нападения боевиков, оказывать помощь сотрудникам, которые держали неравный бой.

В Назрань были переброшены дополнительные силы Северокавказского управления погранслужбы ФСБ России. Пограничников доставили из Ставропольского края на вертолетах.

После нескольких часов боя сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль. В ходе бандитской вылазки боевики планировали нанести ракетный удар по столице Ингушетии Магасу, но они не успели этого сделать, сбежали с оборудованной позиции, на которой были выставлены четыре установки противотанковых управляемых ракет.

22 июня с утра началось прочесывание федеральными силами местности и преследование боевиков, которые, забрав большинство раненых и убитых, ушли в леса.

В этой короткой, но безжалостной войне погибли 98 человек, из которых 29 сотрудники МВД по Ингушетии, два — МВД по Чечне, 10 — сотрудники ФСБ, пять — прокуратуры, три военных, семь пограничников, более 40 мирных жителей. 113 человек получили ранения различной степени тяжести. Больше всего людей погибло не в ходе штурмов, а в результате зачисток, устроенных боевиками.

В результате нападения бандитам удалось захватить около двух тысяч единиц огнестрельного оружия, большое число боеприпасов. Было сожжено здание Назрановского РОВД и ряд других строений. Организациям, предприятиям и гражданам республики был причинен значительный имущественный ущерб.

Без срока давности

В Ингушетию 22 июня 2004 года прилетел Президент России Владимир Путин. Он встретился с главой республики, полпредом в ЮФО. Президент признал, что федеральная власть приняла недостаточно мер, чтобы стабилизировать ситуацию в Ингушетии. Он сообщил, что в Назрань будет введен еще один полк внутренних войск.

23, 24 и 25 июня 2004 года в республике были объявлены днями траура.

В 2005 году 22 июня в Ингушетии был объявлен днем памяти жертв нападения боевиков на регион.

В результате расследования нападения на Ингушетию, проведенного следователями, оперативными работниками ФСБ и МВД России, были установлены, задержаны, уничтожены при оказании ими вооруженного сопротивления лица, причастные к преступлению.

По сведениям Генпрокуроры России, среди участников террористического рейда в Ингушетию были и бандиты, захватившие школу в Беслане в сентябре 2004 года.

Один из организаторов нападения на Ингушетию — ближайший соратник Басаева — араб Абу-Кутейп, подданный Кувейта, при задержании взорвал на себе пояс смертника. Еще один организатор рейда арабский наемник Абу Дзейт был уничтожен при задержании. Основного организатора нападения, чеченского террориста Шамиля Басаева, который лично был на захваченных складах МВД, спецслужбам удалось уничтожить в 2006 году. В 2013 году был уничтожен террорист Доку Умаров, командовавший группой при нападении на Ингушетию.

В 2011 году Ставропольским краевым судом были осуждены к длительным срокам заключения 12 участников нападения. В 2015 году осудили на пожизненный срок боевика Али Тазиева, который во время нападения на Ингушетию командовал одним из отрядов бандитов. До этого он уже был осужден пожизненно за ряд резонансных преступлений.

Сколько их (правоохранителей) еще погибло в эти дни и в те тяжелые для республики годы! Они так и не успели повзрослеть, остались молодыми, какими мы их и помним, хотя давно выросли их дети. Время медленно стирает боль событий того злополучного дня, но не заглушает память.

А на Аллее памяти на территории Мемориала памяти и славы в Назрани каждую весну оживают деревья, которые носят имена погибших сотрудников правоохранительных органов.

Материал подготовлен на основе информации РИА «Новости» и открытых источников