Горская Автономная Советская Социалистическая Республика (ГАССР) была провозглашена 20 января 1921 года Постановлением ВЦИК. Сюда вошли шесть национально-государственных образований, между которыми была разделена часть бывшей Терской области. В итоге административным путем, без учета интересов населения, Терская область была разрушена, а вновь созданная Горская автономная республика не представляла из себя достаточно цельную исторически сложившуюся административно-территориальную единицу.

Через год из состава Горской республики вышла Кабарда, в 1922 году — Чечня. В составе Горской республики остались Ингушская и Северо-Осетинская автономные области, Сунженский округ и г. Владикавказ.

К началу 1924 года возникла идея реорганизации Горской Республики и образования на ее территории национальных автономий.

17 февраля 1924 года Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло по докладу А. И. Микояна постановление «О конструкции власти в Горской Республике», в котором было предложено реорганизовать Горскую Республику таким образом, чтобы создать на ее основе две автономные области — Ингушскую (на базе Назрановского округа) и Северо-Осетинскую (на базе Владикавказского округа), сохранив на прежних основах Сунженский округ и г. Владикавказ.

В результате национально-государственного строительства Ингушетия впервые получила автономию 7 июля 1924 года. С этого времени началось активное экономическое и культурное развитие ингушского народа, проходившее в русле официальной политики, направленной на повышение уровня жизни национальных окраин.

25 августа 1924 года Горская Республика была официально упразднена. Выделение в автономную область позволило Ингушетии целенаправленно распоряжаться бюджетом, развивать промышленные предприятия, поднять культурный уровень, медицинское обслуживание ингушей. Но произвольное изменение границ привело к несправедливому расчленению народов, часть из которых оказалась за пределами их национальных и административных границ. Была заложена мина-ловушка, которая начала действовать сразу же после размежевания Терской области.

Историческая справка: Горская АССР, со столицей Владикавказ образована в составе РСФСР на территории бывшей Терской и части бывшей Кубанской областей Российской империи. Площадь республики составляла свыше 74 000 км², население — около 1286 тыс. человек (1921). В состав Горской АССР входили округа: Балкарский, Дигорский (1921-1922), Ингушский, Кабардинский, Карачаевский, Осетинский, Сунженский, Чеченский.

До Горской АССР в начале гражданской войны на тех же территориях провозглашались автономная Терская советская республика (март 1918), Северо-Кавказская советская республика (июль 1918) и небольшевистские независимые Горская республика (ноябрь 1917), Республика союза горцев Северного Кавказа (май 1918), Северо-Кавказский эмират (сентябрь 1919).

Горская АССР была провозглашена на съезде народов Терской области 17 ноября 1920 года во Владикавказе. Организована на основании декрета ВЦИК от 20 января 1921 года. Учредительный съезд советов Горской АССР, состоявшийся 16-22 апреля 1921 года, избрал ЦИК ГАССР.

В ходе национально-государственного размежевания из Горской АССР были выделены автономные округа (преобразованные затем в автономные области): Кабардинский (1 сентября 1921 г.), Карачаевский (12 января 1922 г.), Чеченский (30 ноября 1922 г.), Балкарский (16 января 1922 г.).

Декретом ВЦИК от 7 июля 1924 года Горская АССР была упразднена, и на её территории были созданы Северо-Осетинская, Чеченская и Ингушская автономные области, Сунженский казачий округ (с правами губернского исполкома), город Владикавказ как самостоятельная единица, непосредственно подчинённая ВЦИК РСФСР