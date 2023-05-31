Ингушетия сделала свой выбор в пользу вхождения в Россию не сегодня. Этот выбор был официально закреплён в марте 1770 года. На протяжении истории никакие внешние угрозы и внутренние проблемы не изменили и не изменят пророссийского курса ингушского народа. Став первым образцом и показателем демократического начала новой Российской государственности, народ Ингушетии не теряет уверенности в том, что руководство страны окажет поддержку в социально-экономическом развитии и укреплении государственности этого глубоко российского тыла на Кавказе.

Важнейшие принципы национально-государственного устройства России — равенство наций и народностей во всех сферах жизни общества, демократический централизм как форма сочетания интернациональных и национальных интересов — с первых дней установления демократической власти стали неуклонно претворяться в жизнь. В результате проведённых в стране преобразований в Российской Федерации были приняты и такие формы национальной государственности, как республики.

Лидеры ингушского национального движения прекрасно осознавали значимость исторического пути народов Северного Кавказа и роль Российского государства в судьбе этих народов. Вне России ингушский народ не видел перспективы для национального возрождения.

Перед ингушским народом на протяжении десятилетий стоял открытым вопрос восстановления своей утраченной государственности. Для ее восстановления необходимо было иметь основание, которое дало бы возможность руководству Российской Федерации подготовить в дальнейшем нормативно-правовые акты для последующих действий по восстановлению республики. Таким основанием стал референдум, проведённый в ингушских районах уже бывшей Чечено-Ингушской Республики и Северной Осетии в 1991 году. Заинтересованность и активность проявилась в том, что 76% взрослого ингушского населения приняло в нём участие, а 97,4% из участвовавших заявили о своём желании создать Ингушскую Республику в составе Российской Федерации.

Проведение референдума 30 ноября 1991 года имело историческое значение для народа, ибо шло в неразрывном единстве с судьбой, некогда определённой для потомков предками — подписанием в 1770 году договора о добровольном вхождении ингушей в состав России. Факт проведения референдума в Ингушетии и его результаты стали официальным юридическим основанием, дающим право добиваться восстановления государственности ингушского народа в составе Российской Федерации.

В конце 1991 года, после фактического распада Чечено-Ингушской Республики, воля ингушского народа была выражена на съезде народных депутатов всех уровней, состоявшемся в Назрани 15 сентября 1991 года. Здесь было принято обращение к федеральным органам о создании суверенной республики.

4 июня состоялось историческое событие. Верховным советом Российской Федерации был принят закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».

Ингушетия, получившая в 1992 году статус самостоятельной республики в составе России, заняла своё достойное место на Северном Кавказе. На карте страны появился новый регион.

По-разному было воспринято создание самостоятельного субъекта. Трагическими явились события, начавшиеся 31 октября 1992 года в Пригородном районе, в результате которых все ингуши, проживающие там и в городе Владикавказе, были изгнаны из мест постоянного проживания.

В результате произошедших событий погибло несколько сот ни в чём не повинных людей, пропало без вести 192 человека. Это стало испытанием для всего ингушского народа, более 65-ти тысяч граждан Российской Федерации остались без крова, а молодая Ингушетия, ещё не успевшая создать свои структуры власти, принимала и обустраивала вынужденных переселенцев, лишившихся в одночасье гражданских прав и всего нажитого после возвращения из депортации в родные места.

Из числа вынужденных переселенцев в миграционную службу Ингушской Республики для получения статуса вынужденного переселенца обратилось 52 тыс. 828 человек — 9606 семей (Сагов Руслан, личный архив). Многие разъехались в другие субъекты страны до регистрации. Эта чёрная страница истории сохранится в памяти народа.

2 ноября 1992 года на территории Северной Осетии, где происходил конфликт, и в Ингушской Республике, где в силу безысходности находились беженцы, а сама государственность только создавалась, указом Президента России было введено чрезвычайное положение и создана временная администрация. Трагические события получили название «осетино-ингушский конфликт». 28 ноября 1992 года на пост главы временной администрации был назначен генерал Руслан Султанович Аушев.

Спустя два года Ингушетия приняла еще более 250 тысяч беженцев из сопредельной Чеченской Республики, где шли военные действия. Благодаря мобилизации всех ресурсов, ответственности, духовной и нравственной силе ингушей, молодая республика сумела принять всех нуждавшихся в помощи и поддержке, помочь им выжить, вернуться к мирной жизни, обеспечить работой. В этот период ингуши показали, что всякая попытка политизировать общество, подвигнуть его к каким-то радикальным шагам и экстремизму обречена на провал. Ингуши новой России — это народ высокой гражданской сознательности и ответственности.

Сложным было это время в целом для страны. Рушились политические устои былого огромного государства — СССР, производственная база, социальная инфраструктура. И в этих сложных условиях Ингушетия, имевшая ограниченные стартовые экономические и социальные возможности, возрождалась.

В феврале 1993 года президентом Республики Ингушетия был избран Руслан Султанович Аушев, в апреле 2002 года — Мурат Магометович Зязиков, 31 октября 2008 года главой Ингушетии был назначен Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров. 8 сентября 2019 года по представлению Президента России депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали кандидатуру Махмуд-Али Макшариповича Калиматова и избрали его на пост Главы Республики Ингушетия.

В первые годы возрождения республики были созданы национальный флаг, герб и гимн. Живя в условиях ЧП, приходилось упорным трудом доказывать, что в регионе живут строители, созидатели, которые хотят обеспечить лучшее будущее своим детям. Конституция Республики Ингушетия была принята 27 февраля 1994 года, и в том же году началось строительство новой столицы — Магаса. Республикой делались первые шаги в политике в качестве отдельного субъекта.

Все эти годы Ингушетия, имевшая в своей истории опыт созидания и выживания, строила своё будущее, помогала соседним субъектам с содержанием и обустройством их жителей. Истории ещё предстоит оценить ту огромную нагрузку, которую выдержала Ингушетия в годы своего становления, она же стала центром решения российских проблем, не допустила гуманитарной катастрофы, не допустила «экспорта» военных действий и радикальных течений на свою территорию. В экстремальное время в полной мере доказала республика значимость возрождения ингушской государственности как для народов Ингушетии, так и соседних субъектов — Северной Осетии, Чеченской Республики и России в целом.

В тяжёлой социально-экономической обстановке осуществлялось национально-государственное строительство Ингушетии. Самой молодой российской республике пришлось начинать с чистого листа. Республике пришлось преодолевать трудности становления, формирования институтов власти и управления, определения форм взаимоотношений с федеральным центром, с соседними государственными и автономными образованиями в составе РФ, в налаживании экономических и культурных связей. Практически не было промышленности, культурных заведений — театров, спортивных комплексов, гостиниц, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов.

Важными задачами руководства республики были: содействие в возвращении вынужденных переселенцев в места прежнего проживания — в Северную Осетию и Чеченскую Республику, повышение уровня жизни населения на основе развития всех отраслей экономики, повышение валового национального продукта, расширение налогооблагаемой базы. Особую напряжённость для социально-экономического состояния Ингушетии оказывало наличие огромного числа беженцев на её территории. Результатом совместной работы федерального центра, руководства Северной Осетии и Ингушетии стало возвращение более 250 тыс. беженцев в Чеченскую Республику. Искусственными барьерами на годы затянулась проблема вынужденных переселенцев из Северной Осетии.

Важной вехой в развитии Ингушетии стало создание в 2010 году Северо-Кавказского федерального округа. В первые же годы образования СКФО для региона стала ощутима его деятельность. Республика в его составе приобрела статус, который позволяет экстренно решать вопросы федерального уровня. Ингушетия оказалась встроенной в общую модель развития округа. Стратегия и концепция развития регионов СКФО позволили правильно определить приоритеты и сбалансировать расстановку сил. Таким образом, сегодня республика имеет возможность развивать те направления, которые позволят ей в первую очередь наращивать свой экономический потенциал. Речь идет о строительной отрасли, о промышленности, о развитии агропромышленного комплекса. Ну и об освоении нового для Ингушетии направления — туристической индустрии.

В республике развиваются различные направления туризма: событийный, спортивный, экологический и оздоровительный. В Ингушетию приезжают люди со всех уголков земли.

Неоценимый вклад в социально-экономическое развитие северокавказских регионов внесла реализация федеральных целевых программ, принятых в рамках Стратегии развития Северного Кавказа. Благодаря программным проектам удалось расширить социальную и коммунальную инфраструктуру республики, решить многолетнюю проблему дефицита учреждений здравоохранения, образования, жилого сектора.

Как и по всей стране, в Ингушетии реализуются национальные проекты. Республика участвует в 50 из 67 входящих в них федеральных проектов. Благодаря этому до 2024 года в республике появится более 70 социальных объектов. Ингушетия заметно преобразилась внешне. Дороги стали качественнее, новые здания десятками появляются в республике ежегодно и влияют на архитектуру городов, преобразуя их в современные населенные пункты.

Ингушетия является аграрно-индустриальной республикой. Поддержке сельского хозяйства и развитию различных его направлений руководством республики уделяется большое внимание.

Вектор развития экономики во многом определяет характер политики, значительное место в которой отводится социальной сфере. Семьи участников войны в Афганистане освобождены от оплаты коммунальных услуг на 100%, родственникам погибших выделяются необходимые средства для улучшения жилищных условий. Все ветераны войны обеспечены автотранспортом. Много внимания уделяется охране материнства и детства. В Ингушетии построен и функционирует самый крупный на Северном Кавказе перинатальный центр.

Все эти годы республика оставалась островком мира. Республика становится узнаваемой в мире многих наций и народностей, культур и традиций, растет инвестиционная привлекательность.

Ингушетия установила хорошие деловые и культурные связи с Казахстаном, Татарстаном, Азербайджаном, Китаем, Турцией, налаживались торговые связи со странами Ближнего Востока. Каждый шаг Ингушетии на международной арене транслирует миру новый образ республики, который складывается из трех составляющих: демократии, рыночной экономики и правового государства.

Религиозную деятельность в республике осуществляют Духовный центр мусульман и приход Покровской церкви города Сунжи Ставропольской и Владикавказской епархии Русской православной церкви. Одним из важнейших направлений деятельности религиозных организаций является работа с молодёжью, её духовно-нравственное воспитание в лучших традициях и обычаях народов. В республике строятся храмы и мечети, в социальной и культурной жизни учитываются национальные особенности народов России.

В республике в атмосфере дружбы и добрососедства трудятся граждане разных национальностей, разных вероисповеданий, и это создаёт особый мир понимания и согласия. Важным направлением политики руководства Ингушетии является возвращение в республику людей разных национальностей. Немало людей вернулось в Ингушетию из Краснодарского, Ставропольского краёв и других субъектов Российской Федерации. Ингушское казачество насчитывает в республике более 6 тысяч человек. Следует отметить, что возрождение казачества в стране и в регионах совпало с возрождением Республики Ингушетия.

Сегодня в Ингушетии проживают представители более 70 национальностей: ингуши, русские, чеченцы, дагестанцы, грузины, осетины, казахи, украинцы, татары, черкесы, армяне и многие другие. Граждане всех национальностей имеют равные права во всех областях жизнедеятельности. Чувства благородства и гостеприимства, достоинства и ответственности характерны для многонационального народа Ингушетии. Часто в республике проводятся общественные мероприятия, национальные праздники с участием разных народов края. Это способствует лучшему взаимопониманию и согласию между народами. Чуткое отношение к разным народам является приоритетным направлением в политике руководства субъекта.

Широкое внимание уделяется ингушским диаспорам, находящимся в крупных городах и субъектах России, в также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Зарождаются традиции обмена информацией. Происходит интеграция ингушской диаспоры в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь своего народа. Активно развивается сотрудничество Ингушетии с другими субъектами Российской Федерации, происходит становление системы международных и внешнеэкономических связей с регионами. Международный имидж республики укрепляется. Впереди годы гарантированного мира и успешного развития.

Главные уроки строительства ингушской государственности в том, что качественно изменились не только показатели экономического, социального, культурного и иного роста, укрепилось сознание людей, которые, безусловно, чувствуют себя россиянами и хотят учиться и трудиться на благо своей страны. Будущее каждого из них, будущее Ингушетии неразрывно связано с великой Россией, историей, ее сегодняшним и завтрашним днем.

По материалам доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой