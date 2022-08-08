День Ашура
8 августа 2022 года мусульмане мира отмечают благословенный День Ашура
Сегодня, 8 августа 2022 года, весь мусульманский мир отмечает День Ашура, или десятый день благословенного месяца Мухаррам. Это первый месяц исламского лунного календаря, который Аллах назвал одним из четырех запретных месяцев.
День Ашура является постоянным в исламском лунном календаре, а в григорианском смещается каждый год примерно на 11 дней. Так, в этом году день Ашура приходится на 8 августа.
«С этим днём связано много значимых событий в истории человечества, — говорит богослов Магомед Харсиев. — В связи с чем мусульмане всего мира празднуют этот день, совершая благие деяния в знак благодарности Аллаху. Ибн Аббас сказал: «Я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха сильнее желал поста, нежели в день Ашура и месяц Рамадан».
Это благословенный день, милостью которого было даровано спасение многим пророкам. На этот день приходятся сотворение небес, земли, ангелов, первого человека и первого пророка — Адама (алейхIи салам). После изгнания из рая он долго каялся в совершенной ошибке, и Милостивый Аллах принял тауба Своего пророка именно в этот день. В этот день Аллах даровал пророку Нуху (мир ему) и его последователям, находившимся вместе с ним в ковчеге, спасение от гибели в водах великого потопа. Пророк Юнус (мир ему) был вызволен из чрева кита. Пророки Иса и Идрис (мир им) вознеслись на небо, произошло исцеление от болезней пророка Аюба (мир ему), пророк Якуб (мир ему) встретился с сыном. Пророк Сулейман (мир ему) стал царем, пророк Юсуф (мир ему) вышел из тюрьмы. Пророк Муса (мир ему) чудесно спасен от преследователей фараона.
День Ашура имеет большое значение и для уммы Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 10-го числа месяца Мухаррам в 4-м году хиджры должно было произойти известное сражение, называемое Зат Аррика, но оно не состоялось, потому что сердца неверных, преисполненные страхом, дрогнули, и они бежали с поля боя. Так Аллах оградил Своего любимого Пророка и его последователей от вреда.
В этот день произошло и печальное событие. В 61-м году по хиджре мученической смертью от рук угнетателей погиб внук пророка Мухаммада, Хусейн, сын дочери Фатимы. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о своих внуках: «Хасан и Хусейн — господа юношей рая», а также «Это мои дети, кто любит их, тот любит и меня» (Аль-Бухари, Муслим).
Во время переселения мусульман в Медину, они увидели, что иудеи постятся в день Ашура и таким образом благодарят Всевышнего за чудесное спасение пророка Мусы (мир ему) и израильтян от войск фараона. Когда Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) узнал об этом, сказал: «Я больше имею прав на Мусу, чем вы» (Аль-Бухари) и велел мусульманам поститься в этот день. А для того, чтобы мусульмане не уподоблялись иудеям, он повелел им поститься еще один день до и после этого дня. Пост в этот день был обязательным до ниспослания повеления поститься в месяц Рамадан.
О достоинстве поста в день Ашура сказано в хадисе: «Он служит искуплением грехов прошедшего года» (Муслим).
«Чистота ислама и веры внутри нас определяется тем, насколько чисто и искренне мы выполняем сунну нашего Пророка, — говорит богослов Магомед Харсиев. — Если мы будем выполнять сунну, то и вера (иман) укрепится в наших сердцах. В день Ашура мусульманам следует также раздать неимущим садака (милостыню), читать Коран и совершать другие благие дела.
Пусть Всевышний Аллах увеличит нашу богобоязненность и сделает нас из числа тех, чьей жизнью и деяниями Он будет доволен».