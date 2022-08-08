День Ашура является постоянным в исламском лунном календаре, а в григорианском смещается каждый год примерно на 11 дней. Так, в этом году день Ашура приходится на 8 августа.

«С этим днём связано много значимых событий в истории человечества, — говорит богослов Магомед Харсиев. — В связи с чем мусульмане всего мира празднуют этот день, совершая благие деяния в знак благодарности Аллаху. Ибн Аббас сказал: «Я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха сильнее желал поста, нежели в день Ашура и месяц Рамадан».

Это благословенный день, милостью которого было даровано спасение многим пророкам. На этот день приходятся сотворение небес, земли, ангелов, первого человека и первого пророка — Адама (алейхIи салам). После изгнания из рая он долго каялся в совершенной ошибке, и Милостивый Аллах принял тауба Своего пророка именно в этот день. В этот день Аллах даровал пророку Нуху (мир ему) и его последователям, находившимся вместе с ним в ковчеге, спасение от гибели в водах великого потопа. Пророк Юнус (мир ему) был вызволен из чрева кита. Пророки Иса и Идрис (мир им) вознеслись на небо, произошло исцеление от болезней пророка Аюба (мир ему), пророк Якуб (мир ему) встретился с сыном. Пророк Сулейман (мир ему) стал царем, пророк Юсуф (мир ему) вышел из тюрьмы. Пророк Муса (мир ему) чудесно спасен от преследователей фараона.

День Ашура имеет большое значение и для уммы Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 10-го числа месяца Мухаррам в 4-м году хиджры должно было произойти известное сражение, называемое Зат Аррика, но оно не состоялось, потому что сердца неверных, преисполненные страхом, дрогнули, и они бежали с поля боя. Так Аллах оградил Своего любимого Пророка и его последователей от вреда.

В этот день произошло и печальное событие. В 61-м году по хиджре мученической смертью от рук угнетателей погиб внук пророка Мухаммада, Хусейн, сын дочери Фатимы. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о своих внуках: «Хасан и Хусейн — господа юношей рая», а также «Это мои дети, кто любит их, тот любит и меня» (Аль-Бухари, Муслим).

Во время переселения мусульман в Медину, они увидели, что иудеи постятся в день Ашура и таким образом благодарят Всевышнего за чудесное спасение пророка Мусы (мир ему) и израильтян от войск фараона. Когда Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) узнал об этом, сказал: «Я больше имею прав на Мусу, чем вы» (Аль-Бухари) и велел мусульманам поститься в этот день. А для того, чтобы мусульмане не уподоблялись иудеям, он повелел им поститься еще один день до и после этого дня. Пост в этот день был обязательным до ниспослания повеления поститься в месяц Рамадан.

О достоинстве поста в день Ашура сказано в хадисе: «Он служит искуплением грехов прошедшего года» (Муслим).

«Чистота ислама и веры внутри нас определяется тем, насколько чисто и искренне мы выполняем сунну нашего Пророка, — говорит богослов Магомед Харсиев. — Если мы будем выполнять сунну, то и вера (иман) укрепится в наших сердцах. В день Ашура мусульманам следует также раздать неимущим садака (милостыню), читать Коран и совершать другие благие дела.

Пусть Всевышний Аллах увеличит нашу богобоязненность и сделает нас из числа тех, чьей жизнью и деяниями Он будет доволен».