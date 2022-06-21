В последний мирный день перед началом Великой Отечественной войны советские жители занимались своими обычными делами.

21 июня 1941 года в 13:00 германские войска получают кодовый сигнал «Дортмунд», подтверждающий, что вторжение начнется на следующий день.

Командующий 2-й танковой группой группы армий «Центр» Гейнц Гудериан пишет в своем дневнике: «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль Западного Буга не были заняты русскими войсками».

21:00 — задержан немецкий военнослужащий, пересекший пограничную реку Буг вплавь. Перебежчик направлен в штаб отряда в город Владимир-Волынский.

23:00 — немецкие минные заградители, находившиеся в финских портах, начали минировать выход из Финского залива. Одновременно финские подводные лодки начали постановку мин у побережья Эстонии.

22 июня 1941 года в 00:30 — перебежчик назвался Альфредом Лисковым, он сообщил, что на рассвете 22 июня немецкая армия перейдет в наступление на всем протяжении советско-германской границы. В это же время из Москвы начинается передача директивы № 1 Наркомата обороны для частей западных военных округов, что в течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев. Не поддаваться ни на какие провокационные действия, привести в боевую готовность части, скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе, авиацию рассредоточить по полевым аэродромам. Но довести директиву до воинских частей перед началом боевых действий не удается

01:00 — коменданты погранотряда докладывают: «Ничего подозрительного на сопредельной стороне не замечено, все спокойно».

03:05 — группа из 14 немецких бомбардировщиков сбрасывает 28 магнитных мин у Кронштадтского рейда.

03:07 — командующий Черноморским флотом докладывает в Генштаб о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов. Флот в боевой готовности.

Из воспоминаний начальника 90-го погранотряда майора Бычковского: «Не закончив допроса солдата, услышал в направлении Устилуг (первая комендатура) сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердил тут же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена...»

03:30 — начальники штабов Западного округа, Киевского округа, командующий Прибалтийским военным округом генерал Климовских докладывают о налете вражеской авиации на города Белоруссии: Брест, Гродно, Лиду, Кобрин, Слоним, Барановичи и другие; на города Украины, в том числе на Киев; на Ригу, Шауляй, Вильнюс, Каунас и другие города.

03:42 — начальник Генштаба Жуков звонит Сталину и сообщает о начале Германией боевых действий. Сталин приказывает Тимошенко и Жукову прибыть в Кремль, где созывается экстренное заседание Политбюро.

03:45 — 1-я погранзастава 86-го Августовского пограничного отряда атакована разведывательно-диверсионной группой противника. Личный состав заставы под командованием Александра Сивачева, вступив в бой, уничтожает нападавших.

04:00 — командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает Жукову: «Вражеский налет отбит. Попытка удара по нашим кораблям сорвана. Но в Севастополе есть разрушения».

04:05 — заставы 86-го Августовского пограничного отряда подвергаются обстрелу, после чего начинается немецкое наступление. Пограничники, лишенные связи с командованием, вступают в бой с превосходящими силами противника.

04:10 — Западный и Прибалтийский особые военные округа докладывают о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках.

04:15 — гитлеровцы открывают массированный артиллерийский огонь по Брестской крепости. В результате уничтожены склады, нарушена связь, имеется большое число убитых и раненых.

04:25 — 45-я пехотная дивизия вермахта начинает наступление на Брестскую крепость.

04:30 — в Кремле начинается совещание членов Политбюро. Сталин выражает сомнение в том, что происшедшее является началом войны, и не исключает версии немецкой провокации. Нарком обороны Тимошенко и Жуков настаивают: это война.

04:55 — в Брестской крепости гитлеровцам удается захватить почти половину территории. Дальнейшее продвижение остановлено внезапной контратакой красноармейцев.

05:00 — посол Германии в СССР граф фон Шуленбург вручает наркому иностранных дел СССР Молотову «Ноту Министерства иностранных дел Германии Советскому правительству», в которой говорится: «Правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе, поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми средствами отвести эту угрозу». Через час после фактического начала боевых действий Германия де-юре объявляет войну Советскому Союзу.

05:30 — по немецкому радио рейхсминистр пропаганды Геббельс зачитывает обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны

07:00 — рейхсминистр иностранных Риббентроп начинает пресс-конференцию, на которой объявляет о начале боевых действий против СССР.

07:15 — Сталин утверждает директиву об отражении нападения гитлеровской Германии: «Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу». Передача «директивы № 2» опаздывает из-за нарушения диверсантами работы линий связи в западных округах. В Москве нет четкой картины того, что происходит в зоне боевых действий.

09:30 — принято решение о том, что в полдень с обращением к советскому народу в связи с началом войны выступит нарком иностранных дел Молотов.

12:00 — нарком иностранных дел Вячеслав Молотов зачитывает обращение к гражданам Советского Союза. Правительство призывает всех сплотиться для отражения противника. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

13:00 — Президиум Верховного Совета СССР издает указ «О мобилизации военнообязанных...».

Итак, 22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией уже были порабощены многие европейские страны. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.

Воины-ингуши в первые дни войны

В силу многих обстоятельств невозможно передать имена всех наших земляков, кто принял на себя удар в ночь с 21 на 22 июня и в первые июньские дни 1941 года, практически на всем протяжении западной границы Советского Союза. Но надо сказать, что каждый из них — и оставшиеся в живых, и погибшие воины, представители многонационального советского народа, были героями, ибо ценою своей жизни позволили мобилизовать армию и провести эвакуацию промышленности и имущества. Назовём некоторые имена наших соотечественников, кто волею судьбы оказался лицом к лицу с врагом в первые дни воны.

Японц Абадиев, уроженец селения Насыр-Корт, кадровый офицер-кавалерист, в должности заместителя командира встретил войну 27 июня 1941 года. Участвовал в обороне Сталинграда. Награждён орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны, орденом Ленина и многочисленными медалями. После войны служил в войсковых частях более 30 лет. В звании подполковника ушёл в запас. Умер в 1985 году.

Ахмет Изнаурович Албаков, уроженец селения Шолхи. Кадровый офицер. Призван на службу в 1940 году. На фронте с первого дня войны. Был защитником Ленинграда. Прошёл через свою страну и страны Европы. После 1944 года продолжил воевать на фронте под фамилией «Абалкин» и дошел до Берлина. Был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Ушел из жизни в 1976 году.

Идрис Магометович Албогачиев, уроженец селения Экажево. Был призван в ряды Красной армии в 1939 году Назрановским райвоенкоматом. Великую Отечественную войну он встретил в составе 174-го отдельного стрелкового полка. Дошел до Берлина. За годы войны был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За оборону Сталинграда» и др. Демобилизовался из Венгрии в 1946 году. Ушел из жизни в 1993 году в возрасте 77 лет.

Идрис Магометович Албогачиев, уроженец селения Сурхахи, был призван на фронт Назрановским РВК в июне 1941 года. Дошёл до Берлина. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими наградами. Ушел из жизни в 2006 году.

Тамара Албогачиева, жила и работала медицинской сестрой в Ленинграде. С эвакогоспиталем 23 июня 1941 года была направлена на Западный фронт. Дошла до Кенигсберга. Была контужена. Демобилизовалась в мае 1944 года. Награждена медалями «За оборону Кавказа» и «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Последние годы жизни Тамара Албогачиева провела в селе Гамурзиево.

Магомед Дадиевич Алероев, уроженец селения Пседах. Был призван в ряды Красной армии в 1939 году. С начала войны был на передовой, участвовал в битве под Москвой, на Смоленском направлении, участвовал в боях за Витебск, в прорыве обороны немецко-фашистских захватчиков в районе Белой Церкви на литовской границе. Участвовал во взятии мощных оборонительных сооружений противника в Восточной Пруссии. Затем были Кенигсберг, Латвия, город Шяуляй в Литве. И так до победного конца.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени. Умер в 1990 году.

Алаудин Бакиевич Амирханов, уроженец селения Базоркино, был призван в ряды Красной армии в 1938 году. Служил в кавалерийском полку, дислоцированном в Мурманской области. 22 июня 1941 года в пятом часу утра их часть подняли по тревоге. Алаудин Амирханов прошел по дорогам войны от города Кандалакши Мурманской области до Прибалтики. Демобилизовался в 1947 году. Умер в 1980 году.

Магомед Асланбекович Арсаноев, уроженец селения Экажево. В армию ушел добровольцем в пятнадцатилетнем возрасте и встретил врага в Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны. Похоронен в братской могиле в селе Орехово Смоленской области.

Алий Хаджиевич Аушев, уроженец селения Сурхахи, призван в Красную армию в 1939 году. С первых дней войны сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Литвы. В 1944 году во время депортации ингушей был разжалован в сержанты, но остаться на фронте ему удалось. Он продолжил борьбу в составе 45-й армейской штрафной роты, где значился как аварец. В апреле 1945 года за овладение аэродромом удостоен ордена Красной Звезды. Он кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена Красного Знамени, орденов Отечественной войны I и II степеней,

Базгиев Султан Сосланбекович, уроженец селения Алхасты. В Красной армии с 1930 года. В июне 1941 года Султан оказался в западной группе войск. Здесь командир роты Базгиев был ранен и получил первую медаль — «За отвагу». Демобилизован по ранению в 1943 году.

Гирихан Цеклоевич Балаев, уроженец селения Экажево, был призван в ряды Красной армии осенью 1939 года. С первых дней Великой Отечественной войны находился на передовой. Принимал участие в боях за освобождение Белоруссии, воевал на Первом Украинском фронте, дошел до Румынии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды.

Умар Сельмурзиевич Балкоев, уроженец села Гадаборшево. Был призван на военную службу в 1939 году. С первых дней войны находился в действующей армии. Прошел путь от начала Великой Отечественной войны до Дня Победы. Принимал участие в боях за освобождение Польши, Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии, Австрии. Был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны II степени.

Хамарз Шовхалович Барахоев, уроженец Галгай-Юрт. Ушёл служить в ряды Красной армии в октябре 1939 года. С первых дней войны был на передовой. Осенью 1941 года получил тяжёлое ранение и попал в госпиталь. Награждён орденом Отечественной войны II степени

Умат-Гирей Артаганович Барханоев, уроженец селения Яндаре, был призван в ряды Красной армии в 1940 году и оказался в составе гарнизона Брестской крепости, принявшей на себя первые удары. Последний защитник Брестской крепости. О судьбе этого героя поведал уроженец сельского поселения Нестеровского Д. Х. Мейриев из рассказа литовца Антанаса Станкуса, бывшего военнопленного.

Адильгирей Сарсугович Бекбузаров, уроженец селения Инарки, ушёл служить в Красную армию в 1939 году. Начало Великой Отечественной войны встретил на территории Белоруссии, на западной границе страны. Он охранял военный аэродром. Нападение было внезапным. К концу дня была уничтожена вся боевая техника аэродрома.

Отступать приходилось лесами. На десятерых был один автомат, на пятерых — одна винтовка. С трудом вышли из окружения и попали на Украину, где вступили во вновь созданный батальон. Воевал под Смоленском, Сталинградом, Курском, Брянском, Тулой, Ворошиловградом (ныне — Луганск). Получив в одном из сражений тяжёлое ранение, был демобилизован. Потом была депортация вместе с народом в Казахстан. Награды — медаль «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Умер Адильгирей Бекбузаров в 1977 году.

Гапурбек Наибович Беков, уроженец селения Шолхи. В рядах Красной армии состоял с 1939 года. Войну закончил в Кенигсберге, имея две высокие награды — орден Красной Звезды и орден Отечественной войны II степени. Демобилизован в 1946 году. Ушел из жизни в 1985 году.

Белан Гозлоевич Бузуртанов, уроженец селения Галашки. В сентябре 1939 года был призван в ряды Красной армии. Служил перед началом войны в Латвии, в городе Остов, где строительный отряд возводил оборонительные сооружения. 23 июня 1941 года батальон вступил в бой с немецкой пехотой. Затем путь лежал в Эстонию. Принимал участие в обороне Ленинграда. В 1943 году после тяжёлого ранения, демобилизован. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», после войны — медалью Жукова и др. Умер в 2001 году.

Умар Мурцалович Газиков, уроженец селения Редант. В 1940 году призван на срочную воинскую службу и направлен в часть у западной границы. Рано утром 22 июня 1941 года гарнизон был разбужен гулом вражеских самолетов и взрывами бомб. Умар Газиков оказался среди тех, кто участвовал в первых сражениях в Брестской крепости. О боевом пути Умара Мурцаловича рассказывает книга А. Николаенко и У. Газикова «Партизанскими тропами», написанная в 1978 году. Награжден медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны I степени», «Партизан Польской Народной Республики», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ушёл из жизни в 1979 году.

Измаил Дзаурбекович Гетагазов, уроженец селения Кескем, после окончания школы поступил в Орджоникидзевскую военную школу. Был призван в ряды Красной армии Пседахским РВК ЧИАССР в 1938 году. В июне 1941 года был среди тех, кто отбивал первые удары врага. Воевал на Волховском фронте заместителем командира полка. Погиб. Награда — орден Красного Знамени (посмертно).

Руслан Борисович Гудантов, уроженец города Владикавказа. С первых дней Великой Отечественной войны находился на фронте. Погиб в июле 1943 года у деревни Арбузово Ленинградской области. Высокие правительственные награды были присвоены уже посмертно.

Закре Бекмурзиевич Дзарахов, выходец из селения Фалхан. Призван в армию в 1940 году. До начала Великой Отечественной войны его служба проходила в городе Краснодаре. Отсюда уже на второй день войны отправился на передовую линию фронта — сражался за город Брест. Погиб 2 марта 1944 года.

Магомед Ахружевич Дзарахов, выходец из селения Галгай-Юрт (Камбилеевка). Окончил рабфак во Владикавказе, знал несколько иностранных языков. Ушел служить в ряды Красной армии в октябре 1940 года. Первое письмо от Магомеда пришло из Белостока, это на границе с Польшей, откуда с боями отошли в Брест. С декабря 1941 года считается пропавшим без вести.

Магомед-Гирей Биботович Дзарахов, выходец из селения Фалхан. В первые дни войны оказался под Брестом. Трагические события разворачивались молниеносно. Больше никто уже Магомед-Гирея не видел. Он числится в списке без вести пропавших.

Магомед-Гирей Магомедович Дзарахов ушел в армию в 1940 году. Из Краснодара он писал домой, что встретился с двоюродным братом Закре Бекмурзиевичем Дзараховым. О том, что Магомед-Гирей Магомедович воевал в Бресте, говорил защитник Брестской крепости Х. Х. Льянов. Однако его нет в списках защитников Брестской крепости, он числится без вести пропавшим.

Ахмед Эсиевич Евкуров, выходец из селения Кантышево. Ушёл служить в ряды Красной армии в 1939 году, но вернуться в родные края не успел — незадолго до окончания службы началась Великая Отечественная война. Связь с Ахмедом оборвалась поздней осенью 1941 года.

Мухтар Идигович Илиев, уроженец селения Галгай-Юрт. В 1939 году был призван в армию. В Великой Отечественной войне принимал участие с первого дня. Дошёл до Берлина. Награды: орден Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизовался Мухтар из армии в 1946 году. Умер в 1984 году.

Султан Алхастович Костоев, 1912 г. р., уроженец селения Галашки. Службу в Красной армии начал в 1939 году. С первых дней Великой Отечественной войны находился на фронте. Служил в авиационной разведке в должности командира.

Был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Александра Невского и другими боевыми наградами.

Хаджи-Мурат Баталович Котиков, уроженец селения Яндаре. В 1939 году был призван в РККА. В боях с фашистами с первых дней. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Джабраил Джамалдинович Куриев, уроженец селения Барсуки. В Красную армию призван 10 июня 1941 года. С 23 июня 1941 года уже на передовой. 4 июля 1944 года за героизм и отвагу, проявленные при форсировании Западной Двины был представлен к званию Героя Советского Союза. Дошёл до самого Дня Победы. Награжден медалью «За отвагу».

Дунда Маматиевич Куркиев, уроженец селения Базоркино. В числе добровольцев ушёл служить в ряды Красной армии накануне войны. Начало Великой Отечественной войны встретил в Бресте. Погиб в первые дни войны.

Висан-Гирей Хусенович Маскуров, уроженец селения Верхние Ачалуки. В 1940 году окончил Минское высшее военное артиллерийское училище с присвоением ему звания младшего лейтенанта. На фронте с первого дня Великой Отечественной войны. Не раз получал ранения. Лечился в госпиталях и снова шел в бой. Имел боевые награды, был награжден именным оружием. О нём написано в книге «Сокрушение идолов» (Грозный, 1992). Представлен к государственной награде — ордену Красной Звезды. Комиссован по инвалидности. Приехал вслед за своими родными в Казахстан, где весь народ находился в депортации. Ушёл из жизни в 1950 году.

Халухаев Асман (Осман) Ибрагимович, уроженец с. Нижние Ачалуки Малгобекского района ЧИАССР, был призван в ряды Красной армии в 1939 г. Накануне Великой Отечественной войны их полк находился в Брестской крепости. Попал в плен. Освобождён в 1945 году. Затем в составе армейской группировки был отправлен на войну с Японией. После капитуляции Японии отправлен на поселение в Красноярский край. Ушёл из жизни в 1994 году.

Дауд Сулейманович Хамхоев, уроженец селения Галгай-Юрт, был призван на фронт в 1940 году. С первых же дней войны Дауд воевал в составе 93-го стрелкового полка. Дошел до Берлина, праздновал водружение победного знамени над рейхстагом, на стенах которого вместе с солдатами оставил свой автограф: «Ингуш! Победитель!» Награды: орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За взятие Берлина». Демобилизовался в 1946 году. Ушёл из жизни в 1993 году.

Абдулла Дудиевич Цароев, уроженец города Назрани. В 1939 году выпускник Калиновичского военного училища, получил свое первое боевое крещение в Бресте. В первые же часы поднимал свою роту в штыковые контратаки, отбиваясь от противника. Уже к исходу 23 июня был ранен, но продолжал оставаться в строю. Потом воевал в партизанском отряде. Награды: орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, медали «За оборону Москвы» и «Партизану Отечественной войны I степени». Ушёл из жизни в 1985 году.

Мехти Мусиевич Цечоев, уроженец с. Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР. В ряды Красной армии был призван в 1938 году. Службу проходил в Киеве. С 22 июня 1941 года до 22 мая 1944 года сержант Цечоев воевал в составе 395-го отдельного батальона аэродромного обслуживания. Батальон входил в Юго-Западный фронт, в составе которого принимал участие в освобождении Сталинграда, Крыма, Симферополя, Севастополя. Награды: орден Красной звезды, медаль «За оборону Сталинграда».

Халид Дотиевич Цечоев, уроженец селения Средние Ачалуки. Призван на службу в Красную армию в 1940 году и оказался на границе, в Брестской крепости, приняв первый удар фашистской Германии. Сбил первый бомбардировщик выстрелом из винтовки. Погиб в первый день войны.

Хизир Эдельбиевич Ялхароев, уроженец селения Сагопши, был призван в Красную армию в 1938 году. Служил рядовым в батальоне, охранявшем военный аэродром. Погиб 24 июня 1941 года во время бомбардировки. Похоронен в г. Паневежис.

Абдул-Ази Кагерманович Сампиев в 1939 году ушел в армию, откуда и попал на фронт. К началу Великой Отечественной войны служил в Белостоке (польский город, на тот момент в составе Белоруссии), принял первый удар немецких войск. Вместе с частями Красной армии отступал до Сталинграда. В 1942 году пришло извещение, что Абдул-Ази пропал без вести.

Хаджи-Бекир Кагерманович Сампиев служил в 325-м стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в районе Мурманска. В 3 часа дня 22 июня 1941 года здесь начались военные действия. Уже в июле его полк получил приказ высадиться морским десантом в тыл врага, который наступал на Мурманск. Полк спешно погрузился на корабль. Через несколько часов начались налеты вражеских бомбардировщиков. Прямым попаданием бомбы корабль был потоплен. Оставшиеся в живых, в том числе Хаджи-Бекир, вплавь добрались до берега к месту высадки десанта. Военная служба Хаджи-Бекира продолжилась до мая 1944 года, когда всех ингушей и чеченцев 14-й стрелковой дивизии вывезли на лесоразработки, а оттуда в сентябре 1945 года выслали в Казахстан. Ушел из жизни в феврале 1999 года.

Ахмет Османович Султыгов, уроженец селения Яндаре, окончил четыре курса военно-инженерной академии. В ряды Красной армии был призван в 1938 году. Войну встретил на Калининском фронте. Боевые заслуги отмечены орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Джебраил Атабиевич Торшхоев, уроженец селения Базоркино призван в ряды Красной армии в 1938 году. С первого дня участвовал в сражениях Великой Отечественной войны. Был трижды ранен, но снова возвращался в строй. Удостоен правительственной награды — ордена Отечественной войны I степени.

Юнус Хайров служил в городе Таурагис Литовской ССР, который находился в 27 км от границы. 22 июня 1941 года сплошной гул моторов оглушил бойцов. Вместе с Юнусом был его земляк из Даттыха Хаджибекар Оздоев. 23 июня 1941 года в полночь в рукопашном бою батальон уничтожил около 50 фашистов, вывел из строя 18 мотоциклов, пришедших на помощь пехоте. Но немцы продолжали наступать, освещая ракетами пространство. В критический момент Юнус Хайров встал в полный рост с автоматом и со словами: «За мной, канти!» («За мной, мужчины»), увлек за собой бойцов. Даже будучи раненым, продолжал сражаться. В госпитале лечился пять месяцев, после чего вернулся в строй. Погиб 1 января 1942 года. Похоронен в районе Старой Руссы.

Первый день войны и июньские дни сорок первого года не стали самыми кровавыми или самыми значимыми в череде последовавших за ним событий. Ведь всё еще только начиналось. Впереди было четыре года сражений. Тем не менее, именно эта дата — 22 июня 1941 года — стала гранью, изменившей навсегда судьбы десятков миллионов советских людей, стала началом самой кровопролитной и жестокой войны в современной истории, повторения которой человечество просто обязано не допустить ради жизни на земле!