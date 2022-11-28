Заслуженный строитель Ингушетии свои первые уроки по строительному мастерству получил ещё в детстве, когда работал по дому с отцом. А позже квалифицированный специалист, передовик производства отдаст более 45 лет строительной отрасли страны, работая на широких просторах бывшего союзного государства и, в частности, в молодой Республике Ингушетия.

Родился Аббас Умарович в ссылке, в городе Кокчетаве Казахской ССР, в 1946 году, куда он был сослан вместе со всем ингушским народом по ложному обвинению в предательстве в годы сталинских репрессий целых народов.

В 1957 году после восстановления Чечено-Ингушской Республики семья Матиевых вернулась на родину. Здесь, в городе Назрани, в 1965 году Аббас Матиев окончил политехническое училище и получил специальность токаря. Знания, полученные здесь, хоть и пригодились ему в жизни, однако работать токарем ему не довелось. Сразу же после окончания училища он устроился на завод «Электроинструмент», который был запущен пару лет назад и уже был известен в стране и за рубежом своей продукцией, в частности сверлильной машиной ИЭ-31, первым в СССР изделием с двойной изоляцией, получившим популярность и признание.

В 1968 году Аббас Умарович едет на полуостров Мангышлак. Семья у него была большая, один за другим подрастали дети, а тут обещали хороший заработок. Он устраивается в строительную компанию Министерства газовой промышленности. Возводит город Новый Узень (ныне Жанаозен). Работает здесь слесарем, монтажником, потом специализированным каменщиком, окончив курсы и получив третий разряд мастера (сегодня он каменщик шестого разряда). Здесь, на полуострове, он строит крупное здание нефтебазы, жилые и социальные объекты, мастерски осваивает секреты своего дела, числится на хорошем счету у начальства и между делом подрабатывает шофёром, колесит за баранкой по степям Казахстана.

Вскоре семейные обстоятельства вынудили его вернуться на родину. Так, в 1971 году он устраивается на работу в г. Грозный, где опытного, профессионального каменщика принимают в ПМК-432 треста «Чечингсельстрой». В этой компании он работает на различных строительных объектах нашей необъятной страны, а с образованием Республики Ингушетия принимает участие в строительстве жилых, социальных и разного рода объектах возрождающегося молодого субъекта, работая в таких компаниях, как «Мецхал», «Декор», «Мадина», «Мальтес» и т. д.

Гордостью биографии строителя является то, что он один из первых, кто закладывал столицу нашей республики, и сегодня, как результат, носит звание почётного гражданина города Магаса. В списке его строений в столице и по всей республике: здание Фонда социального страхования в г. Магасе; многоэтажные жилые дома в Магасе, Назрани, Карабулаке, селении Яндаре; загородная резиденция президента РИ (ныне Дом ветеранов); детский лагерь «Эрзи» в горах; кадетский корпус в селении Сурхахи; здание Республиканского кожно-венерологического диспансера в Назрани; учебный корпус Ингушского государственного университета; реконструкция аэропорта «Магас» и базы отдыха в селении Мужичи и т. д.

«Любо видеть, как на пустом месте поднимается творение человеческих рук, — говорит Аббас Матиев, — и потом становится значимым объектом, будь то жильём, зданием под какую-либо организацию, а ещё лучше детским лагерем для отдыха наших детей. Такой мы построили в горах, в 1999 году. Начали зимой, в январе, и закончили к 1 июня, успели к началу летнего отдыха детей. Работали в тяжёлых условиях. Зимы в горах суровые. Да и подвозить строительный материал тоже задача была не из лёгких. Жили мы там в вагончиках, наладили электричество, организовали рабочее поле, и за полгода сдали объект. Надо отдать должное всем. Коллектив работал сплочённо, слаженно. Мы были полны энтузиазма.

Закладывать новую столицу на пустом поле тоже было приятно, хотя и сложновато. Я был в числе первых ингушей-строителей Магаса. При закладке первых правительственных зданий там участвовали строительные компании из Турции, потом подключились мы. Надо сказать, что работали на совесть, выкладывались по полной. Работали и днём, и ночью. Ночевали прямо на стройплощадке, в вагончиках, чтобы на переезды домой и обратно не терять время. Помню, вокруг нас бегали лисы, шакалы и даже волки. Это же была степь. Надо было быть бдительным. Но мы строили свой город, свою столицу. И это радовало. Никогда в России так быстро не строился город, как наш Магас. И сегодня ему нет равных. И я горд, что мне довелось принимать участие в этом строительстве».

Не менее компетентен строитель Аббас Матиев и в сельском хозяйстве, хотя сам герой признаётся, что это его увлечение только на уровне хобби. Однако результаты говорят об обратном. Так, на своём приусадебном участке он вырастил четыре гиганта и четырежды поставил сельскохозяйственные рекорды. Овощи, фрукты и другие культуры гигантского размера без всяких химикатов, которые принесли славу не только ему, но и всей республике, он выращивал на приусадебном участке. Это груша весом 1,07 килограмма, кукуруза высотой 4,185 метра. В Книгу рекордов России попал и его подсолнух, шляпка которого достигла 49 сантиметров в диаметре, и, наконец, свекла весом 7,700 килограмма. А секреты его мастерства — это постоянный труд и забота, это настойчивость и исследовательский запал, а также умение черпать лучшее из опыта старшего поколения. Так, например, он слышал от отца, что если цветочки плодоносящего дерева несколько лет подряд обрывать, то можно получить выдающиеся плоды. Прислушался, сделал и получил результат — огромную грушу.

Помимо четырёх официально зафиксированных в Книге рекордов России, в истории нашего героя были и другие гиганты. Это помидор — 1,2 кг, свекла — 4,8 кг, редька — 4,7 кг, тыква — 18 кг, морковь — 1 кг, и т. д. Несколько лет подряд возил он свои плоды в Москву на главную агропромышленную выставку «Золотая осень» и никогда не приезжал без наград и признаний.

Образ нашего героя не будет полным, если не отметить ещё одно его достоинство. Аббас Матиев член Союза писателей России и Республики Ингушетия. Как-то так получилось, что интерес к историческому прошлому своего народа, к его наследию, знания, полученные от предков, Аббас Умарович гармонично вкладывал в свой писательский труд. Так, работая на одном из строительных объектов в горах, он от местных горцев узнал интересные этнографические детали выращивания ингушами кукурузы и ячменя, и представил их в романе «Аьттув» («Удача»). Правда, пишет он на ингушском языке, но над переводом на русский язык работает его дочь Мовлатхан Матиева. Думается, читателю будет интересно познакомиться с некоторыми секретами древнего земледелия ингушей, которые автор изложил в своём произведении.

«После весеннего равноденствия те, у кого были готовые пашни, сразу начинали пахать и сеять, а безземельные делали искусственные террасы, строя вдоль склонов каменные ограды и заполняя их всем, что попадется под руку: сланцевой крошкой, глиной, песком. Всё это засыпалось речной землей, навозом, перегноем из овечьих стоянок. На следующий год такие террасы уже можно было засеять зерном. На этих террасах урожай, как правило, бывал великолепным. Не в любом месте можно было устраивать пашню, распахав, например, пастбище или участок леса. Каждый свой шаг при обустройстве быта горец должен был согласовывать с односельчанами, самоуправство не приводило ни к чему хорошему. Прежде чем забить колышек, человек думал: а не принесет ли это вреда остальным жителям. Так берегли горцы и природу, и свои взаимоотношения».

Быт ингушей, его традиции и обычаи, национальные черты характера, трагические и героические страницы истории Аббас Матиев гармонично излагал в своих произведениях, таких как «Дунен дехар», «Зов земли», «Бехке доаца кхаьра», «Удача», «Забор рая», «Сатем» и т. д.

У Аббаса Матиева большая семья: 12 детей — 9 сыновей и три дочери, каждый из них получил образование, обустроен, налаживает свою личную жизнь, живёт в уважении и почитании своих традиций.

В наградном списке нашего героя немало наград, грамот и поощрений. В 2005 году Указом президента Республики Ингушетия Абасу Матиеву присвоено заслуженное звание «Ветерана труда». В 2014 году — звание заслуженного строителя Республики Ингушетия. Помимо этого, грамоты от Президента РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства строительства РИ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РИ, Министерства сельского хозяйства РФ, диплом «Золотая осень» полученный на ВДНХ, и т. д.

Многое довелось повидать и пережить нашему герою. По жизни не чурался никакой работы, во многом преуспел и стал одним из лучших — хорошим семьянином, профессиональным строителем, признанным селекционером, писателем и общественным деятелем, оставаясь при этом скромным и непритязательным человеком.