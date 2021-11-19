Но здание заселяется, и строителей, как правило, забывают. Этот пробел на юбилейную дату школы «Марем» города Магаса, которая отметила на днях своё двадцатилетие, решил восполнить своими воспоминаниями наш постоянный читатель, бывший руководитель этого строительного объекта, заслуженный строитель Республики Ингушетия Белан Чахкиев.

«Практически Магас ещё не был застроен, когда была проведена закладка капсулы для строительства общеобразовательной школы «Марем». Это произошло 11 апреля 2001 года. Сама школа была разработана по индивидуальному проекту Московского проектного института «Ривьера». Строительство было поручено строительной фирме ООО «Промстройсервис», которую возглавлял Беслан Саварбекович Шадыжев. Это был один из первых объектов этой компании в городе Магасе. До этого фирма успешно зарекомендовала себя на строительстве коттеджного городка в Назрани, в районе Центр-Камаза.

Я в то время работал старшим прорабом на строительстве школы № 5 в Назрани, на улице Муталиева. Работы близились к завершению. Видя, как быстро и организованно идёт это строительство, Беслан Шадыжев пригласил меня на работу в свою строительную организацию. Так я приступил к обязанностям старшего прораба в начале 2001 года, а через пару месяцев уже был в должности главного инженера.

За нами были закреплены несколько строительных объектов в Магасе. Это здания Казначейства РИ, Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ), жилой пятиэтажный дом, несколько трёхэтажных коттеджей. Но самым важным строительным объектом была школа «Марем». Её надо было сдать в кратчайший срок.

Со мной в команде работал очень ответственный и добросовестный человек, мастер Магомед Арчаков, который работает по сегодняшний день в техническом надзоре Министерства строительства РИ. Надо сказать, что до моего прихода на должность главного инженера на строительной площадке школы «Марем» произошёл несчастный случай. Погибло двое рабочих, молодые ребята. У одного из них остались сиротами двое детей. Это была большая трагедия. И всё по причине незнаний, не соблюдения правил технической безопасности.

Надо отметить, что школу мы строили своими силами, работали только наши местные, ингушские ребята. Ни у кого не было квалификации, удостоверений стропальщиков, механизаторов, крановщиков, трактористов. Не был аттестован инженерно-технический состав, мастера и прорабы. Поэтому было решено провести срочное обучение всего рабочего и инженерно-технического состава без отрыва от производства.

Обучение шло непосредственно на стройплощадке, в бытовых помещениях и столовой. После ускоренного курса учебы и сдачи экзаменов были выданы рабочим и инженерно-техническим работникам соответствующие удостоверения.

Мы работали в ускоренном темпе. Каждый вечер проводили производственное совещание с мастерами, прорабами, механиками, снабженцами и представителями субподрядной организации (это электрики, установщики вентиляционной системы, газовики и т. д.). Работа шла в две, а то и в три смены. Было нелегко, не было такой техники, как сегодня, а сроки поджимали. Приходилось подавать товарный бетон для перекрытия этажей в ящиках-бадьях — автокранами. Причём заливка бетона на перекрытия должна была производиться непрерывно, бетонные работы нельзя было прерывать. Мы начинали рано утром, но, как правило, не успевали, и приходилось продолжать работы ночью.

Очень тяжело было — и морально, и физически. Весьма трудоемкая работа. Сегодня её делают бетононасосами. Я, как руководитель, всегда находился на строительной площадке. В ходе работы всякое могло случиться, то бетонный узел поломается, то техника подведёт. Так что до дома мы добирались перед самым рассветом. Отоспимся часок и опять на стройку.

Благо, организация была на высоком уровне. На стройплощадке работала хорошая столовая. Были организованы временные склады для строительных материалов, навесы для техники. Был построен временный сварочный цех, создан растворобетонный узел непосредственно на стройплощадке.

Да и коллектив был очень хороший, дружный, сплочённый, все как на подбор — ответственные и работали на совесть. Это заместитель директора фирмы Беслан Тангиев, заместитель директора по снабжению Муса Беков, главный механик Муса Мальсагов, начальник производственно-технического отдела Имран Чахкиев, инженер производственно-технического отдела Микаил Муцольгов, мастер Муслим Дударов, бригадир разнорабочих Курейш Бузуртанов и многие, многие другие.

Разумеется, на руководителе лежала большая ответственность, как за качество работы, технику безопасности, так и по другим вопросам.

Помимо того, что мы отстроили само здание школы «Марем», была и благоустроена территория вокруг школы. Было проведено озеленение, сделано ограждение. Рядом со школой построены площадки для игры в гольф, перед школой — два теннисных корта и поле для игры в минигольф, от которых уже ничего не сталось. Там теперь возвышается какое-то здание. И, главное, фасады. Они были очень красивые, яркие! Не в упрёк нынешним, мы работали без выходных и где-то за шесть с половиной месяцев сдали проект! С высокими показателями по качеству!

Это было 9 ноября 2001 года".