— Иммунизация является одной из наиболее эффективных и экономически целесообразных мер сохранения здоровья. В настоящее время иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн случаев смерти ежегодно. Понимая значимость этого мероприятия, и организована Всемирная неделя иммунизации, которая направлена на то, чтобы популяризировать использование вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней.

На территории России вакцинация проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок. Туда входит вакцинация против дифтерии, туберкулеза, вирусного гепатита В, коклюша, столбняка, полиомиелита, туберкулеза, кори, краснухи, гемофильной инфекции, эпидемического паротита, гриппа. Большинство болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации, каждый год убивают до 3200 детей младшего возраста. Во многих странах имеются уязвимые слои населения, поэтому всплеск инфекционных болезней продолжает распространяться.

Действенность вакцинопрофилактики в борьбе с инфекциями доказана многолетней мировой практикой. Среди программ здравоохранения нет ни одной другой, которая могла бы дать настолько внушительные результаты. Практически в течение жизни одного поколения были устранены или сведены до минимума более 10 тяжелых инфекций. Также в глобальном масштабе ликвидирована натуральная оспа и во многих регионах мира полиомиелит.

Основная цель проведения Всемирной недели иммунизации — увеличение охвата вакцинацией посредством повышения информированности о значении иммунизации среди родителей и воспитателей, медицинских работников, политиков, лиц, принимающих решения, и работников средств массовой информации. Задача — охват вакцинацией уязвимых и труднодоступных слоев населения, повышение осведомленности населения в вопросах проведения прививок.

Сейчас, наряду с плановой иммунизаций, также надо уделить особое внимание иммунизации против Covid-19 в рамках календаря прививок по эпидемиологическим показаниям. Пандемия Covid-19 оказала серьезное негативное воздействие на системы здравоохранения многих стран. Большинство стран из-за коронавируса, самоизоляции, карантина были вынуждены отложить плановую вакцинацию.

Вакцинация против Covid-19 по-прежнему остается одной из главных тем в СМИ по всей России, по мере того как все больше людей прививаются от этого заболевания. Между тем, помимо Covid-19, в мире по-прежнему существует много других инфекций, находящихся под контролем вакцин, которые требуют нашего постоянного внимания.

На сегодняшний день в мире и в нашей стране реализуются программы ликвидации полиомиелита, кори, краснухи. И к 2025 году ВОЗ поставила задачу предотвратить смертность у детей от пневмонии и говорит о пяти основных возбудителях этого заболевания (пневмококк, гемофильная палочка, вирусы кори, гриппа, коклюша), которые находятся под контролем.

Однако, невзирая на достаточно значительные достижения в контроле инфекционных заболеваний, остается ряд вопросов эпидемиологического надзора за вакцинопрофилактикой, предписывающих в последующем совершенствование, преимущественно касаемо организации работы по вакцинации детей и взрослых в поликлиниках.

Тот факт, что благодаря иммунизации многие инфекционные болезни стали крайне редкими или же вовсе исчезли, может быть основанием для распространения среди населения утверждения о том, что иммунизация больше не является необходимой.

С момента как завершается иммунизация или снижается ее объем, происходит активизация длительно не фиксировавшихся или фиксировавшихся на низком уровне инфекций. Причины, которые послужили к спаду охвата иммунизации различны, но итог один — рост заболеваемости, переходящий порой в эпидемии.

Всплеск инфекционных болезней касается всех без исключения. Даже на фоне небольшой заболеваемости необходимо проводить планомерную вакцинацию. Это та критическая точка, которая позволяет гарантировать безопасность всех нас и наших детей.

В рамках Всемирной недели иммунизации нашим центром проводятся мероприятия в образовательных учреждениях, в подведомственных организациях по ознакомлению жителей Ингушетии с информацией о важности прохождения иммунизации.