Напомним, что 18 марта 2014 года, после референдума, Президент России Владимир Путин встретился с крымской делегацией в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве, и здесь в торжественной обстановке был подписан исторический документ — договор о принятии в состав России двух новых субъектов: полуострова Крым и города Севастополь.

Под договором, закрепившим статус полуострова, свои подписи поставили премьер Республики Крым Сергей Аксенов, глава Верховного совета Владимир Константинов, председатель горсовета Севастополя Алексей Чалый и Президент России Владимир Путин. Этот момент изменил судьбу всех жителей Крыма и преобразил полуостров.

Если вспомнить историю Российской Федерации столетней давности, получается, что в 1921 году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная после окончания Великой Отечественной войны в 1946 году в Крымскую область. В 1954 году Крымская область, кроме города Севастополя, по решению первого секретаря коммунистической партии СССР Н. С. Хрущева была передана в состав Украинской ССР, так сказать из-за уважения к украинскому народу.

В начале 90-х, после распада СССР в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии. Крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях, была принята в 1992 году. Однако жители региона всегда придерживались пророссийской позиции, а на фоне политических противоречий, охвативших Украину в 2013 году, руководство Крыма взяло курс на сближение с Россией. Поэтому, как отмечают многие мировые историки и политологи, выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России — это одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 — начала 2014 годов.

Когда в 2013 году на Украине началось обострение политической ситуации, стало понятно, что жители Крыма (особенно русскоязычные) не хотят жить в таком хаосе, а хотят спокойствия и равноправия. А после смены украинской власти в начале 2014 года, и подавно стало очевидным, что в таких условиях невозможно полноценное развитие региона. Учитывая это, 11 марта 2014 года Верховный Совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости регионов от киевского режима.

16 марта здесь состоялся общереспубликанский референдум о статусе Крыма, результаты которого не вызывали никакого сомнения в том, что крымчане хотят жить в составе РФ. Руководство Крыма и Севастополя, формулируя вопрос референдума, во главу угла поставили исключительно коренные интересы людей. Любой другой вариант, каким бы привлекательным он ни казался на первый взгляд, неизбежно привел бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным образом отразился бы на жизни людей. Так говорят социологи.

В итоге, референдум был проведен открыто и честно, и люди в Крыму убедительно выразили свою волю: они хотят быть с Россией. Более 96% избирателей, высказавшиеся за вхождение республики в состав России, дали возможность и право Верховному Совету провозгласить Крым независимым суверенным государством. И уже в новом статусе было сделано обращение к руководству Российской Федерации с предложением о принятии её в состав страны в качестве нового субъекта. Москва ответила согласием, и 18 марта 2014 года были подписаны соответствующие двусторонние договора.

Очередная годовщина «Крымской весны» широко отмечалась в этом году не только на территории полуострова. Праздничные мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией прошли почти во всех крупных городах и субъектах Российской Федерации.

Состоялось такое мероприятие и в Ингушетии. На площади перед Дворцом культуры города Назрани собрались представители творческой интеллигенции, политики, бизнесмены и общественные деятели для того, чтобы отметить двойной праздник: 253-летие единения Ингушетии с Россией и 9-ую годовщину возвращения Крыма «в родную гавань».

«Сегодня жители республики присоединились ко всем регионам нашей многонациональной страны, где проходят праздничные мероприятия, посвящённые Крымской весне, — написал М-А. Калиматов в своем Телеграм-канале. — А всё потому, что мы всецело поддерживаем стремление крымчан жить в прогрессирующей стране».

А ещё глава региона отметил, что два с половиной века назад Ингушетия стала частью великого государства, и поздравил всех жителей республики с этими важными датами.

Сегодня, несмотря на то, что правительство Украины не признаёт случившийся факт, Республика Крым и город Севастополь считаются российскими субъектами и на их территории действуют российские законодательные акты.

Раньше, как мы помним, на берег Крыма приходилось переправляться на пароме, но сегодня Россию с полуостровом, на территории которого сосредоточены сотни единиц здравниц и курортных учреждений, связывает Крымский мост, проложенный через Керченский пролив. К строительству этой многокилометровой магистрали российские строители приступили в 2016 году, и уже через два года по долгожданному объекту запустили первое автомобильное движение. Крымский мост называют символом воссоединения Республики Крым с Россией. Поэтому неудивительно, что киевский режим выбрал этот объект целью для атаки после того, как на Украине начались специальные военные операции.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел мощный взрыв, в результате чего погибли четыре человека и были повреждены два автодорожных пролета. Кроме этого на железнодорожном участке загорелись несколько вагонов-цистерн. После проведенного расследования, российские власти квалифицировали это происшествие как теракт. Восстановить Крымский мост удалось досрочно, и автомобильное движение было открыто по всем четырем полосам. Ремонтные работы на железнодорожном участке планируют завершить в июле текущего года.

Из сообщений СМИ полноправного субъекта, провокации противника продолжаются до сих пор, но в Крыму к ним готовы. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, полуостров защищен на сто процентов. «Прошедшие девять лет и для республики, и для меня лично были как периодом испытаний, так и временем новых возможностей, — сказал Аксенов в своем интервью каналу «Россия 24». — Мы же видим все социологические опросы, да и на улицу можно выйти, поговорить с людьми и понять, что главное это то, что у людей за это время изменилось настроение. Причем, в лучшую сторону. Это говорит о том, что крымчане чувствуют себя дома, — подчеркнул он.

А накануне празднования очередной годовщины в своем Telegram-канале Сергей Аксенов назвал воссоединение полуострова с Россией символом возвращения русских земель. «Воссоединение Крыма с Россией — символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении», — написал Аксенов.

По его словам, за девять лет Крым преобразился, перед ним открыты широчайшие перспективы для дальнейшего развития, а впереди — новые достижения.

Заявления украинского правительства, которое до сих пор считает Крым своей территорией, оккупированной Россией, равны самоубийству, считают власти Крымской республики. А в Москве заявляют, что такие попытки киевского режима оклеветать Россию еще раз подтверждают оправданность решения о начале спецоперации. По словам военных экспертов, именно в ходе СВО удалось решить и другие проблемы, с которыми Крым столкнулся после отделения от Украины. К примеру, еще в 2014 году Киев перекрыл подачу воды из Днепра через Крымский канал, который строили в 70-е годы для водоснабжения засушливых районов. Возобновить подачу воды удалось лишь в 2022 году после начала специальной военной операции.

Бесспорно, одно из самых знаковых и судьбоносных для нашей страны событий XXI века, как вхождение Крыма в состав Российской Федерации, стало символом восстановления исторической справедливости и единства нашего народа. Благодаря своей решимости и силе духа жители Республики Крым и города-героя Севастополя сумели сохранить мир и согласие на полуострове, и вместе с российскими гражданами двигаться вперед, развивать межрегиональное сотрудничество, и достойно отвечать на новые вызовы времени.