Отмечается, что представители молодежи республики смогли поближе познакомиться с уникальным вертикально интегрированным производством. Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов не раз подчеркивал, что это очень важное для экономики субъекта предприятие, поскольку налоги от прибыли поступают в республиканский бюджет.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, птицекомплекс «Южный» в Малгобекском районе значится одним из наиболее посещаемых промышленных объектов региона, и проведение экскурсии по нему стало знаковым событием для всех учащихся. Молодежь смогла погрузиться в увлекательный мир птицепроизводства и окунуться в это удивительное пространство.

«Экскурсия по птицекомплексу «Южный» позволила молодым людям провести время с пользой, получить новые знания и впечатления», — подчеркнули организаторы мероприятия, которое проводится в рамках реализации социально-образовательного проекта «ПромТур».

По словам работников «Южного», в настоящее время поставки продукции осуществляются в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пензу, Ростов-на-Дону, основные покупатели эти регионы.

«Мы закупаем племенное яйцо, его инкубируем в цыпленка, далее переводим цыплят на площадку подращивания, оттуда через 42 дня птицы попадают на площадку выращивания, а далее проводится убой», — рассказали производственники.

Они особо подчеркнули, что птица выращивается только на кормах без добавления рыбной и мясокостной муки, ГМО, химических примесей. При выпуске с конвейера колбасных изделий и копченостей не используются консерванты, в копчении применяется дым от бука, что придает продуктам особый аромат.

«У нас абсолютно чистое экологическое производство. Наша продукция соответствует на 100% стандартам «халяль». Мы самое пристальное внимание уделяем санитарным нормам, биологической безопасности. В производстве не применяем никаких добавок, все у нас натуральное», — отметил гендиректор птицекомплекса.

Напомним, птицекомплекс «Южный» выпускает продукцию в Ингушетии с 2021 года. На первом этапе проекта запустили птичники, мясоперерабатывающий цех и вспомогательную инфраструктуру на площади 132 га. Предприятие предлагает покупателям тушки, филе грудки индейки, также предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки — сосисок, сарделек, колбасы.