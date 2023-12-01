По словам руководителя центра «Ираз» Азы Дидиговой, на подобного рода мероприятиях собираются женщины, кому небезразлична судьба представительниц слабого пола из других регионов, стран и городов, где происходят природные катаклизмы, войны и другие трагедии вселенского масштаба.

«На протяжении последнего времени я не раз убеждалась в том, что такие встречи с нетерпением ждут женщины, которые нуждаются в духовной подпитке и досуге, так как быт, работа и забота о домочадцах требует немалых сил, а подобные позитивные впечатления как ничто вытесняет негатив из сознания и вдохновляют на новые подвиги, — говорит Аза. — Поэтому зачастую к нам приходят мамы с детьми на руках. Но, как вы знаете, в эти дни всё цивилизованное мировое сообщество переживает тяжелый период в связи с ужасающим геноцидом, которому подвергся народ Палестины. Причем нужно отметить, что нашему народу хорошо знакома ситуация, в которой оказались мирные граждане этой страны. Мы можем наблюдать за происходящим в Палестине через соцсети, что не может не сказаться на нашем морально-психологическом состоянии, в частности, женщин. Поэтому мы решили устроить такой вечер, который был бы направлен на укрепление духа и веры».

На встрече дельными советами по мобилизации духовных сил с присутствующими поделилась теолог Тамара Парижева. Она напомнила, что все происходит по воле Создателя и верующим нельзя впадать в отчаяние, а наоборот, необходимо направить все свои силы на помощь оказавшимся в беде людям в виде мольбы, милостыни или информационной поддержки. Также было прочитано дуа за погибших и пострадавших.

Исламская викторина на тему ситуации в Палестине стала досуговой частью мероприятия, участницы которой получили в подарок от магазина «ТамиТайп» красивые платки и исламскую литературу от книжного магазина IQRQA.

Участница мероприятия Лейла из Малгобека призналась, что впервые присутствует на подобной встрече. Поблагодарив всех организаторов за такой вечер, женщина отметила, что очень приятно знать, что в маленькой Ингушетии есть такой центр, ставший центром притяжения для многих женщин.

Также с благодарностью к девушкам из дружного женского сообщества обратилась участница из г. Сунжи по имени Фатима, которая сказала, что добро, которое несут организаторы этого центра в жизнь, никогда не потеряет своей актуальности.

В конце встречи прошла ещё и презентация женского религиозного центра «Наследницы пророков». Это первая женская религиозная организация Ингушетии, о которой мы ранее писали на страницах нашей газеты.