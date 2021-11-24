«С начала работ в июле 2018 года по заказу ФКУ «Упрдор «Кавказ» дорожники расширили с двух до четырёх полос движения 20 из 26 км на отрезке от границы с Северной Осетией до сельского поселения Троицкое. В ходе работ также возвели двухуровневую транспортную развязку «Магас» и мост через реку Сунжа. Кроме того, устроили шумозащитные экраны высотой 6 м и надземные пешеходные переходы с подъемниками», — приводит слова Лукашука пресс-служба управления дорожной службы.

По информации Лукашука, итогом станет увеличение пропускной способности участка трассы от границы с Северной Осетией до Троицкого путем расширения дороги с двух до четырёх полос движения. Кроме того, повысится уровень безопасности участников движения благодаря разделению встречных потоков и устройству линий электроосвещения на всём протяжении объекта.

Сейчас ведутся работы по возведению транспортных развязок «Назрань» (568-й км) и «Карабулак» (582-й км), а также устройству дорожной одежды на отдельных участках.

После завершения заседания рабочая группа выехала на отдельные участки автодороги для рассмотрения возникших в ходе мероприятия вопросов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что депутаты Назрановского райсовета после жалоб жителей двух сел обратились к региональным властям и в федеральную дорожную службу с просьбой посодействовать в строительстве надземных переходов на реконструируемой федеральной трассе.

К членам районного совета обратились местные жители сельских поселений Гази-Юрт и Яндаре с острой проблемой, имеющей уже негативные последействия. Дело в том, что при строительстве новой федеральной дороги не предусмотрены надземные переходы, людям приходится преодолевать более 500 метров, а то и больше, чтобы пешком добраться до своих населенных пунктов.

Жители поселения Гази-Юрт, едущие со стороны города Сунжа, вынуждены доезжать до населенного пункта Барсуки, а потом пешком или на попутках добираться до своего села. А для того чтобы доехать до Назрани, им приходится сначала доехать до кирпичного завода в сельском поселении Яндаре (примерно 1,5 км до разворота) и ехать в обратном направлении.

Точно такая же проблема возникла у жителей села Яндаре. С обеих сторон дороги имеются земельные участки, сады, речка, куда дети и взрослые ходят купаться, а также дома жителей Яндаре.

Реконструкция трассы на ингушском участке началась в 2013 году. Отвечающие международным стандартам первые 13 км автодороги «Кавказ» после масштабной реконструкции были открыты в декабре 2015 года.