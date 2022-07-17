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Площадка для решения трудных задач

Форум антимонопольщиков в Ингушетии показал их готовность защищать интересы страны и граждан

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Газета «Ингушетия» уже сообщала, что на днях в Магасе — в центре культуры и досуга Ингушского госуниверситета — прошел масштабный форум в сфере государственного заказа.

Напомним, что государственный заказ в Российской Федерации — это заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов, направленный на удовлетворение потребностей страны, её субъектов или муниципальных образований для осуществления необходимых функций и полномочий. Поставщика определяют в ходе тендера. В зависимости от вида торгов, побеждает тот, кто предложил самую низкую цену или лучшие условия исполнения контракта.

Федеральная антимонопольная служба — контролирующий орган в этой сфере. Ее задача заключается в том, чтобы пресекать нарушения закона о защите конкуренции, а если таковые допущены — требовать от нарушителей их устранения. Ведь именно обеспечение равных условий доступа к исполнению государственных контрактов для всех заинтересованных лиц является одним из основополагающих принципов системы закупок.

Руководством Ингушского управления ФАС на мероприятие были приглашены крупнейшие специалисты этого направления: заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов, заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, и. о. начальника управление контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России Ольга Горбачева, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, руководители территориальных органов ФАС, представители Минпромторга, ведущих электронных площадок страны, бизнес-сообщество региона, органы власти, студенты, специалисты государственного заказа.

Естественно, организаторы пригласили на встречу и председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина, открывшего форум приветственной речью и, отметившего значительные успехи государства в защите своих финансовых (бюджетных) интересов.

Какие ж вопросы, конкретно, вынесли в повестку дня высокого собрания профессиональные спикеры? В общем и, целом их было четыре: «Как упростить и ускорить процедуру электронных торгов?», «Как будет проходить самый популярный способ закупок, с которым работает большинство предпринимателей — аукцион?», «Будет ли у небольших компаний и некоммерческих организаций больше шансов выигрывать тендеры?», а также — «Насколько эффективен электронный формат документооборота?». Напомним, что сейчас электронные документы действуют только на этапах планирования закупок и отбора исполнителей.

На эти и многие другие вопросы ответил заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов.

— В рамках форума мы все собираемся точно не в последний раз, — подчеркнул оратор, освещая тему «Основные изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Контроль при реализации Национальных проектов». — Уверен, наши встречи станут регулярными, мы еще соберемся для обсуждения важных аспектов развития государственного заказа и, что самое главное — будем делиться полезной практикой и цифрами. Первый, в своем роде, масштабный форум может стать ежегодным и собирать заинтересованных лиц со всей страны. Молодой и динамично развивающийся субъект страны, каковым является Ингушетия, требует к себе много внимания, закупочные процессы в регионе растут с каждым годом и подобные мероприятия станут большим подспорьем развития честной конкуренции на территории республики.

Одной из важнейших тем встречи стало обсуждение рисков ответственности при закупках в соответствии с антикризисными пакетами мер. Ее затронула Ольга Горбачева.

— В первую очередь мы должны понимать, что принимаемые акты не должны противоречить действующему законодательству, — отметила гостья республики.— Изменения, вступившие в силу с 1 января текущего года, требуют от нас большей сосредоточенности, знаний и практики.

Приступая к презентации, Горбачева подчеркнула, что поправки вводят новые термины, устраняют пробелы и спорные ситуации, ускоряют и оцифровывают процессы. По ее словам, важно успевать за ходом событий, быть не только в курсе, а на шаг впереди.

Актуальной и злободневной была тема «Госзаказ в системе пассажирских перевозок», которую поднял руководитель Дагестанского УФАС Каир Бабаев. Выяснилось, что тема достаточно щепетильна не только для Дагестана, а потому по ней посыпались вопросы к докладчику.

Бабаев описал ряд кризисных вопросов в развитии госзаказа в системе пассажирских перевозок и наметил решения.

Участники форума озвучили и ряд ключевых вопросов, который требовал более детального разбора.

Так, врио руководителя Кабардино- Балкарского УФАС России Анна Кумахова акцентировала внимание спикеров и слушателей на новое основание для изменения контракта.

— Согласно части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускается изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, — напомнила она. — При этом основанием для изменения условий контракта должно являться решение исполнительного органа власти соответствующего уровня. Указанный вопрос является недостаточно проработанным и требует дополнительных рекомендаций для заказчиков и поставщиков в целях единообразия правоприменительной практики механизма реализации новой нормы закона (части 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»). Предлагаем ФАС России разработать соответствующие рекомендации.

Крайним на форуме стал доклад руководителя Ингушского УФАС России Батыра Точиева.

Захватив достаточно обширный пласт государственного заказа, на примере нашумевшего дела о самом масштабном картельном сговоре в истории современной России, руководитель ведомства рассказал о своем видении процесса картелизации в сфере государственных закупок.

— Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, эффективности осуществления закупок, — подчеркнул оратор. — Однако указанные принципы не всегда совпадают с целями хозяйствующих субъектов, заключающих антиконкурентные соглашения и реализующих их на торгах.

Точиев вкратце напомнил об упомянутом выше беспрецедентном картельном сговоре, участники которого своими щупальцами охватили всю страну, а тысячи государственных контрактов были заключены по максимальным ценам при наличии возможности для их существенного снижения. К слову, это дело, действительно, выделялось среди подобных наглостью ее участников и масштабом, о котором говорят следующие цифры: расследование длилось почти 2 года, само дело рассматривалось в течение 7 месяцев, было проанализировано более 160 тысяч файлов, сговор охватил около 7 тысяч закупок по всей стране, сумма сговора составила около 9 миллиардов рублей, анализ рынка составлен на 3256 листах, решение о нарушении написано на 1039 листах, дело состоит из 20 томов!

Завершая доклад Точиев отметил, что задача антимонопольщиков — максимально удовлетворить потребности участников закупок, дать им должный уровень инструментов для этого.

Прошедший форум, без преувеличения, выдался насыщенным и крайне актуальным. Поток вопросов в адрес спикеров свидетельствовал, что у собравшихся специалистов, во многом молодых, мало практики и они пытаются все усвоить, хватать, что называется, на лету. Актуальные вопросы, исчерпывающие ответы, накопленный за короткое время багаж знаний и желание вернуться вновь — таким запомнился форум территориальных органов ФАС России в 2022 году. Площадка форума стала своеобразным путем решения трудных задач для территориальных органов ФАС.

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