Глава Ингушетии посетил подсобное хозяйство жительницы села Даттых Рапиат Пидиевой, занявшей в прошлом году первое место в республиканском конкурсе на лучшее подсобное хозяйство. Он поблагодарил семью из предгорного села за верность делу, за тяжелый, но важный труд. Он также рассказал, что его порадовал большой интерес, который проявили жители Ингушетии к участию в конкурсе.

Магомед Пидиев провел для Калиматова экскурсию по территории хозяйства общей площадью 34 сотки. Здесь представлены различные плодовоовощные, декоративные культуры, фрукты. Кроме того, семья занимается пчеловодством, содержит крупный и мелкий рогатый скот и птицу.

«Я сам вырос в семье, где с детства приобщали к труду на земле. Мы должны приучать к этому и своих детей, учить их возделывать почву, своими руками выращивать продукты. Я рад, что у нас есть такие жители, как вы, которые скромно, засучив рукава работают, принося огромную пользу. Спасибо вам за ваш пример. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает», — заявил Глава республики.

71-летняя Рапиат Пидиева стала победительницей конкурса 2021 года, состоявшегося по инициативе руководителя субъекта. В нем мог участвовать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. На первом этапе шел отбор претендентов на включение в шорт-лист. Результаты оценивались по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

Победителей проекта стали выявлять в ходе второго этапа мероприятия. По условиям конкурса абсолютный лидер получил приз в размере 1 млн рублей, за второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс. рублей. Следующие за ними десять участников становились обладателями 50 тыс. рублей. Призовой фонд сформирован за счет средств Национального фонда развития Ингушетии.

В преддверии празднования 30-летия возрождения ингушской государственности там же открыли подъездную дорогу к сельскому поселению от федеральной трассы «Кавказ». Проект реализован к юбилейной дате Министерством автомобильных дорог Ингушетии по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

На торжественном мероприятии присутствовали руководитель субъекта, спикер регионального парламента Магомет Тумгоев, министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов, а также сами строители дорожного покрытия и жители Даттыха.

Калиматов поблагодарил дорожных рабочих за проделанную работу. Он отметил, что ввод в эксплуатацию двухполосного полотна имеет стратегическое значение для республики.

«Новая дорога, обеспечивающая связь села Даттых с остальной Ингушетией, — жизненно важная коммуникация для этих перспективных территорий. Она связывает отдаленное село с другими районами Ингушетии. Мы вместе с властями и жителями сельских поселений будем решать задачу дальнейшего социально-экономического обустройства предгорной части республики. У этих мест большой сельскохозяйственный потенциал, условия для роста личных подсобных хозяйств, животноводства, садоводства, дорожной сферы услуг», — подчеркнул Глава региона.

Общая протяженность магистрали составляет 17 километров, ширина — 6 м, контрактная стоимость — около 440 млн руб.

Стоит отметить, что пограничное село было заброшено более 20 лет. Вместе с появлением транспортной артерии власти намерены возвести первые объекты культуры и здравоохранения, запланировано строительство нового Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Кроме того, здесь восстановлено электро-, газо- и водоснабжение с установкой накопителя воды на 100 кубометров.

Первоочередной задачей в рамках социально-экономического развития предгорной зоны является возвращение в Даттых его жителей, после чего планируется дальнейшее расширение инфраструктуры — строительство детского сада и школы.

По данным сельской администрации, всего здесь зарегистрировано 240 человек, но пока на постоянной основе проживают порядка десяти семей, еще столько же приезжают заниматься хозяйством.

В рамках рабочей поездки в Малгобек и Малгобекский район Калиматов побывал на социальных объектах в одном из отдаленных сел Ингушетии — Пседахе.

Сперва он ознакомился с текущим состоянием здания Дома культуры, его техническим оснащением и условиями для посетителей и педагогического состава. В здании 1953 года функционируют кружки хореографии, вокала, театрального искусства, кройки и шитья, а также проводятся занятия по шахматам. В текущем году заключается контракт, косметический ремонт здесь планируется произвести в 2023 году.

Также руководитель субъекта ознакомился с ходом капитального ремонта школы № 7 и возведения детского сада на 220 мест.

Дошкольное образовательное учреждение реализуется в рамках национального проекта «Демография». Строительство начато в мае 2021 года, завершение намечено на конец 2022 года. Сейчас его готовность составляет 90%.

Ремонт средней общеобразовательной организации на 450 мест стартовал в марте текущего года. Постройка 1982 года нуждается в замене сетей электро- и водоснабжения, дверей и окон, укреплении кровли и обновлении наружной отделки. Ввод в эксплуатацию восстановленных помещений запланирован на сентябрь 2022 года, к новому учебному году.

«Село Пседах численно расширяется, сейчас здесь 611 детей дошкольного возраста, а садик пока один на 150 мест, это значит, что есть потребность в расширении социальной инфраструктуры. Вместе с властями и жителями мы будем решать задачу улучшения уровня жизни граждан отдаленных сел. У этих мест большие сельскохозяйственные ресурсы, условия для роста личных подсобных хозяйств, животноводства, садоводства», — отметил в ходе осмотра Махмуд-Али Калиматов.

Он не обошел вниманием и парк имени Серго Орджоникидзе в городе Малгобеке. Речь идет о старейшем парковом сооружении республики, которому в этом году исполняется 67 лет. Здесь в 2020 году осуществлены работы по реализации проекта создания привлекательной городской среды — «Комплексное благоустройство парка имени Серго».

По словам руководителя субъекта, территория объекта площадью 26,5 га имеет огромный потенциал, необходимо продолжить его благоустройство, дав при этом возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Глава Ингушетии пообщался с владельцами летних кафе, расположенных на территории городского парка. Он поинтересовался качеством предоставляемых услуг и соблюдением законности при осуществлении предпринимательской деятельности.

«Предпринимателям предоставляется господдержка в виде льгот по налогам, субсидии, о которых они зачастую даже не подозревают. Для них это большая помощь, которая позволяет покрыть часть стартовых расходов», — подчеркнул Калиматов.

Он рекомендовал муниципалитетам привлекать бизнес-сообщество к развитию территорий, информировать их в юридической плоскости и рассказывать о преференциях.

«Таким образом, появится больше возможностей создавать условия для отдыха горожан и обеспечивать налоговые поступления в бюджет города», — отметил он в заключение.

Глава республики побывал и на площадке строительства среднего общеобразовательного учреждения на 720 мест и спортивной площадки открытого типа в городе Карабулаке.

Трёхэтажное здание новой школы площадью более 4 тыс. кв. м возводится в рамках национального проекта «Образование». Стоимость его составляет около 480 млн рублей. Строительство школы застройщиком «Юни-Строй» было начато в июне 2021 года, срок сдачи запланирован на конец текущего года.

Далее Калиматов осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Карабулаке, который готовится к открытию 1 июня, в преддверии празднования 30-летия возрождения Республики Ингушетия.

На территории уложены беговые дорожки с многофункциональным рулонным покрытием: круговые полотна длиной 200 метров и прямые беговые зоны длиной 60 метров. В центре спортивного ядра разместилась многофункциональная спортивная площадка с искусственным газоном для занятий футболом, установлена трибуна.

На каждом объекте руководитель региона подчеркнул необходимость официального найма рабочей силы. Кроме того, были затронуты вопросы очистных сооружений и вывоза строительного мусора, а также необходимости благоустройства и озеленения прилегающих территорий.