В регионе встречается много разных грибов. Но не стоит пренебрегать золотым правилом: не знаешь — не бери. Сшибать ногами грибы тоже не следует. Кому-то они и нужны будут. Не людям, так зверюшкам. И вот уже встречаются беленькие и полубелые лесные дары, грабовики, поддубовики, подберёзовики, подосиновики, опята, сморчки, сыроежки, дождевики, грузди, боровики. Надо помнить, что настоящие грибники без головного убора, удобной обуви и палки не выходят. Иногда из густой листвы змеи на солнышко выползают, как и черепахи.

Наши леса очень богаты всем. Об этом говорили, в том числе, и китайцы, которые посещали республику, а некоторые из них грезили созданием грибных хозяйств в регионе.

Сбор грибов — традиционно один из любимых видов отдыха на природе у россиян, наряду с рыбалкой и приготовлением шашлыка. Будет год грибным или нет, разумеется, зависит напрямую от погоды — если лето сухое, то и грибов в лесах вызревает немного. Также считается, что для грибов важна не только погода в текущем году, но и предыдущий сезон. Почва в лесах за зиму не должна сильно промерзать, первый снег осенью должен выпасть пораньше. Количество осадков имеет не меньшее значение — снег создает запас влаги для активного роста грибов.

Грибы богаты клетчаткой и белками, это природный заменитель мяса. Кроме того, грибы содержат пребиотики, что благотворно влияет на работу кишечника и иммунитет. Также грибы богаты микроэлементами: калий (работа сердца), медь (участвует в усвоении железа, выработке коллагена, образовании энергии в митохондриях), селен (необходим для работы иммунной, мочевыделительной систем, прекрасный антиоксидант), последнего больше всего в грибах шиитаке. И, наконец, грибы богаты белком, необходимым для построения всех клеточных структур нашего организма.

В Ингушетии наибольшим спросом на рынке пользуются вешенки и шампиньоны.

Грибы долго не хранятся. По приходе домой их надо сразу перебрать. Рассортировав, замочить, отварить, какие надо. Лисички, например, отваривания не требуют. Их можно сразу жарить. Белые грибы «взрослые» можно сушить, мелкие — мариновать. Что делают с грибами? Например, жарят с луком, с молодой картошечкой... Это вкусно и полезно. Как их готовить? Отварить и замариновать так же, как морковь по-корейски. Холодная закуска получается отменная.

Есть ещё одна причина заняться «тихой охотой». Собирая грибы, мы выключаем свои мысли о проблемах и полностью концентрируем внимание на поиске. Это помогает освободиться от тяжелых раздумий, расслабиться и отвлечься. Как будто все нерешенные дела остаются в городе, в лесу же они кажутся ничтожными. Да и не хочется о них и думать.

Малоактивный образ жизни является прямой дорожкой ко многим недугам опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и так далее, на перечисление всех уйдет много времени. Кроме того, мы становимся вялыми, подавленными. Именно поэтому походы за грибами — не только приятная, но еще и удивительно полезная процедура. Можно прикинуть самим, сколько часов вы находились на ногах, сколько раз вам приходилось наклоняться приседать и потягиваться, чтобы срезать грибочек.