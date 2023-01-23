И вряд ли кто задумывается, что в необыкновенно самобытном стиле ансамбля, в его национально-танцевальных образах лежит кропотливый труд малозаметных на первый взгляд людей, и в первую очередь работников костюмерного цеха, от организованности и художественного вкуса которых во многом зависит успех любой концертной программы.

Скоро уже четверть века, как Хадижат Досхоева, заслуженный работник культуры РИ, человек с богатым творческим потенциалом, организованный и ответственный, работает костюмером в ансамбле «Ингушетия». Начинала она свою работу, когда коллектив ещё ютился в маленьком помещении, где приходилось быть мастером на все руки: пошить, перешить, переделать и тому подобное. И всё у неё ладилось, как и сегодня, в более комфортных условиях, с тех пор как ансамблю пять лет назад дали новое помещение.

Родилась Хадижат в 1955 году в далёком Казахстане, в семье Хамзата и Фаризы (Парчиева) Досхоевых. В большой и дружной семье, где воспитывалось два сына и шесть дочерей, в приоритете ставились духовно-нравственные ценности, уважение и соблюдение традиционной культуры, любовь и приверженность к прекрасному.

Школу Хадижат окончила в селении Дачном Пригородного района. Она росла жизнерадостной девочкой, очень тонко чувствовала музыку, хотя так и не научилась играть на музыкальных инструментах, однако мастерством игры на гармошке, гитаре, фортепьяно, балалайке и даже на ингушском национальном инструменте «дахчан пандар» владели её братья и сёстры. Но Хадижат безумно любила танцевать.

К секретам танцевального искусства впервые её приобщила классный руководитель Елизавета Сергеевна Хосроева. Потом она дебютировала на сцене торгового техникума г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). По просьбе сестёр, которые там учились, она, будучи ещё школьницей, участвовала в их команде в конкурсе культур национальных представительств. Когда в финале «джигит» в черкеске, зажигательно отплясавший лезгинку, снял папаху, все ахнули, узнав, кто под ней был замаскирован. В итоге первое место Хадижат команде обеспечила. Да и отец девушки в молодости виртуозно танцевал лезгинку, как признаётся наша героиня, так что здесь вполне могли сыграть свою роль и гены, поскольку в семье все дети были талантливыми и творческими личностями. Не удивительно, что старший сын, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Магомет-Башир Досхоев руководит государственным ансамблем «Ингушетия», а другой — Магомет-Назир — детским танцевальным ансамблем в г. Магасе, национальную культуру на разных уровнях прививают молодёжи и сёстры Досхоевы.

На серьёзную сцену Хадижат вышла чуть позже, будучи студенткой, в составе ансамбля, действующего при среднем профессиональном учебном заведении в г. Орджоникидзе, где она получала профессию швеи. На одной из республиканских концертных программ профессионалы заметили высокую, статную горянку с большими глазами, которая выделялась прекрасной грацией и пластикой. В итоге, они пригласили её в государственный ансамбль «Алан», где она танцевала чуть менее года, потом сказались трудности с общественным транспортом, поскольку репетиции проходили поздно и добираться до дома было сложновато. Так с ансамблем ей пришлось расстаться.

Совсем не удивительно, что спустя годы с таким творческим багажом наша героиня оказалась в составе ансамбля «Ингушетия», в костюмерном отделе, без участия которой не получилось бы должным образом никакое выступление.

А началось всё с выбора профессии. После школы отец девочки решил, что женщина обязательно должна уметь шить, и сдал документы в профессиональное училище в г. Орджоникидзе. По окончании учёбы перспективную и талантливую студентку с красным дипломом руководство выбрало в качестве лучшего выпускника и вручило ей направление в город Куйбышев (ныне Самара) на повышение квалификации. Но пришлось куратору группы лично убедить отца в целесообразности продолжения учёбы, так как в те годы в ингушском обществе девушку отпускать учиться в другой город, тем более одну, не одобрялось. Но вышло всё удачно, и вскоре Хадижат Досхоева стала квалифицированным художником-модельером и закройщиком.

Домой Хадижат вернулась в 1973 году, где её приняли закройщицей в недавно открывшийся, очень престижный в те годы Дом моды — новое яркое здание с большими витринными окнами, расположенное на главной улице города — проспекте Мира.

Девушка сразу показала себя общественницей и активисткой, очень ответственным и дисциплинированным работником. По ходатайству руководства и коллег в 1975 году её избрали депутатом городского совета г. Орджоникидзе. Два года с депутатским мандатом вместе с другими представителями власти Хадижат Досхоева проверяла работу социальных организаций и объектов города.

В 1977 году в личной жизни Хадижат Досхоевой наступили приятные перемены. Она вышла замуж за хорошего парня из уважаемого рода Хамхоевых в посёлок Карца. Отсюда по молодёжной линии молодая семья уехала в северный город Норильск. Через два года, по возвращении на родину, муж устроился в строительную организацию г. Орджоникидзе, откуда им выделили квартиру в районе Китайской площади. Вскоре по обмену семья вернулась в посёлок Карца, где они живут по сегодняшний день. Здесь выросли и дети супругов Хамхоевых. Все пятеро получили высшее образование, обзавелись семьями и радуют сегодня маму успехами внуков. Старший сын у неё полковник, служит в Удмуртии. Старшая дочь окончила во Владикавказе факультет английского языка, а в Америке по направлению проходила практику. Вторая дочь окончила ГИТИС, работает в Удмуртии режиссером. Третья окончила в Волгограде институт международных отношений, живет и работает в Москве. Младший сын, выпускник Московского государственного технического университета имени Баумана, живет с мамой, работает на родине.

В конце 90-х Хадижат Досхоева пришла на работу в государственный ансамбль «Ингушетия». Старший сын только поступил в вуз, и семья требовала больших затрат. До этого как-то обходились разными подработками, выручала и домашняя живность. Детей обшивала сама: из отцовских рубашек — мальчишкам, из своих платьев — девочкам, так что золотые руки мастера делали своё дело.

В ансамбле на какую-либо должность Хадижат не рассчитывала, для танцев она уже не годилась, так что устроилась уборщицей. Бегала, как белка в колесе. С утра на рейсовом автобусе приедет в Назрань, отсюда через час-другой обратно домой, где в её отсутствие за малолетним сыном присматривала соседка Тая Баскакова. Вечером повторяла ту же дорогу. Дети, благо, были самостоятельными и дома по хозяйству помогали, старшие за младшими присматривали и в школе учились без проблем.

Но убираться в ансамбле ей пришлось недолго. Коллектив ютился в маленьком помещении, где вся работа была на виду, и Хадижат легко и непринуждённо бралась за починку костюмов. Так что должность костюмерши просилась сама к ней в руки. Так она стала заведующей костюмерным цехом ансамбля «Ингушетия».

Сегодня Хадижат Досхоева совмещает работу заведующей костюмерным цехом с должностью заведующей труппой, следит за трудовой дисциплиной коллектива. Но своей гордостью она считает костюмерный цех, которому по праву могут позавидовать «партнёры по отрасли». Хадижат признаётся, что все гости и посетители не скрывают своего восторга при посещении их цеха и даже называют его «музеем ансамбля».

В новом здании для них нашлось большое светлое помещение. Вещей за годы работы коллектива накопилось большое количество, за которыми важен хороший уход. И им удалось организовать идеальный порядок, сделать костюмерный цех образцовым и показательным. Все танцевальные комплекты, а их более 15-ти, постираны, пронумерованы, подписаны и аккуратно лежат на своём месте. Каракулевые шапки, с которыми нужно обходиться весьма деликатно, хранятся так, чтобы их моль не поела, и чтобы форму они не потеряли, также пронумерованы и подписаны. После выступления все вещи: черкески, рубашки, штаны, газыри, пояса, кинжалы и т. д. — тщательно проверяют, по надобности ремонтируют, стирают, прежде чем отправить на хранение.

Раньше Хадижат приходилось в одиночку выполнять основной объём работы, но сегодня штат расширился. Теперь у них есть свой швейный цех, и нет необходимости выезжать с заказами в соседние республики, работают закройщицы, дизайнер. Есть «стиральщица», оборудование для глажки и т. д. Да и на гастролях, будь то в России или за рубежом, костюмерный отдел всегда организован и дисциплинирован. Ну и немаловажную роль играет ведение документации, где работа поставлена грамотно и чётко, замечания делать не приходится. И всё это заслуги хозяйки цеха, заслуженного работника культуры РИ Хадижат Досхоевой.

«Костюм — это лицо ансамбля, — говорит Хадижат Хамзатовна, — а значит, нам надо держать марку. Мне просто хочется, чтобы наши джигиты и горянки на сцену выходили в национальной форме без всяких изъянов, красивыми, аккуратными, подтянутыми. А это труд».