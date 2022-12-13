Об этом в ходе расширенного заседания правительства Ингушетии в Магасе под председательством руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова сообщил министр промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев.

По данным главы ведомства, для пресечения фактов необоснованного роста цен министерством регулярно проводятся контрольные мероприятия по отслеживанию цен на продовольственные товары на территории республики. А в праздничные дни мониторинг проводится на ежедневной основе. Совместно с представителями администраций городов и районов республики фиксируются изменения цен на социально значимые продовольственные товары во всех крупных торговых объектах региона.

«Мы ведем работу с такими сетевыми и крупными магазинами, как «Магнит», «Забава», «Гурман», «Столица» и т. д., о закреплении в предпраздничные дни системы скидок на группу продовольственных товаров и организации помощи для малоимущих. В этом плане в магазинах будут размещать продовольственные корзины для сбора продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, обсуждается с руководством рынка «Фабрика» возможность проведения на их торговой площадке новогодней ярмарки, где будет реализовываться продукция по сниженным ценам», — отметил Дорджиев.

Также для анализа ситуации на рынках и торговых объектах республики в предпраздничные дни специалистами Минпромсвязи Ингушетии 20 декабря совместно с сотрудниками Национального банка по республике Южного главного управления Центрального банка РФ планируется проведение совещания рабочей группы оперативного реагирования на изменение потребительских цен. На встрече будет обсуждаться ценовая ситуация на торговых объектах республики и, по мере необходимости, будут подготовлены предложения для улучшения их работы в условиях предпраздничного увеличения спроса и предложения.

«Регулирование цен на продукты питания и товары первой необходимости — одна из важнейших задач в нынешнее время, когда наша страна находится под санкционным давлением. Жители региона не должны испытывать сложности с приобретением тех или иных товаров. Необходимо, чтобы ответственные структуры подошли к этому вопросу со всей серьезностью», — сказал Калиматов.

По словам министра, анализ ценовой ситуации в первой декаде декабря не показал спекулятивного роста цен на продовольственные товары. Данные мониторинга показали, что снижение цен свыше 1% зафиксировано на чай, яблоки, сахар, крупы и макароны. А рост цен более 1% — на яйцо куриное, капусту, лук, огурцы, морковь и томаты. Однако изменение стоимости этой продукции обусловлено в основном сезонным фактором.

«Благодаря увеличению рыночной доли недорогих, но качественных отечественных товаров длительного хранения соблюдается баланс продовольственной корзины населения. В настоящее время каких-либо фактов необоснованного повышения цен на продовольственные товары или снижения ассортимента предлагаемой продукции не наблюдается», — добавил руководитель ведомства.

Напомним, Минсельхозом Ингушетии в преддверии празднования Нового года будут проведены в районах республики продовольственные ярмарки, где жители региона смогут приобрести продукцию местных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных.

Ранее отделение Национального банка по республике Южного главного управления Банка России сообщало, что уровень годовой инфляции в Ингушетии в октябре 2022 года составил 18,69% (в сентябре 19,66%) и оказался выше среднего значения по СКФО (12,16%) и общероссийского показателя (12,63%).

На динамику инфляции в регионе в основном оказали влияние расширение предложения плодоовощной и мясной продукции, а также снижение затрат производителей отдельных продовольственных товаров.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре уменьшился до 21,58% после 23,69% в сентябре.