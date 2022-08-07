Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял непосредственное участие в создании и продвижении новых рейсов и, благодаря проделанной кропотливой работе, сегодня у региона появились новые направления.

«Транзитные маршруты утомляют людей, создают дополнительные трудности в случае экстренной поездки в другой город. Поэтому, был приложен максимум усилий, чтобы открыть прямые рейсы из нашего аэропорта «Магас» по нескольким направлениям», — заявил Калиматов.

По информации аэропорта «Магас», загрузка самолета по рейсу из Ингушетии в Сочи уже составила около 90%.

Из региона уже запущен новый рейс в Санкт-Петербург, который будет совершаться по субботам и средам, а с 9 сентября начнет летать рейс в Тюмень. В то же время, маршрут в Самару продолжает работу с полной загрузкой.

Напомним, самолет авиакомпании Red Wings впервые приземлился в аэропорту «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова 3 июня. Новый авиарейс «Самара-Магас-Самара» запустили по федеральной программе субсидирования региональных воздушных перевозок с учетом повышенного интереса жителей российских регионов к природным достопримечательностям и уникальным башенным комплексам республики.

В торжественной церемонии встречи самолета принимали участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, глава комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев, представители министерств, ведомств.

Полеты осуществляются с частотой один раз в неделю по пятницам. Ранее руководство аэропорта проводило встречи, видеоконференции с туроператорами Самары, которые проявили большой интерес к Ингушетии, туристическим объектам региона. Кроме того, изучалось мнение представителей республики в Оренбурге, Пензе, Ульяновске, Саратове, которые также поддержали идею запуска рейса.

Как сообщили газете «Ингушетия» представители станции воздушного транспорта республики, регион ожидает рост турпотока в регион в связи с запуском авиасообщения, а также пассажиров из ближайших регионов, реклама запущена в СМИ в северокавказских регионах и Самарской области.

По данным пресс-службы министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии, вылет из Самары в 15:15, из Магаса в 17:15 (время местное). Разработанный график очень удобен для бизнес-сообщества и туристов.

Открытие авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужило увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.

Стоимость билетов невысокая, поскольку это субсидируемые федеральным и местным бюджетом рейсы.

Работу над транспортной доступностью Ингушетии и меры социально-экономического развития региона Глава республики недавно обсуждал с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

На встрече было заявлено об увеличении числа межрегиональных рейсов из аэропорта Магас — добавлены маршруты в Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства субъекта, решение об увеличении частоты межрегиональных рейсов на 2022 год из аэропорта «Магас» и обратно увеличили правительством России по итогам заседания соответствующей комиссии Минтранса.

Как пояснял ранее Калиматов, переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса. Республиканские власти делают упор на самые востребованные маршруты. Много студентов и уроженцев республики, проживающих, работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь.

По его словам, запуск новых рейсов не только повлияет на развитие транспортной доступности республики с другими субъектами, но также позволяет увеличить туристический поток и сказывается положительно на экономике Ингушетии.

Аэропорт «Магас» расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно- карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.

В середине декабря минувшего года ингушский аэропорт имени Суламбека Осканова получил статус международного по распоряжению правительства России. Он присвоен благодаря усилиям главы республики и поддержке федерального центра.

Первые международные рейсы, которые откроются из аэропорта Ингушетии, запланированы в Турцию. Власти региона планируют построить международный терминал.