В этом году ингушская филармония отмечает 30-летний юбилей. У истоков ее создания стояли известные деятели культуры и искусств Беслан Газдиев, заместитель директора филармонии Зарема Яндиева, заслуженный работник культуры ЧИАССР, который возглавил первый оркестр народных инструментов филармонии Магомед Горчханов, первая солистка-вокалистка филармонии народная артистка РИ Роза Мальсагова, другие их единомышленники, которые вкладывали в становление филармонии свои таланты и силы. Учреждение в основном создавалось из числа самодеятельных коллективов, одаренных самородков из народа.

Накануне, на главной площади столицы Ингушетии перед величественной башней Согласия состоялся грандиозный концерт, посвященный этой дате. Перед началом концерта, корреспондент «Ингушетии» попросил выкроить несколько минут для беседы у Заремы Яндиевой — человека, который, без преувеличения, является лицом и, я бы даже сказал талисманом филармонии Ингушетии, бессменным организатором всех ее основных мероприятий.

— С первых дней своей деятельности наша филармония по праву заняла одну из лидирующих позиций в культурной жизни республики, храня и достойно продолжая самые лучшие духовные и музыкальные традиции, — сказала она. — Тридцать лет она растет и развивается: улучшается организация концертов, наши творческие коллективы совершенствуют свое мастерство, а имена наших звезд приобретают популярность не только в республике, но и далеко за ее пределами. Сегодня можно уверенно констатировать, что Государственная филармония за 30 лет своего существования стала одной из самых авторитетных концертных площадок в республике. За сезон мы проводим огромное количество мероприятий на самом высоком уровне с участием звезд ингушской и российской музыкальной сцены. При формировании нового сезона, прежде всего, уделяем основное внимание его содержанию, чтобы наши концерты вписывались в общую концепцию культурных мероприятий республики. Тщательному отбору подвергается репертуар эстрадных исполнителей, вокальных групп и хореографических ансамблей.

Помимо участия в крупных республиканских и федеральных мероприятиях, артисты филармонии проводят огромную работу по популяризации ингушского вокала и хореографии, выезжая с концертами в школы, интернаты, дома культуры, государственные учреждения, детские оздоровительные площадки и клиники республики. Ни один профессиональный праздник, презентация или открытие республиканского объекта не обходятся без выступления артистов Государственной филармонии. Могу с уверенностью сказать, что наша филармония является зрелым и профессиональным коллективом единомышленников, объединенных общей целью.

Сегодня мы принимаем поздравления от преданных поклонников музыкального искусства и коллег из других учреждений культуры, в числе которых многие концертные организации Северного Кавказа, ближнего зарубежья. Жителей и гостей Ингушетии ожидает незабываемая праздничная атмосфера, фейерверк талантов и яркая концертная программа, в которой прозвучат музыкальные произведения всех жанров. В праздничном мероприятии выступят лучшие мастера искусств нашей республики, а также приглашенные артисты из других регионов.

Застали мы среди многочисленных гостей и нашего именитого земляка, уроженца Города воинской славы Малгобека, автора гимна этого города и популярной песни «Мой тебе салам, Ингушетия!», члена Союза композиторов России Александра Чередниченко. После двадцатилетнего проживания в Краснодарском крае, несколько лет назад он вернулся на малую родину. Здесь он начал заниматься творчеством — сначала в составе ВИА «Престиж», а позднее возглавил городскую музыкальную школу и создал эстрадную студию «Престиж», до сих пор воспитывающую будущих музыкантов и певцов. Сегодня он вновь полон творческих сил и планов, которые надеется воплотить в жизнь.

— Пик моего творчества пришелся на сложный и, одновременно, очень интересный период, когда происходило становление возрожденной ингушской государственности. В то время родилась песня «Мой тебе салам, Ингушетия!». Как и нашей филармонии в этом году — 8 марта ей исполнилось 30 лет. Я горд, что причастен к происходившим процессам в культурной сфере родного края. Несколько лет назад, вместе с ансамблем «Магас» мы гастролировали в местах компактного проживания наших земляков в Краснодарском и Ставропольском краях, уехавших в тяжелые годы лихолетья по тем или иным причинам. Вы не представляете, с какой радостью они нас встречали. Среди них не мало тех, кто посвятил свою жизнь развитию культуры, чей труд был оценен по достоинству государством. Я общался с руководством правительства Ингушетии и есть планы продолжить такие контакты. Хочется напомнить, что у истоков создания ансамбля «Магас» стояли признанные мастера своего дела — заслуженный деятель искусств и народный артист Республики Ингушетия Абукар Шадыжев, ставший первым худруком коллектива, заслуженная артистка ЧИАССР и Северной Осетии, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Ингушетия Раиса Евлоева — первый музыкальный руководитель. С благодарностью вспоминаю Бориса Хамхоева, Толика (Магомеда) Горчханова, других неутомимых и преданных своему делу коллег. Мы стояли у истоков создания нашей филармонии, вместе выступали на концертах. Сегодня государство серьезно помогает культурной сфере посредством различных программ и проектов. И нужно пользоваться этой поддержкой. И еще: пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова огромной признательности Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву, который вкладывает большие средства в благоустройство православных кладбищ республики. Такие благородные деяния и являются проявлением высшей степени культуры, к которой человек должен стремиться в этой бренной жизни

Невозможно было не узнать издалека среди массы пришедших на концерт и патриарха ингушской эстрады Османа Имагожева: такой же основательно — монументальный в свои 70 с лишним, как и раньше, с тем же неподражаемым бархатным голосом. Мыслимое ли дело: более 55 лет он радует почитателей своим певческим талантом, которым щедро одарил его Творец! А начинал... Даже не верится — в далеком 1965-м на сцене Назрановского дома культуры, когда у нас и певцов не было.

— В те далекие годы, трудно было вообразить, что у нас появится своя филармония, свои талантливые музыкальные, танцевальные коллективы, певцы. Сегодня, это кажется естественным. Приятно видеть, что к нам пришло много гостей из-за пределов республики, чтобы разделить с нами радость от праздника. Желаю родной филармонии дальнейшего процветания и творческих успехов. Главное, чтобы артисты, люди творческих профессий любили искусство в себе, а не себя в искусстве.

Эту мысль подчеркнул и известный театральный деятель, основатель и первый художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра «Современник», основатель Ассоциации театров юга России, внесший неоценимый вклад в развитие театрального искусства Ингушетии, режиссер Микаэл Базоркин.

— Нам еще предстоит сделать немало на пути развития различных видов искусства, — считает он. — Государство, сегодня, здесь идет нам навстречу. Надо, чтобы и мы прошли свою часть пути осознанно, ясно понимая зачем он нам.

Добавим, что и погода, несмотря на тревожные прогнозы синоптиков не подвела, а тысячи зрителей насладились выступлениями артистов эстрады, танцевальных коллективов и красивой музыкой в исполнении симфонического оркестра Кабардино-Балкарской Государственной филармонии им. Бориса Темирканова, где солировал наш земляк, юный скрипач Альберт Шадыжев.