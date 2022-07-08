Инспектор отдела надзорной деятельности по городу Магас Илез Тумгоев, провел тренировочную эвакуацию управления ФПС в Магасе. При её проведении особое внимание уделялось автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения людей о пожаре, исправности первичных средств пожаротушения, а также эвакуационных путей и выходов объекта.

Как отметил представитель чрезвычайного ведомства, в ходе мероприятий по эвакуации, все необходимые нормативы и инструкции по пожарной безопасности были соблюдены.

«Нам предстояло оценить оперативность, слаженность и грамотность действий персонала в ходе эвакуации людей, проверить их навыки работы с первичными средствами пожаротушения и средствами самосохранения. Как показали практические действия, работники почты хорошо подготовлены к действиям в случае возникновения пожара», — рассказал Тумгоев.

В завершение сотрудник МЧС провел беседу с почтовиками о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

В регионе функционирует более 50 отделений «Почты России», большинство из которых расположены в сельской местности. В 2020 году на 90% произведено оснащение отделений почтовой связи региона полной либо частичной доступностью для маломобильных групп населения в соответствии с программой «Доступная среда». В 2021 году построено три здания «нового формата» для уже существующих пунктов, которые полностью соответствуют современному фирменному облику «Почты России», запланирован комплексный ремонт еще шести.