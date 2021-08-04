Как бы то ни было, блэкауты, аварии, всякие внеплановые отключения электроэнергии больно бьют, прежде всего, по простым людям, будь то американцы, россияне или гондурасцы, выводя из строя бытовые приборы и технику. Ну и, конечно, по бизнесу.

В нашей республике главным борцом с необоснованным отключением электроэнергии выступает Ингушское УФАС России. По словам руководителя антимонопольного ведомства республики Батыра Точиева, за неполный прошлый год (с 1 января по 22 ноября 2020 года) сельское поселение Чемульга оставалось без света 84 часа, Долаково — 122, Сурхахи — 74, Нижние Ачалуки — 80 часов.

— Согласно подписанному договору, ресурсоснабжающая организация (речь идет об «Ингушэнерго») гарантировала поставщику надежность и качество процесса электроснабжения, — рассказал Точиев газете «Ингушетия». — Законодательством допускается отключение электроэнергии только на 72 часа за год, и не более 24 часов подряд, за исключением случаев ремонтных работ. Никаких законных оснований отключения электроэнергии монополистом представлено не было, и потому нами были приняты во внимание отягчающие обстоятельства дела, вылившегося в штрафные санкции в размере 1 млн рублей.

Собеседник напомнил, что «Ингушэнерго» ранее привлекалось к административной ответственности за подобное нарушение, что также повлияло на окончательный вердикт антимонопольной службы. Он отметил, что согласно КоАП РФ штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении.