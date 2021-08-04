Путь к свету
Ингушское УФАС России оштрафовало энергетиков на 1 млн рублей за необоснованное отключение света
Стабильное электроснабжение остаётся проблемой не только для нашей республики, но и для страны в целом. Скажу больше — всего человечества. Трудно поверить, но, согласно одному исследованию, россияне от перебоев в электроснабжении, внезапных отключений света и его качества страдают меньше «счастливых» американцев.
Как бы то ни было, блэкауты, аварии, всякие внеплановые отключения электроэнергии больно бьют, прежде всего, по простым людям, будь то американцы, россияне или гондурасцы, выводя из строя бытовые приборы и технику. Ну и, конечно, по бизнесу.
В нашей республике главным борцом с необоснованным отключением электроэнергии выступает Ингушское УФАС России. По словам руководителя антимонопольного ведомства республики Батыра Точиева, за неполный прошлый год (с 1 января по 22 ноября 2020 года) сельское поселение Чемульга оставалось без света 84 часа, Долаково — 122, Сурхахи — 74, Нижние Ачалуки — 80 часов.
— Согласно подписанному договору, ресурсоснабжающая организация (речь идет об «Ингушэнерго») гарантировала поставщику надежность и качество процесса электроснабжения, — рассказал Точиев газете «Ингушетия». — Законодательством допускается отключение электроэнергии только на 72 часа за год, и не более 24 часов подряд, за исключением случаев ремонтных работ. Никаких законных оснований отключения электроэнергии монополистом представлено не было, и потому нами были приняты во внимание отягчающие обстоятельства дела, вылившегося в штрафные санкции в размере 1 млн рублей.
Собеседник напомнил, что «Ингушэнерго» ранее привлекалось к административной ответственности за подобное нарушение, что также повлияло на окончательный вердикт антимонопольной службы. Он отметил, что согласно КоАП РФ штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении.