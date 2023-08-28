Архивисты республики обеспечивают живую связь времен и поколений, бережно храня документальное наследие и неустанно пополняя его бесценными свидетельствами прошлого и настоящего.

Современная архивная система Ингушетии состоит из Государственной архивной службы Республики Ингушетия (ГАС РИ), подведомственного ей государственного казенного учреждения «Государственный архив Республики Ингушетия» (Госархив Ингушетии) и 7 муниципальных архивов региона.

В рамках юбилейного года архивной службы хотелось бы познакомить читателей не только с деятельностью службы и Госархива, о которых ранее неоднократно писалось, но и с работой муниципальных архивов, менее заметной, но не менее важной как для общества в целом, так и для каждого гражданина, так как она наиболее социально ориентирована.

Цикл публикаций об архивах муниципалитетов справедливо будет начать с повествования о самом большом по объему хранящихся документов муниципальном архиве Малгобекского района.

История Малгобекского районного архива началась, согласно косвенным данным в имеющихся архивных документах, в 1944 году — когда был создан архивный отдел Малгобекского городского исполнительного комитета.

За годы своего существования архивный отдел неоднократно переименовывался и реорганизовывался, в настоящий момент функции муниципального архива Малгобекского района выполняет сектор по вопросам архива администрации Малгобекского муниципального района.

Основными функциями сектора по вопросам архива являются обеспечение сохранности, учет, комплектование и использование архивных документов, в том числе в последнюю из них входит оказание услуг по выдаче архивных справок о стаже и заработной плате, выдаче выписок (архивных справок) из похозяйственных книг, выдаче заверенных копий и выписок из решений, распоряжений и постановлений.

Муниципальный архив насчитывает 20 068 единиц постоянного хранения и по личному составу на бумажных носителях, 80 фотодокументов в 97 фондах за 1934-2017 годы и 49 подшивок газет за 1946-1993 годы.

В разные годы в архиве Малгобекского района трудились и возглавляли его работу Н. Г. Фетисова (по 21 мая 1990 г.), Н. А. Алероева (по 3 мая 1993 г.), М. Д. Танкиева (по 2007 год), Б. М. Гатагажев (по 4 марта 2008 г.), Л. О. Нальгиева (по 3 февраля 2010 г.).

После произошедших в последнем десятилетии прошлого столетия в республике, как и в целом в стране, ряда исторических преобразований и событий, в архивах всех уровней первоочередной задачей для архивистов стало сохранение и пополнение архивного фонда. Малгобекскому районному архиву это удалось в большинстве благодаря неравнодушию и энтузиазму руководившей им в то время Марины Дзейтовны Танкиевой. Лучшие наработки Марины Танкиевой позже подхватили и продолжили специалист Марем Абдулмажитовна Цуроева (2003-2015) и заведующая сектором Ашат Магомедовна Хугоева, под чьим руководством с 14 мая 2012 г. и по настоящее время осуществляется работа архива.

За последние три года, по статистике поступающих в архивы региона запросов социально-правового характера, ежегодно самое большее количество (более полторы тысячи) приходится на муниципальный архив Малгобекского района, большинство из них исполняется положительно.

В 2018 году муниципальный архив Малгобекского района занял первое место в конкурсе «Лучший муниципальный архив Республики Ингушетия», проведенном Министерством культуры и архивного дела Республики Ингушетия в рамках празднования 100-летия Государственной архивной службы России и 25-летия Архивной службы Республики Ингушетия.

И сегодня муниципальный архив не остается в стороне от проводимых в республике мероприятий в сфере архивного дела, в том числе принимает участие и в заседаниях коллегии Государственной архивной службы Республики Ингушетия, одним из членов которой является заведующая сектором А. М. Хугоева.

Марина Куссиева, начальник отдела организации архивной работы, планирования и отчетности Государственной архивной службы РИ