Контроль является обязательным элементом управления общественными финансовыми средствами, поскольку такое управление влечет за собой ответственность перед обществом. Контроль — не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, цель которой — вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем.

В октябре 1923 г. в составе Народного комиссариата финансов СССР образовано Финансово-контрольное управление, которое позднее было преобразовано в Финансово-бюджетную инспекцию, закончившую свою деятельность в 1937 г.

В мае 1938 г. Совнарком СССР утвердил Положение о Контрольно-ревизионном управлении Народного комиссариата финансов СССР. Тогда была заложена организационная и правовая база деятельности КРУ Наркомфина СССР (позднее — Минфина СССР) и его органов на местах. Данная структура на десятилетия стала единственным независимым надведомственным органом государственного финансового контроля. Было установлено, что главным приемом ревизии следует считать проверку документов, характеризующих состояние финансового хозяйства предприятия и деятельность руководителей, ответственных за финансовую работу. Тогда же был введен порядок оформления результатов ревизии актом, скрепленным подписями ревизора, руководителя и бухгалтера проверяемого предприятия.

После распада СССР КРУ осталось единственным государственным учреждением в России, обладавшим опытом организации и проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений, предприятий и организаций, имевшим многолетнюю практику обеспечения законности расходования и сохранности государственных средств.

В 2004 году проведена административная реформа, в ходе которой произошла реорганизация контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации. Из структуры Министерства финансов Российской Федерации были выведены Департамент государственного финансового контроля, территориальные контрольно-ревизионные управления, а также Департамент валютного контроля вместе с региональными управлениями валютного контроля. На их базе сформирована Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, которая просуществовала до 2016 г.

В феврале 2016 г. произошло важное для системы государственного финансового контроля событие. В соответствии с Указом Президента России от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а ее полномочия в части государственного финансово-бюджетного контроля переданы Федеральному казначейству.

В условиях сокращения ревизионного аппарата, связанного с этой реорганизацией, перед Казначейством России встала задача не просто освоить новые полномочия, но и выйти на некую синергию, то есть на приобретение нового качества в процессе реализации данной функции.

При формировании штата контрольно-ревизионного блока Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия (УФК по Республике Ингушетия) его основу составили профессиональные кадровые ресурсы, которые ранее работали в Управлении Росфиннадзора в Республике Ингушетия. Необходимо отдать должное, что данная заслуга была бывшего руководителя УФК по Республике Ингушетия Евлоева Зялимхана Султанхамидовича. Это позволило сохранить исторически складывающийся институт развития традиций, наставничества, передачи профессионального опыта, а также максимальное сохранение кадровых ресурсов.

С передачей контрольных полномочий Федеральному казначейству организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля вышли на качественно новый уровень.

Результаты сложившейся практики по информационному взаимодействию и сотрудничеству в решении задач и выполнении функций, возложенных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации на представителей органа контроля, прокуратуры и правоохранителей, свидетельствуют о положительной динамике, безусловном развитии и повышении эффективности совместной деятельности.

УФК по Республике Ингушетия большое внимание уделяет принципу взаимодействия с правоохранительными органами. Так, УФК по Республике Ингушетия заключены соглашения с прокуратурой Республики Ингушетия, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия, Министерством внутренних дел по Республике Ингушетия, Управлением ФСБ по Республике Ингушетия, Контрольно-счетной палатой Республики Ингушетия и другими государственными органами.

Кроме этого, УФК по Республике Ингушетия при взаимодействии с правоохранительными органами руководствуется соглашениями между Федеральным казначейством и федеральными правоохранительными органами.

Заключение соглашений позволило на качественном уровне организовать информационный обмен при планировании работы, взаимодействие по обмену материалами по реализации результатов контрольной деятельности.

Существует довольно широкая практика привлечения работников УФК по Республике Ингушетия к проверочным мероприятиям правоохранительных органов. УФК по Республике Ингушетия осуществляет это взаимодействие в двух формах: проводит внеплановые проверки по обращениям правоохранительных органов или выделяет сотрудников для участия в проверках правоохранительных органов.

УФК по Республике Ингушетия все материалы проверок, в ходе которых выявлены нарушения, направляет органам прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования и при необходимости иным правоохранительным органам для определения состава преступления и принятия дальнейших мер.

С передачей казначейству контрольных полномочий в финансово-бюджетной сфере ситуация с информатизацией контроля значительно изменилась. Проведена модернизация ведомственного прикладного программного продукта, сформирована единая база данных о проводимых Федеральным казначейством и его территориальными органами контрольных мероприятиях.

Одним из факторов повышения эффективности внутреннего государственного финансового контроля является осуществление сбора и анализ данных об объекте контроля из открытых и доступных источниках информации, а также в информационных системах «Автоматизированная система Федерального казначейства» (АСФК), ГИИС «Электронный бюджет», «Единая информационная система в сфере закупок».

По контролю в финансово-бюджетной сфере также изменились подходы к планированию контрольных мероприятий, проводимых в рамках последующего контроля. По результатам анализа материалов проверок и ревизий, проведенных за последние три года, были сформированы перечни показателей, характеризующие потенциальные объекты контроля, необходимые для оценки степени рисков совершения бюджетных нарушений.

С целью минимизации рисков возникновения повторяющихся бюджетных нарушений на этапе планирования контрольного мероприятия и отбора объектов контроля с учетом риск-ориентированного подхода необходим качественный предварительный (предпроверочный) анализ использования средств федерального бюджета применительно к объектам контроля.

Процедуры планирования, согласно правилам его осуществления, имеют циклический характер и привязаны к календарному году.

Залогом успешного взаимодействия с проверяемыми учреждениями и организациями во многом является нацеленность системы контроля не на выявление нарушений и наказание виновных, а на предотвращение и профилактику нарушений.

В 2016 году по поручению Федерального казначейства создана контрольная комиссия УФК по Республике Ингушетия. На заседания контрольной комиссии приглашаются представители объектов контроля. Должностные лица объектов контроля, как правило, адекватно воспринимают информацию о нарушениях и недостатках в актах проверок и ревизий, оценивая замечания как действенную помощь в налаживании эффективной работы. В итоге такая практика взаимодействия позволяет обеспечить рассмотрение материалов контрольных мероприятий и выработать объективные решения.

Важным достижением стала разработка и утверждение Федеральным казначейством в декабре 2017 г. Классификатора нарушений (рисков), выявляемых казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере (далее — Классификатор нарушений Федерального казначейства). Классификатор нарушений Федерального казначейства был разработан в целях систематизации учета нарушений (рисков) и предусматривает их группировку по основным направлениям деятельности объектов контроля в финансово-бюджетной сфере.

В 2017 году создано специальное подразделение для организации и проведения экспертиз на базе федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее — ФКУ «ЦОКР»), а также сформирована его филиальная сеть с представительством в каждом федеральном округе.

В случае невозможности проведения определенных этапов контрольного мероприятия собственными силами контрольно-ревизионных отделов территориальных органов Федерального казначейства, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», могут быть привлечены независимые эксперты сторонних организаций, имеющие соответствующую квалификацию и навыки, либо специалисты ФКУ «ЦОКР».

Специалисты ФКУ «ЦОКР», имея спецификацию и необходимые навыки, а также углубленные познания в строительстве, помогают территориальным органам Федерального казначейства в проведении строительно-технических исследований (контрольных замеров), что в итоге существенно влияет на результаты проведенных контрольных мероприятий управлениями.

УФК по Республике Ингушетия с 2019 года осуществляет контрольные мероприятия с привлечением специалистов федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

За это время в рамках контрольных мероприятий назначен и проведен ряд строительно-технических исследований и экспертиз.

В августе 2019 г. внесены важные изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ), определяющие формирование федеральной системы стандартов внутреннего (муниципального) финансового контроля.

Пунктом 3 ст. 269.2 БК РФ установлено, что внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

В 2020 г. были утверждены и вступили в силу семь федеральных стандартов. Их разработка основывалась на лучших практиках контрольной деятельности и проводилась с участием Федерального казначейства.

Установление единых для всех финансово-бюджетных контролеров принципов и процедур проведения контрольного мероприятия способствует качественному распределению трудовых, финансовых и материальных ресурсов.

Кроме того, стандартизация деятельности контролеров всей страны обеспечивает эффективность предупреждения, пресечения бюджетных нарушений и управления рисками, способствует повышению доступности информации о контрольной деятельности органов контроля.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее — Указ) УФК по Республике Ингушетия ведется ежемесячная проверка паспортов региональных проектов и отчетов о ходе реализации региональных проектов (далее — мониторинг) в ГИИС «Электронный бюджет».

Действующий механизм контроля в рамках реализации национальных проектов обеспечивает контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности.

Ежемесячный мониторинг снизил критическое накопление отклонений, задержки с выполнением необходимых корректирующих воздействий. В результате мониторинга устанавливается наличие ключевых рисков проекта, статус освоения бюджета.

При осуществлении указанного мониторинга УФК по Республике Ингушетия взаимодействует с региональным проектным офисом, созданным правительством Республики Ингушетия, органами исполнительной власти Республики Ингушетия, получает информацию о причинах отклонений, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проектной деятельностью.

Кроме этого, УФК по Республике Ингушетия на постоянной основе осуществляется анализ информации и документов о ходе реализации инвестиционного проекта, источником финансового обеспечения расходов которого является бюджетный кредит из федерального бюджета.

Приказом Федерального казначейства от 28 декабря 2022 г. № 29н утверждены образцы и описание форменной одежды, знаков различия для руководителей Федерального казначейства, заместителей руководителя Федерального казначейства, начальников структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства, а также должностных лиц центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства, осуществляющих внутренний государственный финансовый контроль, а также Порядок ношения форменной одежды. Форменная одежда для контрольно-ревизионного блока Федерального казначейства будет способствовать повышению дисциплины как ревизорского состава, так и должностных лиц объектов контроля.

В 2023 году исполняется 100 лет со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ.

Отмечая столь солидную дату, работники ведомства не забывают о тех, кто посвятил службе в контрольно-ревизионных органах не один год своей жизни. В первую очередь с теплом и благодарностью вспоминают руководителей ведомства: Газдиева Баматгирея Хусейновича, Чапанова Юсупа Юнусовича, Мальсагова Бекхана Хасановича, Добриева Магомед-Сали Заудиновича. Коллектив управления под их руководством из года в год добивался высоких показателей в работе.

Вспоминают здесь и о других ветеранах службы, которые вложили немало сил в развитие ведомства. Среди них Мальсагов Макшарип Мальсагович, Ажигов Аслан Бисултанович, Теркакиев Ахмет Орцхоевич, Оздоев Муса Ахметович, Алиев Ахмет Хамзатович, Теркакиев Абдул-Салам Исаевич, Чапанов Магомед Хасанович, Илиев Асхап Умарович, Евлоев Идрис Салманович, Картоев Яхья Исадинович, Дударов Магомед Мурцалович, Осканова Марем Мухарбековна, Яндиева Фирдос Мусаевна.

Поздравляем коллег и ветеранов с наступающим 100-летием со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации.

И. Я. Угурчиев, руководитель УФК по Республике Ингушетия