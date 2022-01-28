Судьба оказалась неблагосклонной к судьбе Ахмета Озиева, и его тоже не обошла горькая участь, постигшая многих представителей интеллигенции по всей стране в годы репрессий.

Жизнь молодого поэта, борца за светлое будущее ингушей была жестоко оборвана в одночасье, когда Ахмета Ильясовича необоснованно обвинили и арестовали «за контрреволюционную агитацию», которую он якобы вёл среди горцев.

Как свидетельствуют документы, 22 декабря 1937 года по ложному приговору «тройки» Ахмет Озиев был расстрелян. Но, несмотря на то, что судьбой ему был отмерен такой короткий жизненный срок, Ахмет Озиев успел сделать немало, вплоть до своей трагической гибели, активно занимаясь литературной, просветительской и педагогической деятельностью.

Родился Ахмет Ильясович Озиев 28 января 1902 года в с. Гамурзиево Назрановского района Терской области. Семья Озиевых считалась высоконравственной и глубоко порядочной. Отец мальчика был крупным религиозным деятелем и одним из наиболее авторитетных людей Ингушетии.

Рассказывают, что глава семейства делал всё возможное, чтобы его дети получили достойное образование и с детских лет начал обучать Ахмета арабскому языку и исламским догмам.

Было видно, что тяга к образованию, к познанию мира проявилась у вдумчивого мальчика с детства. Ахмет с успехом обучался арабскому языку у своего отца-арабиста, и с таким же рвением начал изучать другие светские науки, тем более что рядом с их домом находилась русская начальная школа, где преподавали русский язык и литературу, химию, физику и биологию. Благодаря своим способностям юноша легко усваивал предметы и вскоре в совершенстве овладел арабским и русским языками. Многие стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других поэтов он заучивал наизусть и сам старался сочинять.

Когда Ахмету Озиеву исполнилось шестнадцать лет, до Ингушетии докатились волны Октябрьской революции. Неравнодушный юноша не мог спокойно сидеть дома: с оружием в руках Ахмет становится на сторону трудового народа и борется с контрреволюцией на Тереке. Он с болью воспринимал тяжелую жизнь своих соплеменников. Молодой революционер участвует в работе всех съездов ингушского народа, организованных предводителями советской власти на Кавказе Серго Орджоникидзе, Сергеем Кировым, Ноем Буачидзе и другими партийными деятелями.

Пламенные речи опытных партработников не могли не отразиться на росте политического сознания молодого человека, и Ахмет Озиев становится одним из самых активных участников установления новой власти на Северном Кавказе.

Весной 1920 г., после победы революции, А. Озиев продолжает совершенствовать свое образование, овладевает грамотой на родном языке, заведует пунктом по ликвидации безграмотности.

В свои 22 года Ахмет Ильясович начинает преподавательскую деятельность, работает в школе и изучает русских классиков. Также он приобщается к ингушской литературе, представленной Темботом Бековым, Заурбеком Мальсаговым и Абдул-Гамидом Гойговым. Именно в это время Ахмет написал несколько стихотворений, названия которых сохранились лишь благодаря стараниям Салмана Озиева: «Тьма угнетает наш народ», «Всюду дышится бескультурьем», «Тяга народа к свету». В них выражались боль и чаяния народа.

А позже родилось стихотворение «Октябрь наступил», охватывающее большой исторический пласт: тяжёлую жизнь рабочих в царское время, «Кровавое воскресенье», революцию 1905 года, Февральскую революцию и, наконец, Октябрьскую революцию. В последующие годы своего творческого пути поэт воспел обновленную деревню и радость коллективного труда.

Будучи преподавателем, Ахмет Ильясович не ограничивался лишь изучением народной поэзии, он большое внимание уделял поискам новых форм, пользуясь её изобразительно-выразительными средствами. В годы становления ингушской государственности принимал активное участие в развитии литературы, культуры и образования.

В начале 30-х годов представители ингушской интеллигенции были активно привлечены к внедрению культуры среди населения, а также проведению всеобуча детей школьного возраста и ликвидации безграмотности среди взрослых.

Как рассказывал Ахмет Ильясович, особенно трудно было проводить подобные мероприятия в отдаленных и труднодоступных территориях республики. К примеру, в Галашкинский район Ингушетии, учитывая всю серьезность поставленной задачи, руководством региона была делегирована целая группа людей из числа интеллигенции, которую представляли ученые мужи из других районов и города Орджоникидзе. В то время Ахмет Озиев работал в Гамурзиевском зооветеринарном техникуме. По первому же зову он приехал в Галашкинский район и приступил к выполнению своих обязанностей в должности ответственного секретаря райисполкома.

За короткий срок работы Ахмет Озиев показал свои трудовые и человеческие качества и тем самым стал уважаемым и нужным человеком в районе, потому что, не зная отдыха, старался помочь каждому, кто приходил за помощью. Он всегда был в гуще событий и изо всех сил стремился быть полезным своему народу.

К тому времени в Чечено-Ингушетии уже подрастали молодые поэты, писатели и драматурги. Они только начинали свой путь и часто обращались за помощью в областной Союз писателей. Было видно, что начинающие литераторы нуждались в опытных консультантах, и тогда председатель Союза писателей Джемалдин Яндиев позвал своего верного соратника в Грозный.

Как и следовало ожидать, Ахмет Ильясович сразу начал продуктивно работать, организовывая консультационные пункты при редакциях газет в крупных районах области. При этом он оказывал всяческую помощь начинающим поэтам и писателям. Наставник не понаслышке знал, что именно такая работа стимулировала творчество у молодых. Сегодня можно без всякого преувеличения говорить, что Ахмет Ильясович оказался причастным к становлению многих известных в будущем ингушских мастеров художественного слова.

После трагического ухода из жизни А. Озиева, последователь его идей и верный гуманист Джемалдин Яндиев очень высоко чтил поэтический талант Ахмета Ильясовича. Первый в Ингушетии народный поэт Джемалдин Яндиев говорил о своем старшем товарище, как об очень добропорядочном, честном и волевом человеке, который никогда не лукавил и нёс только доброе и светлое в жизнь.

«Произведения Ахмета Озиева, отличающиеся своеобразной поэтичностью и звучностью, должны доходить до каждого читателя, а для того, чтобы как можно больше людей познакомилось с уникальным творчеством этого человека, они должны издаваться, — говорил Джемалдин Хамурзаевич. — Я уже не говорю о просветительской и общественной деятельности Ахмета Озиева и его значительном вкладе в ликвидацию неграмотности среди ингушского общества. И для того чтобы узнать про этого человека, надо читать его произведения, в которых содержится скрытый смысл внутреннего душевного состояния поэта».

Дошлако Мальсагов и Багаудин Зязиков, анализируя художественное творчество Ахмета Озиева, отмечали: «Мастерство поэта постоянно совершенствовалось. Он широко использовал словарное богатство, силу изобразительных средств и меткость выражений устного народного творчества. Он стремился писать не для чтения речитативом, не для пения, что характерно для произведений устной поэзии, а для выразительного чтения. Поэт искал свойственные ингушскому языку стихотворные размеры, так как форма отставала от содержания и сковывала развитие ингушской советской поэзии».

За свою непродолжительную жизнь Ахмет Озиев успел внести яркий вклад в ингушскую национальную литературу. Специалисты отмечают, что Ахмет Ильясович великолепно владел родным языком, и это позволяло ему находить необходимые образы, метафоры и эпитеты. Его поэзия, как подчеркивали многие литераторы, действительно обладала сочностью красок и удивительной неповторимостью, была сродни чистому звучанию горного родника.

И, конечно же, само собой разумеется, не могла поэзия Ахмета Ильясовича не отразить и исторические вехи в судьбе его народа, а также те перемены, которые происходили вокруг него. Эти мироощущения поэта вошли в произведения, вышедшие в двух сборниках под названием «Илли» и «БIаьсти кхаьчай». В своих трудах автор показывал тему угнетения, свободолюбия и независимости своего народа. Он поднимал проблему безграмотности, приветствовал образование среди женщин и писал об этом в своём восторженном произведении «Идут к свету», видя, как в селении Алкун женщины шли получать грамоту в организованный в те годы пункт по ликвидации безграмотности. Он призывал всех учиться грамоте, особенно девочек. В его стихотворении «Йи1иг» отражена эта идея.

В некоторых ранних своих стихотворениях Ахмет Озиев вслед за своим учителем Темботом Бековым, пытаясь поведать ингушскому читателю об истории классовых битв в дореволюционной России, рисует картины темного прошлого, чтобы таким образом отчетливее передать картины светлого настоящего.

А. И. Озиев любил и изучал народную поэзию, но, с другой стороны, в его поэзии мы видим сильное влияние и русской поэзии, особенно в форме. Это, в частности, проявилось в стремлении к богатой рифме.

Озиев не только писал стихи, но и переводил на родной язык произведения русских классиков. И надо сказать, что переводческая деятельность занимает особое место в творчестве поэта. В частности, благодаря переводческому таланту Ахмета Ильясовича, зазвучали на ингушском языке поэма «Кавказский пленник» и стихотворение «Кавказ» А. С. Пушкина. Перу Ахмета Озиева также принадлежат переводы произведений таких выдающихся классиков отечественной литературы, как М. Лермонтов, Г. Кржижановский, Д. Бедный и другие.

Также он одним из первых стал переводить стихи русских поэтов на ингушский язык для учебника хрестоматии «Утро гор». За эту огромную просветительскую работу Ахмет Ильясович неоднократно получал благодарности от отдела народного образования.

Мастерство поэта совершенствовалось с каждым новым его произведением и мастерски осуществленным переводом. В этом ему, конечно, помогало хорошее знакомство с произведениями русской классической литературы и накопленный за годы опыт работы. По рекомендациям писательского объединения на Кавказе, в 1935 году Ахмет Озиев одним из первых среди ингушей становится членом Союза советских писателей и получает членский билет ССП.

Творчество и путь замечательного человека, поэта и писателя остались в памяти его потомков, которые каждый год отдают дань тому, кто стоял у истоков нашей литературы. Один из первых членов Союза советских писателей, Ахмет Озиев был талантливым педагогом и просветителем, которого по праву называют в числе зачинателей ингушской национальной поэзии.

Поэтому на родине поэта всегда с благодарностью вспоминают творчество и общественную деятельность Ахмета Ильясовича. И в этом плане особое усердие проявляют сотрудники Национальной библиотеки имени Дж. Яндиева. Вот и на этот раз в читальном зале библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка «Поэт и переводчик», посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося поэта и переводчика, одного из основоположников ингушской литературы.

На выставке представлены разнообразные материалы о жизни и творчестве Ахмета Озиева: его стихи и переводы в сборниках, антологиях и на страницах периодических изданий, а также исследовательские работы ингушских литературоведов, воспоминания, фотоматериалы. Ознакомившись с материалами этой выставки, посетитель получит сведения о биографии Ахмета Озиева и оставленном им творческом наследии. Большую помощь в этом окажут биографические справки, подготовленные организаторами выставки, издания «Писатели Ингушетии» и «Ингушская поэзия. Век XX», а также исследовательские статьи и очерки критиков и журналистов. Стихотворения Ахмета Озиева можно прочитать в сборнике его стихов «Б1аьсти кхаьчай», изданном в 1977 году, коллективном сборнике ингушских поэтов и прозаиков «Дегаг1оз», вышедшем в свет во Фрунзе в 1957 году, а также в сборнике «Антология ингушской поэзии» на русском и ингушском языках и на страницах номеров журнала «Литературная Ингушетия».

Отдельный раздел выставки посвящен трудам ингушских литературоведов. Здесь посетители смогут найти сборники научных статей и авторские издания, в которые вошли материалы исследования творчества Ахмета Озиева.

На выставке представлены также сборники стихов ингушских поэтов, посвятивших свои строки Ахмету Озиеву, статьи из республиканских газет, которые представляют большой интерес для всех, кто хочет познакомиться с его творчеством.

Необходимо отметить, что Национальная библиотека Ингушетии уже давно является той духовно-информационной площадкой, где часто собираются творческая интеллигенция, ученые, студенты, читатели библиотеки, чтобы вспомнить о лучших сынах и дочерях нашего народа. Здесь трудятся грамотные, целеустремленные и творческие люди, которые любят дело, которому служат.

В беседе с нами работники библиотеки рассказали, что они не упускают ни одной возможности, когда можно вспомнить о творческой деятельности ингушской интеллигенции, их роли в становлении ингушской литературы, которая имеет огромное значение для будущих писателей и поэтов. Что касается выставки, посвященной Ахмету Озиеву, заведующая отделом Зарема Евлоева рассказала, что при содействии сына А. Озиева, Магомеда, ими был собран достоверный документальный материал о его жизни и деятельности. Также известный в Ингушетии исследователь истории ингушского народа Берснак Газиков передал в фонд библиотеки личное дело Ахмета Ильясовича Озиева, обнаруженное им в Государственном архиве России.

З. Евлоева отметила важность изучения деятельности поэта и просветителя Ахмета Озиева, как одного из ярких представителей первой ингушской интеллигенции. Также она сказала, что жизнь и творчество этого человека мало изучены и необходимо устранить эти пробелы в ингушском литературоведении и истории.

В конце прошлой недели в сельской библиотеке села Аршты также открылась выставка, приуроченная к очередной годовщине А. Озиева, погибшего в жерновах сталинских репрессий. Организаторы назвали выставку «Ахмет Озиев. Хаьда илли» («Прерванная песня»). По словам посетителей выставки, которая продлится до 1 февраля, экспозиция передает весь трагизм судьбы талантливого человека и знакомит читателей с творчеством поэта.

К сожалению, время неумолимо бежит вперед, и среди нас сегодня не осталось людей из числа современников нашего героя, которые могли бы рассказать о нём более существенно и подробно. Хорошо, что остались некоторые записи тех лет, которые бережно хранятся в музеях и библиотеках республики. Они, как безмолвные свидетели из прошлого, дают нам ощущения неразрывной связи с настоящим и будущим.

Ахмет Ильясович Озиев прожил короткую жизнь. Оклеветанный и обвиненный в контрреволюционной агитации, он погиб в застенках НКВД. И как отмечают военные историки, во всех смыслах это было подлое обвинение, с которым наверняка не могло смириться сердце человека, успевшего сделать так много полезного за столь короткий срок, отпущенный ему жестокой судьбой.

Доброе имя было возвращено Ахмету Озиеву в 1957 году, когда постановлением Президиума Верховного Совета ЧИАССР приговор, вынесенный ему тройкой НКВД в 1937-м, был отменен за отсутствием состава преступления...

Безусловно, Ахмет Ильясович Озиев внес большой вклад в развитие ингушской литературы. И это несмотря на то, что его жизненный путь был так нелепо короток. Но хотя прервалась его песня, он всегда будет жить в наших сердцах, в своем звучном слоге. Его жизнь будет служить примером для грядущих поколений. Об этом свидетельствует стихотворение М-С. Плиева «Хаьда илли» («Прерванная песня»), посвященное А. И. Озиеву.