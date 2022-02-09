Эти строки Алексей Плещеев посвятил памяти своего гениального современника — Александра Сергеевича Пушкина, поэтическое наследие которого уже более двух столетий волнует сердца и помыслы потомков.

10 февраля 2022 года Россия и весь просвещенный мир отмечают День памяти величайшего русского поэта, преждевременно завершившего свой земной путь.

Пожалуй, в нашей стране нет человека, который не знал хотя бы одно произведение Пушкина. Его стихи и поэмы были также переведены на многие языки мира. Пушкин был не просто гениальным поэтом, он также стал реформатором русского языка и русской культуры в целом.

Ему было всего 37 лет, когда он скончался от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом. Дату смерти Пушкина, которая приходится на 10 февраля, считают знаковым событием как в истории нашей страны, так и в истории мировой литературы.

Каждый год в этот день в Петербурге во дворе дома на набережной реки Мойки, 12, традиционно проходит торжественное собрание, посвящённое очередной годовщине гибели знаменитого поэта. На эти памятные встречи приходят люди, которые считают своим долгом почтить память нашего великого соотечественника.

Величайший российский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в городе Москве. Он происходил из дворянской семьи со старинными корнями, но сильно обедневшей. Древний дворянский род, которому принадлежала родословная Пушкина, по утверждениям многих историков, происходил из восточных стран, и отсюда объясняется его сходство с арабами. Также доподлинно известно, что прадед поэта по матери — небезызвестный «арап Петра Великого» — Абрам Ганнибал был крестным сыном императора Петра Великого и одним из его сподвижников. Поэтому добился хороших успехов и дослужился до чина генерал-аншефа инженерных войск. Но Пушкин, как истинно русский по духу человек, обожал всё русское.

Получив домашнее воспитание (в это время на поэта сильно повлияла его няня — Арина Родионовна, именно она привила Александру Сергеевичу любовь и уважение к русской народной культуре), Александр Пушкин поступил в Царско-Сельский лицей. Сокурсниками Пушкина были ставшие потом известными политическими и культурными деятелями лицеисты. В лицее Пушкин проучился до 1817 года. Уже тогда Александр Пушкин отличался свободомыслием и бескомпромиссностью. И вскоре был замечен властями — за свои вольнодумские стихи он был сослан сначала на южные окраины страны, а потом в провинциальное имение своих родителей. В 1826 году Пушкину разрешили вернуться в столицу, но с этого времени он до своей смерти находился под негласным надзором полиции.

Александр Пушкин в совершенстве владел многими иностранными языками, и в последние годы жизни осваивал славянские языки. Его библиотека насчитывала три с половиной тысячи томов книг, большая часть которых была на иностранном языке. И мало кто знает о редком хобби поэта — боксе. Александр Сергеевич занимался этим видом спорта и даже выписывал из Англии журнал, посвященный этим вопросам.

Своим учителем Пушкин считал русского балладника и наставника цесаревича (будущего Александра II) Василия Андреевича Жуковского, посвятив ему в поэме «Руслан и Людмила» уважительные строки: «Поэзии чудесный гений, певец таинственных видений...».

Прочтя поэму, Жуковский послал Пушкину свой портрет с надписью «Победителю-ученику от побежденного учителя». Эти слова стали крылатыми. Не случайно Виссарион Белинский писал: «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина».

Знаменитый поэт, оставивший такой глубокий след в поэзии и культуре России XIX века, слыл человеком свободолюбивым и дерзким. Наверное, иначе не родились бы из-под его пера такие сильные, глубоко проникающие в сердце произведения. Его литературное наследие является неоценимым вкладом не только в литературу России, но также и в мировую культуру. Александр Сергеевич отлично знал историю, являлся членом масонской ложи и написал подробное научное исследование «История Пугачёвского бунта». Работал над полной историей Петра I. Все работы его были основаны исключительно на архивных документах.

Несмотря на то, что Пушкин умер совсем молодым, за свою недолгую жизнь он написал множество выдающихся литературных произведений, оказавших многолетнее влияние на русскую культуру и общество.

Среди самых известных произведений Пушкина являются поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Полтава», «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов», пьесы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и многие другие бестселлеры русской поэзии.

Извечные воспеваемые Пушкиным ценности, пронизанные светом добра, любви и красоты, по-прежнему живы и востребованы, его бессмертные строки живут в сказках детства каждого россиянина, в уникальных произведениях литературы и искусства.

Вся поэзия Пушкина — это его лирический дневник, в котором он запечатлевает черты своей личности, своего мировосприятия. Она, поэзия, не только его «памятник», но и его «душа в заветной лире».

Говорят, что Александр Сергеевич по характеру был не только вспыльчив, задирист, неугомонен, но и остер на язык, любил шутки и обладал немалым чувством внутреннего достоинства.

Однажды, когда он принес для альбома Елизаветы Ушаковой свои стихотворения, на вопрос редактора, «а почему они без подписи?», поэт возмутился и ответил: «Так вы находите, что под стихами Пушкина нужна подпись?!»

Поэта часто упрекали, что стихи друзей он преувеличенно хвалит. «Дружбу сотворил Бог, — отвечал Пушкин, — а литературу состряпали люди».

В 1824 году, когда он служил в Одессе, у него были натянутые отношения с губернатором графом Воронцовым. Как-то тот отправил поэта выполнить неисполнимое поручение: бороться с саранчой. Пушкин поехал, созвал крестьян и спросил: «А знаете ли вы, что такое саранча?» — «Наказание божье, ваше высокородие». — «А можно ли бороться с божьим наказанием?» — «Вестимо, нельзя», — ответили крестьяне. И, вернувшись в Одессу, Пушкин на все вопросы графа отвечал словами бедных крестьян и пояснил, что спорить с Богом — себе же дороже.

Как-то в ресторане граф Завадовский, намереваясь уколоть Пушкина, сказал: «Однако, Александр Сергеевич, туго набит у вас бумажник!»

«Да, я богаче вас, — отвечал поэт, — вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный: с тридцати шести букв русской азбуки (в дореформенном русском алфавите было не 33, а 36 букв) я извлекаю удовольствие и пользу!».

Александр Сергеевич много времени уделял своей внешности: носил бакенбарды (в ту пору на них была мода), делал маникюр на руках и даже регулярно захаживал в маникюрный кабинет. На мизинце его всегда был длинный ноготь, спрятанный в золотой напёрсток.

Несмотря на то что великого поэта нельзя было считать верхом физической красоты, при небольшом росте и совсем неброской внешности он сам много любил и был любим женщинами.

«Его тёмно-серые с синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать выражение этих глаз: какое-то жгучее и при том ласкающее, приятное. Я никогда не видела лица более выразительного: умное, доброе, энергичное», — так отзывалась о поэте современница Пушкина Л. П. Никольская. Но при первом знакомстве с Александром Сергеевичем светской даме не очень понравилась его внешность, и она признавалась, что «немного смуглое лицо его было оригинально, но некрасиво: большой открытый лоб, длинный нос, толстые губы — вообще неправильные черты. Но что у него было великолепно — это глаза...»

Как говорят историки, настоящая внешность Пушкина сильно отличалась от всех его портретов. Поэтому ни один из портретов А. С. Пушкина не был точно схож с поэтом. А фотографий его нет, потому что Александр Сергеевич умер на пару лет раньше первых полученных фотокарточек.

Первые мастера фотографических изображений и дизайнеры попытались восстановить облик поэта по описаниям его современников, которые остались в блокнотных записках и некоторых архивных документах. Кроме этого, поэт сам изображал свои мини-автопортреты на рукописных листках, которые сохранились до наших дней.

В конце 1828 года Пушкин познакомился с красивейшей девушкой петербургского высшего света — Натальей Гончаровой. Но вскоре он изъявил желание принять добровольное участие в военном походе на Кавказе с казачьими частями полка Н. Н. Раевского, которые воевали с Турцией за взятие крепости Арзрум. Это время Пушкин описывает в книге «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года».

«Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставляя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и прочее, но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии», — так описал единственную посещённую заграницу Александр Сергеевич Пушкин в своих путевых заметках.

Вернувшись в Петербург, Пушкин поступил на службу в министерство иностранных дел и состоял при дворе, где у него было множество недоброжелателей. В феврале 1831 года Пушкин и Гончарова повенчались. Пушкин очень любил свою жену, стремился улучшить материальное благополучие своей семьи, но это ему не очень удавалось — они жили весьма бедно.

К сожалению, кроме жены и других женщин, которые были у него до женитьбы, Пушкин не менее страстно любил карты, причём проигрыши были не редким явлением, так что частенько семья оставалась без средств к существованию. Однако и в работоспособности поэт не уступал своим качествам: за ночь мог написать поэму или несколько стихов на заказ, но даже это не спасало семью от постоянной материальной нужды — карточные долги не заканчивались.

Пушкин связывал это с тем, что во время своего венчания с Натальей Гончаровой, которой в ту пору шёл девятнадцатый год, произошел нелепый неприятный случай: обручальное кольцо выскользнуло из рук жениха и упало на пол, а в завершение всего потухла ещё и свеча. Пушкин счел это дурным предзнаменованием и очень переживал, но всё равно был счастлив семейной жизнью, преданно любил свою красавицу-жену, был верен ей, как и она была ему верна. О своей любимой жене и музе поэт с восторгом писал: «Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец!»

Для своего времени и высшего света, к которому Пушкин принадлежал, поэт имел репутацию человека принципиального, с ранимой и тонкой душой. Этим иногда пользовались завистники и недруги, занимавшиеся плетением великосветских интриг. Так случилось и в тот роковой день, когда Пушкин сразился на дуэли с Дантесом и получил смертельное ранение.

По воспоминаниям современников, у Пушкина и француза русского происхождения Жоржа Дантеса было очень много общего — оба обладали яркой харизмой, умели обаять публику, славились дерзкими выходками и имели репутацию покорителей женских сердец. Что и говорить, они были достойны друг друга.

Познакомились будущие смертельные враги в 1834 году. Пушкин к тому времени уже три года был женат на красивейшей женщине Петербурга — Наталье Гончаровой. Все изменилось после того, как французский офицер-кавалергард Жорж Дантес влюбился и стал оказывать знаки внимания жене поэта. Продолжалось это достаточно долго, и Дантес был настойчив даже после своей свадьбы с сестрой Натальи — Екатериной Гончаровой.

Печальному событию предшествовала еще одна несостоявшаяся дуэль. В 1835 году Пушкин вызывал Жоржа сразиться и поставить точку в неприятной ситуации, связанной с отношением француза к его жене. Тогда близкие смогли отговорить поэта, и всё удалось разрешить мирным путем.

Однако ухаживания со стороны Дантеса не прекращались, а многочисленные светские интриганы лишь подливали масла в огонь, передавая Пушкину подробности встреч Дантеса и Натальи. Многие представители высшего света ненавидели или презирали Пушкина за его свободолюбие, прямоту и патриотизм. Эти люди часто распускали слухи, порочившие Александра Сергеевича или его жену. Причём среди интриганов числились как беспечные беззаботные барышни, так и высокие государственные чины, такие как приемный отец Дантеса — барон Теодор ван Геккерен. Горячая кровь поэта взыграла, и остановить вторую дуэль никто уже не смог.

Роковая и последняя встреча противников состоялась 8 февраля 1837 года у Черной речки близ Комендантского посёлка под Санкт-Петербургом. Анализируя события с той смертельной схватки, историкам удалось выяснить, что Дантес стрелял первый, не дойдя одного шага до барьера, и пуля, выпущенная Дантесом, задела шейку бедра поэта и вошла в живот. Упав, он выронил пистолет, но, нарушив правила дуэлей, ему подали второй. Найдя в себе силы, поэт произвёл ответный выстрел. Пуля угодила в пуговицу противнику и благополучно отскочила, чуть задев руку.

Дом поэта находился примерно в 10 километров от места дуэли. Тем не менее, везли Пушкина больше часа. В пути поэт потерял много крови, несколько раз терял сознание и жаловался на тошноту и сильную боль в животе. Окажись на месте дуэли хороший врач, возможно, писатель остался бы жив.

Домой его привезли только вечером. К ночи боли стали нарастать. Узнавший о дуэли император прислал к поэту своего личного врача, который признал, что все очень плохо и надежд на выздоровление очень мало. Пулю не смогли извлечь, скорее всего, она застряла в позвоночнике, что неминуемо вело к смерти.

Ночью второго дня состояние поэта ухудшилось настолько, что он попрощался с семьей. Врачи дали ему опий, поставили пиявки, и боль ненадолго отступила, однако вскоре стало развиваться воспаление. Два дня медики боролись за жизнь Пушкина, но так и не смогли ему помочь: серьезное ранение в бедро оказалось смертельным, и в полдень 10 февраля 1837 года поэт умер.

Умиравший Пушкин через гонцов успел переброситься парой записок с императором. Николай пообещал позаботиться о его семье и свое обещание выполнил. Семью взяли на содержание, дети и вдова поэта получили поддержку, а также крупную единовременную выплату. Кроме того, в их пользу были изданы пушкинские сочинения. Сверх того, император оплатил все долги поэта.

Вести о дуэли и смерти поэта привели к сильному волнению в Петербурге. Проститься с Пушкиным к его гробу пришло до 50 тысяч человек. Несмотря на то что церковь не одобряла дуэли и дуэлянтов, Пушкин был отпет по всем христианским обычаям в Храме Спаса Нерукотворного. Похоронен поэт был в Святогорском монастыре. С тех пор каждый год 10 февраля здесь проходят богослужения, посвященные гибели поэта.

Сильнее и смелее всех на смерть А. С. Пушкина откликнулся будущий великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта». Будучи достойным преемником Пушкина, Михаил Лермонтов был глубоко потрясен трагедией и посвятил этим событиям свое знаменитое стихотворение, которое как нельзя лучше передает настроение всех тех, кто любил и продолжает любить Пушкина и его творения и скорбит о его внезапно оборвавшемся жизненном пути.

«Солнце русской поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!» — писал В. Ф. Одоевский.

«Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унёс с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Не понимать русского Пушкина — значит, не иметь права называться русским. Он понял русский народ и постиг его назначенье в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто», — писал Ф. М. Достоевский

Друг поэта Петр Вяземский в своем дневнике записал такие слова: «10 февраля 1837 года завершилось земное бытие великого поэта земли русской Александра Пушкина, но его поэтический гений, его слава бессмертны».

«Значение Пушкина неизмеримо велико. Через него разлилось литературное образование на десятки тысяч людей, между тем как до него литературные интересы занимали немногих. Он первый возвёл у нас литературу в достоинство национального дела...» Эти слова были написаны Н. Чернышевским на краешке своего рабочего стола.

После того как командованию Дантеса и государственным властям стало известно о дуэли и смерти в ней Александра Пушкина, было принято решение об уголовном делопроизводстве. Первоначальный приговор был суров: смертная казнь для всех участников дуэли за исключением секунданта Жоржа Дантеса, у которого имелся дипломатический иммунитет.

При этом отмечалось, что «преступный поступок самого камер-юнкера Пушкина по случаю его смерти предать забвению». Но через некоторое время приговор более чем смягчили: Жоржа Дантеса лишили в России офицерского звания и выслали из страны.

Отдельная группа историков считает, что для государственных институтов того времени и смерть Александра Пушкина, и влияние российских властей на Дантеса, оказавшегося в итоге за рубежом, имели свои плоды.

В частности, существует версия о том, что Дантес в будущем стал одним из постоянных осведомителей посольства Российской империи в Париже, причём в качестве своеобразной вынужденной меры за то, что его избавили от виселицы. В частности, одним из важнейших донесений «позднего» Дантеса принято считать сообщение о готовящемся покушении на русского императора Александра II. Информировал российское посольство в Париже Дантес, как считают историки, и в более ранние годы.

В тот миг, когда поэт скончался, навсегда остановились старинные часы в его доме. Часы ныне являются одним из ценнейших экспонатов в музее Пушкина, организованном в родном доме поэта, где он приобрёл вечный покой. И в это время, в 14:45 пополудни, когда сердце поэта навсегда остановилось, каждый год, вот уже 185 лет, поклонники русского гения литературы замирают в минуте молчания, отдавая дань памяти, поклонения и восхищения его таланту.

Сюда приходят многочисленные посетители, чтобы хоть немного прикоснуться к живой истории и своими глазами увидеть, как жила семья поэта: его письменный стол, знаменитую библиотеку и комнату, в которой ему суждено было скончаться. Так поклонники выражают свою скорбь по ушедшему от нас в столь молодом возрасте гению. К дому на Набережной Мойки, в котором Пушкин провел последние дни жизни и где сейчас работает Пушкинский музей, нескончаемым потоком идут люди, приносят цветы, свечи, ленты и сборники с его стихами. Вслух читают отрывки из его произведений, слушают музыку, созданную композиторами по мотивам его поэм и сказок. А недалеко от Черной речки, где произошла роковая встреча Пушкина с Дантесом, стоит обелиск в память об этом трагическом дне.

Жена Пушкина, Наталья Николаевна Гончарова, была младше своего супруга на 13 лет. Спустя семь лет после трагической смерти мужа она повторно вышла замуж. За шесть лет совместной жизни с Пушкиным она родила ему четверых детей. Но только двое из них — Александр и Наталья — имели наследников. Сегодня потомки славной семьи насчитывают более 50 человек, и проживают они в Бельгии, США, Англии, Германии и России.

Многие поклонники творений гения убеждены, что он сам в большей степени был инициатором роковой дуэли с Жоржем Дантесом, однако это не совсем так. Действительно, как мы говорили выше, сначала Пушкин вызывал француза на дуэль из-за распространения грязных слухов о жене Наталье. Однако тогда поединок не состоялся, благодаря усилиям друзей.

Спустя время, Александр Сергеевич спешно отправил письмо приёмному отцу Дантеса — барону Геккерну, в котором заслуженно оскорблял француза, и называл вещи своими именами, потому как не мог жить униженным «рогоносцем». Узнав об этом, Дантес пришёл в ярость и уже сам вызвал Пушкина на дуэль, ставшей губительной для поэта.

Преподнесёт ли нам наука ещё какие-то загадочные открытия тех трагичных дней? Вряд ли... И даже если «да», это не смягчит степень той страшной трагедии, что случилась далеким февральским днём в Санкт-Петербурге, у Чёрной речки, унесшей жизнь великого и, несомненно, лучшего сына земли русской.

Эта утрата для русской литературы и культуры в целом была огромна. И в то же время Александр Пушкин оставил по-настоящему уникальное наследство, фактически создав современный русский язык и вдохновив на творчество десятки выдающихся поэтов и писателей, причём не только XIX столетия. До сих пор пушкинская литературная кладовая остаётся поистине неисчерпаемым богатством России и всего мира.