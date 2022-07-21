Становление личности

Мальсагов Магомед Иналкович родился 13 июля 1942 года в селении Базоркино в семье Иналука Мальсагова и Зулихат Хамчиевой из с. Экажево. В семье было четверо детей: два мальчика и две девочки. Сестра Хава, 1947 г. р., жила в Акмолинской области, умерла. Лида, 1950 г. р., живет в селении Плиево. Брат Багаудин, 1956 г. р., живёт в Казахстане, в городе Нурсултане.

Магомеду было два года, когда семья вместе со всем народом была депортирована в Казахстан. Жили они сначала в Акмолинске, потом в Целинограде. Отец Иналук Гадоевич трудился всё время в сельском хозяйстве, в Казахстане работал в прокуратуре охранником. Кормил семью. Детям родители дали прекрасное воспитание и образование.

Школу Магомед окончил в Целинограде. Учился с отличием, с детства любил читать, на рыбалку ходить, был внимательным и наблюдательным мальчиком, чутким сыном и братом. Как и все мальчишки, любил самолеты. Гордился родственником и односельчанином — летчиком военной авиации, героически погибшим в годы Великой Отечественной войны, Мальсаговым Хаваш-Багаудином. Желание доказать, добиться цели мотивировало мальчишек на преодоление испытаний. Таким был и Магомед Мальсагов.

Желание Магомеда стать лётчиком отцу не понравилось. Магомед не стал перечить и поступил в Акмолинский сельскохозяйственный институт. Учился легко, но это было не его. После третьего курса он ушёл из института и стал посещать авиаспортклуб ДОСААФ. В советские годы в авиаклубах происходило первоначальное обучение молодежи летному делу, искусству планеристов и парашютистов, авиамоделистов. Здесь же проходили соревнования по авиационным видам спорта.

Магомед увлеченно занимался парашютным и планерным спортом. Мастерство свободного полёта, планирование при высокой скорости падения показывали его знания, силу и уверенность. Безмоторный летательный аппарат, поддерживаемый в полёте за счёт аэродинамической подъёмной силы, Магомед освоил быстро. Очень скоро вместе с опытными планёрами он уже участвовал в соревнованиях. Часто они выигрывали, в том числе и у своих европейских коллег.

Здесь же, в авиаспортклубе, Магомед начал летать на четырехместном самолёте Як-12. Для первоначального обучения летному делу в ДОСААФ использовали самолёты, отличающиеся простотой управления и высокой надежностью. Это и Як-18, и Як-52, и другие. Вскоре Магомед был назначен заместителем руководителя авиаспортклуба ДОСААФ. Дисциплина, знания и нравственные устои вызывали к нему заслуженное уважение.

В свои молодые годы Магомед слыл мужественным и достойным человеком. В нужное время оказывался рядом, соблюдал этикет, помогал родственникам и друзьям, среди которых были представители разных народов Казахстана. В горе и в радости он первым приходил на помощь. Он был рядом со своими родными. Заботился о родителях, любил семью.

В 1965 году серьёзно заболел отец. Магомед был старшим в семье. Он искал лучших врачей в Казахстане, повёз отца в клинику в Алма-Ату. Находился рядом, ухаживал. Его хватало на всех пациентов, которые лежали в одной палате с отцом. Конечно, внимание сына и организованность нравились отцу. Он видел в нём личность. Состояние здоровья отца вызывало тревогу у сына. Вернулись они домой. Незадолго до смерти отец сказал матери: «Пусть Магомед выбирает то, что ему нравится, поступает в лётное училище».

В 1966 году отца не стало.

Магомед Мальсагов — лётчик гражданской авиации

Магомед к тому времени имел лётный стаж, мыслями и душой был в небе. В тот же год он поступил в Калужское высшее техническое авиационное училище, где готовили лётчиков, авиатехников, пилотов-инструкторов для Военно-воздушных сил СССР, гражданской авиации, различных спортивных обществ, занимающихся авиационным спортом, в том числе и ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России).

После окончания лётного училища Магомед работал в системе авиации ДОСААФ в Целинограде. Целью ДОСААФ было содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Позже он перевёлся в Кировский авиационный отряд Уральского управления гражданской авиации.

Лётное дело ему давалось легко. Очень скоро он стал командиром многоцелевого самолета Ан-2. Число пассажиров этого самолёта не превышало 12 человек, грузоподъёмность — 1500 кг, максимальная дальность полёта составляла 540 км. Самолёт Ан-2, будучи простым в эксплуатации, пригодным для взлёта и посадки с неподготовленных грунтовых площадок, был незаменим для работ на малоосвоенных территориях огромной страны.

Затем Магомед переучился и летал на самолете Ан-24. Сначала летал вторым пилотом, затем уже был командиром самолета. Самолёты Ан-24 для авиалиний малой и средней протяжённости были рассчитаны на 32-52 пассажира, дальность полета составляла 640 км. В советское время Ан-24 был одним из самых востребованных самолётов и обеспечивал треть пассажирооборота в стране. Причина высокого спроса на лайнер заключалась в его возможности совершать посадку на небольшие неподготовленные аэродромы и грунт. Были и другие модификации самолётов. Но Магомед летал вплоть до 1990 года на самолёте Ан-24 в Кировском авиационном отряде Уральского управления гражданской авиации.

Летал уверенно, его ценили, уважали. Маршруты, по которым он летал, его сын помнит до сих пор. «Киров — Куйбышев — Волгоград — Краснодар — Сочи», «Киров — Ульяновск — Саратов — Ростов», «Киров — Архангельск — Мурманск», «Киров — Вологда — Рига», «Киров — Уфа — Челябинск — Омск».

«Летали в Свердловск, где находилось управление Кировской гражданской авиации, — вспоминает Ахмед. — Отец все время работал. Никогда не терял самообладания. Вдумчиво выполнял работу».

Как-то в конце 70-х годов ХХ века Магомеду Мальсагову пришлось посадить самолет на брюхо. Причина — не выпускалось шасси. До катастрофы, казалось, минуты оставались. Во время посадки на брюхо самолёт мог получить значительные повреждения. Но Магомед сумел посадить самолёт, грамотно рассчитывая каждый шаг, сохраняя контроль за судном. Прямо и ровно, предельно точно приземлил он самолёт так, что никто из пассажиров не пострадал и самолёт уцелел. Многочисленные комиссии после проверок пришли к выводу, что это был единственно возможный выход из той ситуации, в которой оказался самолёт. Правомерность его действий была оправдана.

Гражданская авиация, в отличие от военной, имеет свои сложности и особенности в работе. Гражданский пилот не имеет права рисковать пассажирами. Это профессия сильных и благородных людей. Без силы духа и мужества не может быть желания сесть за штурвал самолёта и подняться в небо. Благородство основано на нравственности, ответственности и чести.

Каждый год расширялась сеть воздушных линий, повышался сервис обслуживания авиапассажиров, строились новые и реконструировались действующие аэропорты, увеличивался выпуск специалистов гражданской авиации, создавались новые учебные заведения. Всё это было в пору работы в гражданской авиации Магомеда Мальсагова.

В кругу семьи, родных и друзей

Магомеда уважали на работе все. Во всех городах, куда он летал по своему графику, его ждали. Отправляясь на Кавказ к родным или на море, его встречали, ему были рады. Он легко вступал в контакт с людьми, умел располагать к себе. И характер у него был уравновешенный. Никогда не был в унынии и не был импульсивным в реакции. Именно такие люди и нужны в авиации. Пилот должен быть психически крепким, иначе потеря им самоконтроля может обернуться катастрофой при возникновении критической ситуации.

В доме летчика Магомеда Мальсагова часто бывали гости: родственники с Кавказа, друзья из управления, летчики из других городов. Приезжал Хашагульгов Магомед, служивший в Северо-Кавказском управлении гражданской авиации. Им было о чём поговорить и поделиться опытом службы в гражданской авиации. Позже Магомед Хашагульгов стал первым руководителем аэропорта Ингушетии. Они общались, знали друг друга. Кроме того, Магомед Хашагульгов был родственником по линии жены.

Лётчиков-ингушей в гражданской авиации было не так много в 70-х годах. И они знали друг друга. Командир самолёта Ту-134 Северо-Кавказского управления гражданской авиации Хамит Яндиев очень тепло вспоминал встречи и общение с ним. Знал его и летчик гражданской авиации Назир Гайсанов и другие. Ведь им, вернувшимся из депортации, путь в летное дело давался не так просто. Радовались пассажиры-земляки, когда объявляли фамилию командира корабля. К нему обращались, когда нужно было оказать содействие в чем-то, помочь. И он помогал, получая удовольствие от того, что может быть полезным. Его запомнили радушным все, кто хоть раз с ним общался.

После смерти отца Магомед с братом и двумя сестрами лелеяли маму, заботились о ней. Будучи лётчиком, Магомед жил в другом городе, но как только чувствовал, что нужна помощь, он тут же приезжал к родным. А мама ждала и гордилась своим сыном. Он был старшим, был примером для родных. Его знали и любили. В Целинограде его имя было на устах у всех: «Магомед помог.., поддержал.., подсказал...». И маме это давало силы.

«Он был необыкновенно красивым и благородным», — вспоминает его сестра Лида.

Женился Магомед Мальсагов в 1971 году на Хашагульговой Ханифе Дударовне. Сын Ахмед внимал урокам жизни от своих родных. Часто бывал с отцом на его работе, летал не раз. Он и сейчас помнит бортовые номера самолетов из Грозного — 65 014, 65 030, 65 766, 65 039. Последний самолёт даже уцелел после первой войны в Чеченской Республике в 90-х годах.

После увольнения М. И. Мальсагов работал на заводе ОЦМ (завод по переработке цветных металлов). Жил всё время в Кирове, где его дом также был полон гостей и друзей.

В 1987 году не стало мамы.

Физические и психологические нагрузки, постоянная смена часовых полюсов, усталость нередко сказываются на состоянии здоровья лётчиков. В 1996 году ушёл из жизни Магомед Мальсагов, оставив о себе добрую и светлую память на земле. Ему было всего 54.

Брат похоронил Магомеда в Акмолинске. Там же, где похоронены и его родители. Жизненный путь своего брата-лётчика Магомеда Мальсагова Багаудин вспоминает с глубоким уважением.

В 2007 году не стало жены Магомеда — Ханифы. Их единственный сын Ахмед Мальсагов сегодня живёт в Москве, воспитывает двух сыновей — Ризвана и Рамазана, и верит, что один из них непременно продолжит дело своего деда, посвятит себя летному делу!