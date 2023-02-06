Так вот, согласно приказу ФСБ России от 14 октября 2021 года № 406 «О пределах пограничной зоны на территории Республики Ингушетия», на всей территории Джейрахского района, за исключением территории сельского поселения Бейни, установлена пограничная зона и действуют правила пограничного режима. Стоит заметить, что с учётом горной местности Джейрахского района и неразвитостью автомобильных дорог следовать к сельскому поселению Бейни и расположенным на её территории туристическим объектам гражданам необходимо через пограничную зону, на въезде в которую установлены контрольные пункты «Фуртог» и «Хамхи».

Теперь о том, как не нарушить закон.

Въезд, временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств в пограничной зоне осуществляется:

— для граждан Российской Федерации, следующих до пятикилометровой полосы местности вдоль Государственной границы Российской Федерации — по документам, удостоверяющим личность;

— для граждан Российской Федерации, осуществляющих хозяйственную, промысловую и иную деятельность в пятикилометровой полосе местности вдоль Государственной границы Российской Федерации, — разрешение на ведение указанной деятельности;

— для иностранных граждан — по пропускам на право въезда (прохода), временного пребывания в пограничной зоне и документам, удостоверяющим личность.

Для того чтобы получить пропуск, дающий право посещения пограничной зоны, следует обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия. Сделать это можно при личном обращении, по электронной почте. На сайте ФСБ России полностью и доступно описывается суть услуги (она абсолютно бесплатна), а также предоставляются образцы бланков письменных заявлений для выдачи индивидуального пропуска для граждан — совершеннолетних и несовершеннолетних, организованной группы людей (например, туристов), а также индивидуальных и коллективных пропусков для сотрудников организаций и предприятий.

Сроки предоставления услуги: для граждан России в части, касающейся выдачи пропусков, — не более 15 рабочих дней, для иностранцев — не более 30 рабочих дней. Для граждан России в части, касающейся выдачи разрешений на осуществление хозяйственной или промысловой деятельности, — не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявлений (приказ ФСБ России от 3 марта 2021 года № 89).

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2022 года № 427-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу с 3 февраля 2023 года, установлено, что деятельность ФСБ России не является предоставлением государственных услуг. В связи с этим жители и гости республики теперь не могут подать заявку на оформление пропуска через портал «Госуслуги».

Контакты: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Али Горчханова, д. 11, Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия, телефоны: 8 (8734) 55-21-15, 8(8734) 55-16-97, адрес электронной почты: pu. ingushetia@fsb. ru.