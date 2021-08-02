— Гепатит — это вирусное заболевание печени воспалительного характера, которое сопровождается поражением ее тканей и усугублением общего состояния организма. Вирусная инфекция, которая наносит сокрушительный удар по всему организму, легко распространяется и может стать причиной эпидемиологического случая. Эта болезнь является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.

Гепатит — это состояние, которое может приводить к развитию фиброза (рубцевания), цирроза или рака печени.

Самыми распространенными возбудителями гепатита в мире являются вирусы, но его причиной могут также быть и другие инфекции, а также токсичные вещества (например, алкоголь и некоторые наркотики) и аутоиммунные заболевания.

— Какие типы имеет гепатит, и как происходит заражение?

— В настоящее время ученые выявили пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E. Все они приводят к развитию болезни печени, но между ними имеются существенные различия.

Заражение вирусными гепатитами происходит различными способами. В зависимости от типа гепатита люди могут заразиться либо от инфицированных жидкостей организма, либо от зараженных пищевых продуктов и воды.

Гепатит типа A (болезнь Боткина) и E обычно передается через зараженную воду или пищевые продукты и тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной. Научно доказано, что вирус гепатита А присутствует в фекалиях инфицированных людей и чаще всего передается при потреблении загрязненных пищевых продуктов или воды.

Во многих случаях инфекции протекают в легкой форме, большинство людей полностью выздоравливают, и у них остается иммунитет к последующим инфекциям типа A. Однако инфекции в некоторых случаях могут быть тяжелыми и представлять угрозу для жизни.

Инфицирование типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а также при инъекционном введении наркотических средств, использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек.

Другими словами, этот тип болезни развивается в результате парентерального контакта с инфицированными жидкостями организма, и самыми распространенными способами передачи этих вирусов являются переливание зараженной крови или продуктов крови, инвазивные медицинские процедуры с использованием загрязненного оборудования и передача от матери ребенку во время родов, а также от члена семьи ребенку.

Наибольший риск инфицирования вирусами гепатита B, C и D связан с потреблением наркотических средств инъекционным путем, если были нарушены требования к их заготовке и использованию. Но в группу риска попадают не только люди, которые вводят наркотики через шприц, но и те, кто посещал стоматолога, прокалывал уши и делал другие косметологические процедуры.

Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев могут протекать бессимптомно. Значительная часть людей, инфицированных этими вирусами, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о заболевании, они могут передавать его другим людям. Гепатит B представляет опасность и для работников здравоохранения, которые переносят травмы от уколов иглами при уходе за инфицированными пациентами.

Вирус гепатита D может инфицировать только тех людей, кто инфицирован типом В. В таком случае двойная инфекция может приводить к развитию более серьезной болезни и худшему результату

Все эти пять типов болезни с разной долей вероятности представляют огромную проблему в связи с бременем болезни и смерти, к которой они приводят, и с их потенциальными возможностями вызывать вспышки болезни и приводить к эпидемическому распространению. В частности, уже доказано, что именно типы В и С являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени. Успокаивает только то, что гепатит поддается профилактике и лечению, а гепатит С — полному излечению.

— Что нужно сделать, чтобы не заболеть гепатитом?

— Предупредить любую болезнь во многих случаях бывает проще, чем вылечить. Поэтому к первейшим мерам профилактики гепатита можно отнести знание о том, что такое гепатит и как вести себя для того, чтобы избежать этого заболевания.

Действенными профилактическими мероприятиями против заболевания являются соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови и осторожность при выборе спутников жизни.

Не следует употреблять некипяченую воду, всегда надо мыть фрукты и овощи и не пренебрегать термической обработкой продуктов, а купаясь в открытых водоемах, надо следить за тем, чтобы не заглатывать воду, и соблюдать элементарные правила личной гигиены. Никогда нельзя пользоваться чужим бритвенным прибором, маникюрными принадлежностями, зубной щеткой, полотенцем и т. д.

По возможности надо избегать татуировки, включая татуаж бровей, век, губ, а также маникюр, пирсинг и другие косметические процедуры на дому и в сомнительных салонах. Всегда нужно следить за тем, чтобы в медицинских учреждениях при проведении диагностических и лечебных процедур медработниками использовался одноразовый стерильный инструментарий. Очень важно вести соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в детских учреждениях, учебных заведениях, медицинских организациях, организованных воинских коллективах и других объектах. Одним словом, нужно помнить о постоянном риске заражения инфекционными гепатитами и проявлять бдительность в любой ситуации!

Немалое значение в профилактике имеет распространение информации о путях передачи заболевания, необходимости иммунизации и прохождение диспансеризации. В России иммунизация населения против гепатита проводится бесплатно детям и взрослым в возрасте до 55 лет, не привитым ранее против этой инфекции в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Но самая главная защита от гепатита вирусной этиологии — вакцинация. Вакцины безопасны и применяются во многих странах мира в течение многих лет. Для предотвращения гепатита B так же, как и против A, существует безопасная и эффективная вакцина. В частности, безопасные и эффективные вакцины против гепатита В параллельно обеспечивают защиту и от инфекции типа D. Разработаны безопасные и эффективные вакцины для предотвращения инфекции типа E, но широкого доступа к ним пока нет.

Вакцины же против гепатита C не существует. Как говорят специалисты, против гепатита С еще не разработаны вакцины, и в этом случае нужно лишь соблюдать меры предосторожности и профилактики.

В целях повышения осведомленности о вирусных гепатитах, привлечения внимания к проблемам диагностики, профилактики и лечения этих заболеваний, а также координации ответных мер, направленных против распространения вирусных гепатитов, необходимо участие всех заинтересованных министерств и ведомств, а также гражданского общества при активном содействии средств массовой информации.

По мнению медицинских работников, Международный день борьбы с вирусными гепатитами как раз и был объявлен для того, чтобы сконцентрировать внимание на профилактических мероприятиях и реализации национальных программ по борьбе с данным заболеванием. Этот день отмечается 28 июля и проходит в течение первой декады августа, в течение которой организаторы, в числе которых и врачи, и политологи, и ученые, повсеместно проводят просветительские акции и рассказывают людям о вирусном гепатите и заболеваниях, к которым он приводит.

Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии, профессора Баруха Блумберга, открывшего вирус гепатита В. Ученый первым изучил патологическое воздействие вирусов гепатита на печень и получил за это открытие высокую награду.

Несомненно, проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом направлено прежде всего на привлечение внимания широкой общественности и специалистов к указанной проблеме, повышение заинтересованности граждан каждой страны.

Помимо этого, применение гигиенических знаний на практике каждым человеком, признание важности иммунопрофилактики гепатитов всех форм и типов, а также участие в проведении прививочных кампаний позволит сохранить здоровье населения не только каждой отдельной страны, но и населения планеты в целом. Тем более что врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой здравоохранения. В Российской Федерации, к примеру, гепатит на основании постановления правительства в 2014 году вошел в список социально опасных заболеваний.

Особенно эта болезнь опасна на фоне пандемии Covid-19, медики констатируют: от вирусного гепатита каждый день продолжают умирать тысячи людей. По уровню смертности данная инфекционная болезнь стоит на втором месте после туберкулеза, а число людей, инфицированных гепатитом, в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных. Поэтому даже в условиях продолжающейся эпидемии Сovid-19 нельзя откладывать принятие мер по борьбе с вирусным гепатитом.