Однако, наши противники — и их уже можно так называть, не до конца изучили историю российского государства, народы которого в момент истины и тяжелых испытаний проявляют невиданную сплоченность и готовность к самопожертвованию ради идеалов справедливости и правды. Сегодня они скинули с лиц маски лицемерия и тщетно пытаются задушить Россию, объявив ей экономическую войну. Именно эта мысль красной нитью пронизывала речь Главы Ингушетии Махмуда — Али Калиматова, которую он произнес с импровизированной сцены на площади перед дворцом культуры Назрани, где собрались тысячи жителей республики.

— Мы здесь сегодня выражаем свое отношение к эпохальному событию, произошедшему восемь лет назад, — сказал руководитель региона, обращаясь к собравшимся. — И оно однозначно: мы поддержали и поддерживаем волю крымчан и севастопольцев, изъявивших желание соединить свои судьбы с судьбой России. Тогда наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин принял единственно правильное решение и закрепил волеизъявление людей, которые не хотели жить вместе с нацистами. И сегодня он также упредил их коварные планы, объявив военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Наши ребята с честью и мужеством выполняют свой воинский долг. К огромному сожалению есть погибшие, и мы сделаем все, чтобы поддержать их семьи, сохранить память об их подвиге навсегда. Но враг должен помнить: мы будем давить его в его же логове, там, откуда он к нам пришел. Так было в 1612, 1814 и 1945 годах, так будет всегда....

С очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией жителей Ингушетии поздравил и председатель парламента республики Магомед Тумгоев, подчеркнув, что вместе с этой датой мы сегодня отмечаем и 252-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

— Ровно восемь лет назад Крым воссоединился с Россией, — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» мэр Назрани Урусхан Евлоев. — Конечно же, прежде всего, это праздник крымчан, которых мы искренне поздравляем. Но это праздник и для всех россиян, символизирующий новый этап в истории нашей страны. Он демонстрирует непреодолимую волю наших соотечественников идти по пути развития, по пути торжества справедливости. О том, что именно справедливости ждали крымчане долгие годы говорили их эмоции, когда, наконец, стало известно о том, что долгожданное возвращение в родную гавань оформлено официально.

На забитой народом под завязку просторной площади, тем не менее, можно было увидеть знакомые лица.

— Безусловно, жители Крыма имели полное моральное право определить с кем они хотят жить, — считает член Союза журналистов России, председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Магомед Бекмурзиев. — Все произошло легитимно, но главное — бескровно. Сразу же после крымского референдума в 2014 году, я в составе официальной делегации в ранге заместителя мэра Назрани побывал там. Мы посетили много городов, прочувствовали эмоциональное состояние крымчан, заключили с руководством города Саки, где расположены уникальные лечебницы договор о побратимстве, наладили связи в самых разных направлениях — спорте, культуре, здравоохранении. На следующий год они приезжали к нам. Очень важно, чтобы люди общались, находили общий язык.

— Я больше четверти века живу в Ингушетии и считаю ее своей второй Родиной, — признался руководитель национально — культурной автономии азербайджанцев в Ингушетии Рахматулах Бабаев. — А Ингушетия является частичкой великой России. И если жители Крыма хотят быть с Россией, то никто не имеет права заставлять их жить там, где им плохо и некомфортно. Главное — в Крыму сегодня мир, а не война.

Праздничную атмосферу поддерживали патриотические песни артистов местной эстрады, ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Здесь же, на площади, более ста учащихся общеобразовательных учреждений республики вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия», а Махмуд — Али Калиматов вручил им значки юнармейцев.