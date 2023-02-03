Трагедия произошла 7 декабря прошлого года в торговом центре «Таргим» в городе Назрани, на улице Муталиева. Произошел взрыв с последующим возгоранием. По информации СУ СКР по региону, причиной стала утечка газа из трещины в сварочном шве близлежащего подземного газопровода.

В этой трагедии тяжелые травмы получили трое взрослых и один ребенок. К сожалению, Алисхан Албогачиев 1998 года рождения, единственный сын в семье, получил травмы, не совместимые с жизнью. Алисхан Муталиев перенес множество операций по пересадке кожи в краснодарской клинике, сегодня он в кругу семьи, медленно идет на поправку. Дома проходит дальнейшее лечение и Муслим Богатырев, который получил ожоги обеих рук и лица и перенёс операцию по удалению фаланг пальцев.

Четырехлетний Мухамед Цицкиев уже ходит в детский сад, хотя забыть эту страшную трагедию не может до сих пор.

Героями не рождаются, героями становятся — вот общеизвестное выражение, которое не раз доказывало верность заложенной в нем мысли. И не обязательно для этого совершать подвиги вселенского масштаба или быть супергероем, достаточно воспитывать в себе силу воли, непоколебимость духа, мужество и человеколюбие, отзывчивость на чужую беду и чувство сострадания. Тогда и проявляются в человеке, окажись он в экстремальных ситуациях, порой даже неожиданно для себя, все те качества, которые были в нём заложены. Как в случае с нашим героем, который открещивается от слова «подвиг» и говорит, что каждый на его месте поступил бы так же.

Муслим Богатырев, о ком мы и хотели рассказать, работал в торговом центре снабженцем. В ночь перед трагедией он остался ночевать здесь, как это делал часто, так как ехать в селение Сурхахи было далеко. Он вспоминает, что с ночи никак не мог отойти ото сна. Встал с трудом на утренний намаз и снова лег спать. К 10 часам его разбудил телефонный звонок. Это была Лейла — продавщица из магазина, просила принять товар, потому как она с мальчиком задерживается по каким-то делам и подойдет позже.

— Я пришла на работу к 12 часам, — вспоминает Лейла Цицкиева, — и уже через полчаса у меня разболелась голова, меня безумно клонило ко сну. Я выпила одну за другой таблетки от головной боли, но лучше не становилось. Меня стало подташнивать. Хотела встать на полуденный намаз, но ноги не слушались, и голова была тяжелая. Хотелось вызвать скорую, но стало неудобно привлекать к себе внимание людей. Так и упала, уснула на кушетке, не знаю как, не помню как. А Мухамед был со мной. Я часто брала его на работу, когда он болел, простывал или в садике бывали какие-то проблемы. Я живу одна с ребенком. Он обычно брал мой телефон и садился играть в моей подсобке, там же он и уснул, ну как оказалось, тоже надышался газом.

Когда я очнулась от взрыва, надо мной пролетело пламя. Я не могла понять что это, что случилось, все было как в фильме ужаса. Я была как в тумане, мне не хватало воздуха, я стала задыхаться и пошла на свет. Вокруг люди что-то говорят, что-то хотят, я ничего не слышу. Села на что-то и дышу, хочу надышаться. Тут вижу Алисхан идет, не могу узнать, лицо страшно опухшее. Это были какие-то минуты, хотя рассказываю дольше. И тут вспомнила: мой Мухамед! Побежала по стёклам босыми ногами обратно, но зайти в здание не могла, там монолит был обрушен, и пламя бушевало. Увидела идущего как в тумане Муслима. И я ему кричу: «Там Мухамед остался!»

Муслим тут же разворачивается и идет, шатаясь, по шпалам, держится за обгоревшие стеллажи, и потом так же обратно, но уже с сыном на руках. У него от ожога тоже было лицо отёкшее. Я всю жизнь ему буду безмерно благодарна. Он себя повёл как настоящий мужчина. Только мать может понять мое состояние в эти роковые минуты. У меня каждый день перед глазами эта картина. У сына были незначительные ожоги, он уже оправился. Физически мы здоровы, но когда отойдём от этого шока, не знаю. У Мухамеда тоже не проходит страх, все время о взрыве говорит. Не уходит боль за парня Алисхана Албогачиева, ведь совсем еще мальчишка был. Дал гешт долд цун. За всех душа болит. Как это все тяжело.

Муслиму Богатыреву 46 лет. Жил три года в миграции, во Франции, но корни потянули обратно на родину. С 2016 года работал в этом торговом центре, знал здесь каждый угол, хорошо был знаком со всеми сотрудниками, с уважением относился ко всем, как и они к нему. Жили одной семьей. В детстве занимался спортом, никогда не чурался физической работы. Защищал слабых и себя в обиду никому не давал.

— День был обычный, — вспоминает он. — Я в ту ночь остался в центре. Утром встал, сделал намаз и опять лёг спать. Меня страшно клонило в сон. Ребята, Албогачиев и Муталиев, спустились в компьютерную. Я заснул сразу, как скошенный. Оказывается, это моё состояние было из-за угара. Я проснулся от взрыва. Взрывной волной снесло гипсокартонную стену. Потом я увидел огненный шар, который стал крутиться передо мной как в вакууме. Побежал к выходу и чуть не провалился, подо мной обрушился монолит. Я пошёл по стенке, в носках, держась за обгоревшие стеллажи, и когда почти вышел, услышал, как кричит Лейла: «Муслим, вынеси мальчика, там Мухамед остался!» Я таким же образом пошел обратно, это метров 5-6. Мухамед спал, или был без сознания, не знаю. Я взял его на руки и пошёл к выходу, не помню, как смог выйти с ним, под ногами были обрушенные бетонные конструкции, обгоревшие стеллажи. Прошло два месяца, до сих пор болит нога, то ли от напряжения, то ли мышцы там как-то сорвал. Это всё происходило в доли минуты, как во сне. Я был в шоковом состоянии. Чувствовал, что сгорело лицо, и потом только увидел, что кожи на обеих руках не было, она просто обгорела.

Мухамед, хвала Всевышнему, оправился. Из него вырастет хороший мальчик. Алисхан Муталиев пошел на поправку, а вот Алисхан Албогачиев погиб, хороший был парень, набожный. Дал къахетам болб цун.

В результате травмы Муслиму Богатыреву удалили верхние фаланги двух крайних пальцев правой руки. У него пока еще идет процесс лечения. Врачи предлагали удалить еще фаланги, но Муслим решил бороться, надеется, что все обойдется.

В жизни Муслима несколько лет назад чуть не произошла еще одна трагедия. Это было на отдыхе в горах. Все знают, что с горной рекой Ассой шутить нельзя. Река быстрая, ледяная, за долю секунды уносит в свой водоворот. Вот и он предупреждал свою сестру, чтобы она глубоко не заходила. Это кажется, если вода ниже колен, то тебя не снесет потоком. Однако бывает наоборот. Так вот Асса сбила с ног сестру и понесла ее по течению. Доли секунды решили все. Муслим не раздумывая прыгнул в воду и успел чудом схватить ее за подол платья.

— Никогда не знаешь, как ты себя поведёшь в той или иной ситуации, — говорит он. — Это надо оказаться там и сейчас. Я действовал по ситуации, наверное, каждый так бы сделал. И откуда силы берутся, тоже не знаю. Сам потом об этом думаю, когда от шока отхожу. Без всякого сомнения, здесь все решаешь не ты, здесь без помощи Всевышнего не обходится.