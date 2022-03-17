По словам руководителя субъекта, одной из причин сложившейся неблагоприятной ситуации в данной сфере является реализация наркотических средств бесконтактным способом, посредством их передачи через тайники, расчетов с использованием различных электронных платежных систем, криптовалюты.

«Процесс вербовки, продажа, оплата — все через «Интернет». Сеть обладает тремя специфическими свойствами, которые могут способствовать отмыванию денег: свободным доступом, анонимностью отношений между клиентом и финансовым учреждением, высокой скоростью совершения электронных сделок», — сказал Глава республики.

Подробно о борьбе с распространением наркотических средств сообщил присутствующим начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Марат Геграев.

По его информации, в 2021 году выявлено 331 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, что на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, из них тяжкие и особо тяжкие увеличились на 33% — 168 правонарушений, крупные и особо крупные — на 42,6% (97).

В отчетном периоде правоохранительными органами выявлено 133 преступления, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, рост составил 58,3%. Кроме того, из незаконного оборота изъято более 53 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их аналогов.

Калиматов поблагодарил представителей силовых структур за работу и отметил, что данный показатель растет ежегодно, что говорит об усилении деятельности в данной сфере, но также демонстрирует распространение отравы на территории республики.

«Объемы изъятых подконтрольных веществ относятся к факторам, улучшающим наркоситуацию в регионе, они характеризуются как степень ущерба, наносимого правоохранительными органами наркобизнесу, а также показывают распространенность тех или иных вредных препаратов, вызывающих зависимость», — подчеркнул он.

По мнению участников совещания, выявление преступных групп и сообществ, в том числе осуществляющих сбыт наркотиков через «Интернет» с использованием банковских карт, достаточно сложно. Для этого требуется детальное и длительное документирование фактов преступной деятельности, значительное количества привлекаемых технических средств, организация тесного взаимодействия с сотрудниками оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений.

Возвращаясь к антинаркотической деятельности, Калиматов заявил, что эффективность ее возможна только при взаимодействии с общественными объединениями, религиозными организациями, добровольцами, неравнодушными гражданами. Он также призвал общественников, а особенно духовных лидеров, наставлять молодежь и вести ежедневную борьбу с отравой.

В завершение заседания Глава региона нацелил участников на активизацию профилактической работы и призвал к совершенствованию форм взаимодействия всех служб и ведомств, деятельность которых направлена на борьбу с распространением наркомании.