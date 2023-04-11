Акция

На ратной «Ниве»

Народный фронт в Ингушетии приобрел внедорожник для нужд бойцов в зоне СВО

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Газета «Ингушетия» уже сообщала о запуске Народным фронтом в конце марта нового масштабного проекта «Автопоезд» по поддержке наших бойцов в зоне СВО. В рамках всероссийской акции каждый желающий может передать машины высокой проходимости — полноприводные джипы, «Нивы», УАЗы, «Газели», а также квадроциклы защитникам Отечества.

В Народном фронте в Ингушетии нашему корреспонденту рассказали, что приобретен и готов к отправке для наших земляков, находящихся на передовой автомобиль «Нива».

— Машину мы купили на собранные средства за 212 тысяч рублей, — пояснил руководитель исполкома Народного фронта в республике Башир Танкиев. — Автомобиль, пусть и не новый, но находится в исправном техническом состоянии, к нему имеется необходимый пакет документов. Мы его немного «подтянули», привели в порядок. В него же загрузили гуманитарную помощь: это продукты питания длительного хранения (тушенка, сгущенка, разные крупы), пастельные принадлежности, спальные мешки, саперные лопатки и т. д.

Стоит отметить, что огромную работу в этом направлении провела наша коллега, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Мадина Богатырева. Кроме того, не могу не отметить значительное участие в сборе гуманитарной помощи руководства, студентов и родительского комитета Северо-Кавказского гуманитарного колледжа инноваций имени Гирихана Гагиева, а также профсоюза здравоохранения республики. Хочу выразить им и всем остальным, кто не остается равнодушным к ратному труду наших ребят огромную признательность. Автомобиль завтра погрузят на железнодорожный состав на станции Плиево и отправят в Ростов-на-Дону, а оттуда — в зону СВО. Транспортировку автотранспортных средств берет на себя партнер акции компания РЖД.

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