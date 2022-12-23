Но стоит сразу отметить, что эти стремления не меняют того факта, что дом и семья продолжают оставаться центром и смыслом ингушских женщин. Возможно, именно поэтому они находят поддержку в лице родных и близких, как женщин, так и в первую очередь мужчин.

Одним из таких общественно ориентированных проектов стала ярмарка Magas Market, которая уже третий год собирает прекрасную половину Ингушетии в созидательных целях.

Подробнее об одном из самых масштабных мероприятий для женщин Ингушетии мы поговорили с автором проекта Хавой Баркинхоевой.

— Расскажите, что представляет собой проект Magas Market?

— Первый Magas Market случился в 2020 году. Было около 60 участников, представленных в таких категориях, как еда, одежда, текстиль, товары для дома, образование, косметика и многие другие. За эти годы в Ингушетии, в рамках маркета, впервые побывало около 20 брендов, которые до этого не были у нас представлены. Маркет, который прошел 16-17 декабря этого года, был пятым — юбилейным.

Мы начали с формата ярмарки в зале торжеств Grand Palace. Сейчас мы уже нечто большее, чем просто ярмарка как торговая площадка. Это еще и место, где в каждом миллиметре витает дух вдохновения, целеустремленности. На маркете каждая женщина может отдохнуть, познакомиться с другими, обрести полезные знакомства и просто хорошо провести время.

Важно понимать, что все участники нашего маркета — это женщины, которые, выполняя свою ведущую роль — быть дочерью, женой, мамой, — еще и успевают заниматься своим делом, бизнесом, образованием. И это именно то, что мы хотим нести в массы!

— Как пришла идея организации такого мероприятия?

— У меня всегда была мысль разнообразить культурную жизнь женщин в нашей республике, создать какое-то пространство без пафоса, куда женщины смогут прийти и просто расслабиться, заняться шоппингом, встретиться с подругами, не боясь лишних взглядов. Именно поэтому наши ярмарки являются сугубо женскими и мужчинам туда не положено.

Сейчас я слышу сотни благодарных отзывов от женщин, которых мужья пускают только на наши ярмарки, потому что уверены, что там мужчин не будет

— Выходит, ваша цель далека от просто коммерческого подхода к делу?

— Наша цель состояла в том, чтобы максимально уйти от стереотипов, что женщина должна ограничиваться кухней, домом. Да, это очень важно и нужно, но время от времени женщина должна находить время для себя, потому что счастливая женщина — счастливая семья.

Мы уверены, вдохновленная и наполненная женщина принесет своей семье намного больше пользы, чем женщина, не умеющая отдыхать.

У нас на первой ярмарке были посетительницы, которые увидев, что они тоже могут создать свое дело, на следующих ярмарках выступали уже как участницы! И вместе с тем они отличные хозяйки, мамы и жены. Такие случаи уже вдохновляют нас не останавливаться.

— Кто обычно принимает участие в вашей ярмарке?

— Участников мы можем очень долго перечислять, и они каждый по-своему уникален.

С самого первого маркета участником является прекрасный бренд женской одежды из Нальчика «Мактуб», очень талантливая Танзила, представляющая кондитерскую «Танзи кейк». Также у нас постоянные участники — бренды из Чеченской Республики Джами Екаева и rd exclusive.

И на последнем маркете к нам примкнул известный в России бренд мясных изделий из Карачаево-Черкесии «Хицунов».

Перечислять наших участников можно очень долго.

— Magas Market проводится в течение нескольких дней, в нём принимают участие десятки женщин-предпринимателей, а посещает сотни гостей. Непросто организовать и проконтролировать подобное мероприятие.

— У меня самая лучшая команда, которая проверена маркетами и временем (улыбается). Она состоит из ребят, которые занимаются технической и физической частями, администратора по залу, который курирует участников, фотографа и видеографа, и СММ-специалиста, который занимается виртуальной стороной наших маркетов.

— Как обычно проходят ваши ярмарки? Вносится ли что-то новое?

— В каждый маркет мы вносим что-то новое. Еще со второго маркета мы устроили зону для лекций и выступлений, потом мы организовали на третьем маркете фуд-корт.

В этом году мы усовершенствовали зону для выступлений, поменяли формат и остались очень довольны, как прошли все образовательные мероприятия в рамках Magas Market. Останавливаться на этом тоже не собираемся, уже в планах много идей реорганизации отдельных частей маркета.

— Какие планы у организаторов Magas Market на следующий год? Чем планируете удивить женщин Ингушетии, так полюбивших вашу площадку?

— Планы — это то, чем нельзя делиться, но мы все-таки расскажем о ближайших. В первую очередь мы хотим организовать маркет в Нальчике, объединиться с ребятами из республики КБР и познакомить их с нашей продукцией, народом и нашим участникам показать такой прекрасный город Нальчик, его население и его дух.

Сестры Марета и Айша Цороевы имеют свое дело — магазин специй и пряностей «На здоровье», который хорошо зарекомендовал себя в республике за 12 лет работы и имеет постоянных покупателей. Они поделились своими впечатлениями от мероприятия: «О маркете мы узнали из соцсетей. Связались с организатором Хавой, подали заявку. Мы представляли специи и пряности, а также масла собственного производства «Аль-Ахмадан». «Магас-маркет» — это хорошая возможность заявить о своём деле. Организаторы каждый раз очень ответственно подходят к подготовке мероприятия, создавая необходимые условия как для участников, так и для посетителей».

Мастер пряничных изделий Макка Яндиева четвертый год занимается любимым делом — ручной росписью пряников.

«До этого в нашей республике этим никто никогда не занимался, и поэтому нашим жителям, кондитерам, мамочкам, которые хотели порадовать своих детей, приходилось закупать их в других регионах. Так как это не просто сладость, их относят к сувенирным сладостям», — рассказывает предпринимательница.

В «Магас-маркете» она уже в 4 раз приняла участие, представляя свою пряничную галерею Cake glaze.

«Мне так нравится это предвкушение праздника, суета, встречи, которые ждут нас там. С уже знакомыми девочками или новыми, успешными, талантливыми участницами. Участие принимают также люди, приехавшие из других регионов, которые могут поделиться интересными контактами, пригласить на другое мероприятие или познакомиться с нашей продукцией».

По словам Макки Яндиевой, само мероприятие проходит на высоком уровне.

«Были девушки, которые принимали участие и в других республиках на подобных площадках, они отмечали, что наш маркет происходил на самом лучшем уровне. Хава молодец, она стала для нас родным человеком. Стоит отметить и мощную рекламу. Люди приходят и удивляются, что у нас есть такая продукция. Вообще цель маркета — не столько продажа товаров, сколько знакомство друг с другом, презентация своей продукции, чтобы массы узнали о нас».