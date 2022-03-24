Не стала исключением и давний друг нашего издания Зарета Ахильгова, творчество которой известно далеко за пределами Ингушетии и Северного Кавказа.

Надо заметить, что каждый раз после выхода в свет очередной публикации, посвященной жизни и творчеству известной ингушской поэтессы, писательницы и общественного деятеля З. Х. Ахильговой, в редакцию поступает много звонков и писем от читателей, живо интересующихся судьбой этой талантливой женщины. Кто-то просит рассказать о Зарете поподробнее, кто-то интересуется, где можно достать её сборники стихов, а кто-то даже просит сообщать заранее, где и когда она проведет свой очередной творческий вечер.

Невозможно не отметить удивительное чувство такта Зареты Хусеновны, её прекрасные манеры, мягкость и артистичность — то есть все то, что так гармонично отражается в самом характере поэтессы и её писательских творениях.

Знакомясь с личной жизнью нашей героини, стало известно, что на её становление как творческого человека оказали влияние трагические жизненные обстоятельства. Зарета Хусеновна рано осталась без родителей. Но внимание и забота старших братьев и сестер, любовь, которую они вложили в неё с самых ранних лет, оставили добрый и благодатный след в жизни писательницы. И эти чувства благодарности и восхищения выливаются сегодня в её произведениях.

«Мне было всего три года, когда умерла мама, — вспоминает Зарета. — Говорят, что у неё было больное сердце, и в возрасте 42-х лет её не стало, а папа прожил после ее ухода из жизни чуть более двух лет. Несмотря на это, я никогда не чувствовала себя сиротой, потому что наши старшие братья и сестры дали мне и младшему брату Алихану, которому на момент смерти мамы было всего 9 месяцев, семейное тепло, достойное воспитание и образование. К сожалению, Алихан уже покинул этот бренный мир (Дала гешт долда цун), но мы всегда будем помнить, каким он славным был человеком! Он, как и все мы, вырос без родителей, но это не помешало ему стать высокообразованным дипломированным специалистом. Долгое время Алихан работал на различных руководящих должностях и в Госдуме. Несмотря на то что по характеру мой брат был сдержанным и волевым, я часто замечала за ним, как млело его сердце, когда он видел оставшегося без родителей ребенка, и как он щедро дарил своим детям родительское тепло, которое ему самому не досталось. Правда, он относился трепетно не только к своим детям, но и ко всем близким и знакомым. Таким он и останется в наших сердцах».

В раннем детстве оставшись без родителей, Зарета с лихвой познала горечь потери близких и поэтому, наверное, не может с притворством относиться к жизни, к людям и ко всему окружающему миру.

«Даешь зарок творить добро!» Эти строки из произведения ингушской поэтессы как нельзя лучше символизируют все ее творчество. Конечно, главное призвание Зареты Ахильговой, как у любой кавказской женщины, — семья и забота об уюте и тепле домашнего очага. А творчество — это ее вторая жизнь.

Поэтесса рассказывает, что стихи начала писать с детских лет. Рано оставшаяся без матери, девочка с удовольствием проводила лето у бабушки по материнской линии, которая забирала её к себе в Джейрах и, нежно лелея, окружала свою внученьку теплотой и заботой.

«Я хорошо помню, как долгими летними месяцами гостила у своей бабушки и не хотела от неё уезжать, — рассказывает она. — Наверное, потому что у неё в хозяйстве было много домашней живности: цыплята, котята, ягнята и другие представители братьев наших меньших. Свою любовь к ним я старалась выражать в маленьких стишках, тем самым оставляя свои впечатления о лете на бумаге».

Позднее, будучи школьницей старших классов, Зарета не раз становилась дипломантом разных литературных конкурсов. Уже тогда она понимала, что поэзия — это смысл её жизни. Но жизненные ориентиры расставили всё по своим местам, и серьезно заявить о себе Зарета Хусеновна смогла лишь только к 2011 году, когда вышел её первый сборник стихов «О любви и о любимых». Через два года после выхода в свет первой ласточки поэтессы был издан второй сборник «О времени, о жизни, о судьбе». В 2015 году на суд читателя был представлен третий сборник автора «Откровения», который, как и предыдущие, был издан в Москве. Сюда, кроме стихов, вошли и несколько небольших рассказов автора на злободневные темы.

А несколько лет назад, точнее — в 2016 году, у Зареты Ахильговой вышло собрание сочинений в прозе и поэзии на ингушском языке «Хьалхара такильг». Название в переводе на русский язык символично означает «Первая тропинка», что наталкивает читателя на мысль автора, удовлетворенного тем, что впервые написал и издал книгу на своем родном языке.

Ну а совсем недавно знатоки и любители ингушской национальной литературы имели возможность встретиться с творчеством члена Союза писателей России и Республики Ингушетия З. Ахильговой вновь, когда в читальном зале Национальной библиотеки была организована презентация нового романа под названием «Гаьнара безам». Эта книга стала первым прозаическим изданием автора на ингушском языке, и, наверное, поэтому обсуждение ее основного сюжета и стилистики проходило очень эмоционально и насыщенно. С подробным анализом романа выступили писатель и этнограф Султан Мерешков, председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев и редактор издания, писатель и журналист Илез Матиев.

Помимо обсуждения содержания книги, много хороших и добрых слов было сказано выступавшими в тот вечер в адрес Зареты, творчество которой проникнуто неподкупной материнской любовью, романтикой и красотой. Как сказала сама Зарета Хусеновна, это была не просто презентация, а настоящий праздник, проникнутый атмосферой добра, теплоты и искренности.

По мнению многих литераторов, учитывая то, что нынче не только начинающим писателям или поэтам, а даже уже сформировавшимся творческим людям очень редко удаётся издаваться, выход в свет очередной книги становится настоящим событием в литературной жизни республики. Учитывая это, собравшиеся на презентации пожелали Зарете Хусеновне не сворачивать с правильного курса и в таком же темпе продолжить свой трудовой путь. Тем более что творчество Зареты Ахильговой имеет в своем потенциале огромный позитивный заряд и служит воспитанию в людях самых высоких моральных качеств.

Много ее стихов посвящено старшему поколению, старикам и осмысливанию темы отношения между поколениями. Поэтому книги Ахильговой уже успели полюбиться читателями и стали настольными для поклонников писательского мастерства, самые внимательные из которых, наверное, заметили, что в поэтическом собрании сочинений Зареты Ахильговой можно встретить ряд разнообразных посвящений. В основном эти посвящения адресованы знаменитым людям, организациям, городам или чему-то ещё. К примеру, поэтесса также посвятила газете «Ингушетия» несколько четверостиший и торжественно вручила их во время празднования 25-летия со дня первого выхода издания в свет.

Но главное место в творчестве ингушской писательницы занимают произведения на злобу дня и лирика. Не смогла она также обойти стороной и самую больную тему для нашего народа, поэтому в сборниках З. Ахильговой можно найти поэзию, посвященную трагическим дням ингушей.

Если помните, был у нас в Ингушетии в начале 2000-х такой трагический период времени, когда рано утром на рассвете военные люди в масках без разрешения врывались в дома и забирали наших ребят, которых увозили в неизвестном направлении. И как бы ужасно это ни звучало, многие потерпевшие от такого произвола люди считали за счастье, если им удавалось найти тела своих не до конца ещё окрепших мальчишек, чтобы по исламским обычаям предать их земле. Ведь многие похищенные парни просто исчезали: без суда и следствия. Сегодня даже не верится, что такое возможно в цивилизованном мире, но, к сожалению, этот горький факт, вписанный в историю нашего многострадального народа, ещё долго будет теребить наши раны.

«Я хочу, чтобы это время никогда больше не повторялось, — говорит Зарета. — Я тоже мать, у меня трое сыновей и дочь, и я знаю, как болит материнское сердце за своих детей. Поэтому я всем сердцем молю Аллаха, чтобы Он дал нашим детям и внукам мирного неба над головой, и в каждом своем произведении пытаюсь отразить эти чувства любви и беспокойства за наши будущие поколения».

Ну а что касается сатиры, посредством которой автор постаралась непредвзято передать свои эмоции и чувства, читатель может найти в творчестве Зареты много произведений на поучительную тему с юмором.

Ректор Волгоградского государственного университета, профессор, доктор филологических наук Наталья Филимонова о творчестве З. Ахильговой сказала так: «Её стихи очень нежные, теплые, лиричные, похожие на автора. Только такая женщина, тонко чувствующая жизнь, могла написать такие проникновенные произведения. Это говорит о том, что творчество З. Ахильговой от начала до конца пропитано добротой и сердечностью».

Надо отметить, что прикоснуться к писательским творениям З. Ахильговой считают за честь многие ведущие актеры театра и кино нашей современности, которые с большим воодушевлением читают произведения ингушской поэтессы на больших театральных подмостках России. Одним из таких был Владимир Ильич Шевченко, заслуженный артист РФ, выдающийся мастер художественного слова, с которым поэтесса из Ингушетии многие годы выходила на сцену и давала совместные концерты и мини-спектакли в городах-курортах Ставропольского края. Владимир Ильич вдохновенно и очень живо откликался на каждое слово поэтессы, которая писала не только пьесы для концертов, но и моноспектакли, и сама тоже читала со сцены свои стихи. В одной из поездок в Ингушетию Владимир Ильич, характеризуя творчество З. Ахильговой, сказал: «Достаточно один раз послушать произведения Зареты для того, чтобы понять, насколько они пронзительны и трогательны. И вообще, я думаю, что творчество З. Ахильговой — это весомый вклад в культуру Северного Кавказа и литературное наследие Ингушетии».

Проведение литературно-музыкальных вечеров в кругу творческой интеллигенции нашей республики в последнее время стало не только обычным явлением, но и доброй традицией, которая в будущем может стать заразительной и обрести внушительный размах.

К одному из таких общественно значимых мероприятий в культурной среде, несомненно, можно отнести и литературные вечера, которые проводит наша героиня в стенах различных учреждений республики. Разделить радость общения в кругу творческих людей к Зарете приходят её единомышленники, которым небезразлична литература и творческий путь поэтессы.

Надо сказать, что все свои поэтические сборники и роман Зарета Ахильгова презентовала и показала читателям свое стремление донести до них свои видения красоты, добра и величия человеческого духа. Также она недавно провела интересный вечер, посвященный 10-летию своей творческой деятельности, на который пришли такие известные писатели и ученые, как Исса Кодзоев, Нурдин Кодзоев, Аббас Матиев, члены Союза журналистов РИ, родные и близкие писательницы.

Поздравляя Зарету Хусеновну с таким значимым событием, собравшиеся выразили в её адрес слова искренней благодарности за то, что она трудится во благо родной Ингушетии, и пожелали ей больших успехов в дальнейшем.

Но особо хочется рассказать о встрече Зареты Ахильговой с представителями столичного литературного бомонда, которую она провела в 2019 году в московском Доме книги.

«Началось всё с фестиваля национальных литератур народов России и ближнего зарубежья, который прошел в Москве в 2017 году, — рассказывает Зарета. — Там во время этого форума на приеме у мэра Москвы Сергея Собянина я познакомилась с президентом Московского книжного дома «Библиоглобус» Борисом Есенькиным и исполнительным директором Дома книги Сюзанной Мкртычевой, которые предложили мне провести в стенах этого уникального здания свой литературный вечер. Я, конечно, с удовольствием приняла это предложение и начала готовить программу и сценарий будущего мероприятия. Учитывая то, что в феврале отмечается Международный день родного языка, в рамках которого во всех образовательных и культурных учреждениях страны проходят декады, я сочла этот факт вполне подходящим для своего выхода на столичную публику и, посоветовавшись с руководством «Библиоглобуса», решила провести эту встречу 1 февраля 2019 года. Я знала, что в Москве проживает много выходцев с Кавказа, и в частности — ингушей, и поэтому была уверена, что на мой творческий вечер придут настоящие ценители прекрасной поэзии. Так и случилось».

Как рассказала Зарета Хусеновна, Московский книжный дом «Библиоглобус» имеет очень давнюю и интересную историю, главные страницы которой заключаются в том, что здесь в разные годы выступали очень известные поэты и писатели не только из нашей страны, но и многие мировые звезды литературного жанра.

По рассказу одной моей родственницы Рукет Оздоевой, которая присутствовала на данном вечере, Зарета Хусеновна сделала всё возможное, чтобы эта встреча людей, влюбленных в поэзию, прошла в теплой и непринужденной обстановке.

«В зале царила атмосфера единства и творческого интереса, — рассказывает женщина. — Под неспешную мелодию на фоне видов уникальной кавказской природы Зарета Ахильгова вдохновенно, с присущей ей особой теплотой и душевностью читала свои стихи о материнской любви и весне, о величии литературного слова и возвращении вайнахов на малую родину. Кроме чтения своих стихов, она ответила на вопросы участников встречи, продемонстрировала краткие обзорные представления о выдающихся ингушских писателях и поэтах, красной нитью вписавших свои имена в отечественную литературу, а также предоставила собравшимся хорошую возможность поближе познакомиться с уникальной историей и культурой ингушского края».

«Естественно, в самом начале своего выступления я рассказала москвичам и гостям столицы о самом молодом субъекте Российской Федерации — Республике Ингушетия, — говорит Зарета Хусеновна, — а также поведала о нравах и обычаях нашего народа, и видно было, что собравшимся интересно это слушать. Но больше всего меня удивило и порадовало то, что зрители признались мне в том, что им очень хотелось бы послушать мои стихи на ингушском языке, потому как им важно было поймать и прочувствовать интонацию ингушского языка — одного из древнейших языков мира. И вы знаете, публика на самом деле с таким вдохновением слушала ингушскую трель, что со стороны можно было подумать, что всем понятно, о чем идет речь».

На встречу с поэзией в тот вечер в московский Дом книги пришли представители ингушской диаспоры, а также известные и начинающие писатели и поэты. Поэтесса прочитала не только свои новые произведения, но и познакомила их со своими ранними стихами, изданными в первых трёх сборниках на русском языке. Также на выбор по своему желанию прочитать со сцены понравившееся стихотворение Ахильговой мог здесь любой желающий, и этим правом воспользовались многие участники встречи.

«Приятной неожиданностью для меня на этом вечере стало то, что один известный российский поэт Владимир Лесовой прочитал стихотворение собственного сочинения, которое он посвятил мне, — рассказывает Зарета. — И это моё удивление, вперемешку с гордостью, дало мне столько позитива, что просто невозможно описать словами! Затем Лесовой выступил и сказал очень хорошие слова, которые останутся в моей памяти надолго».

По словам Зареты Хусеновны, ещё одно выступление на этой встрече закралось ей в душу. Как оказалось, президент «Библиоглобуса» Борис Есенькин, выступая на этом вечере, очень тепло отозвался об ингушском народе и сказал, что хорошо знаком с творчеством многих ингушских деятелей литературного искусства, и выразил желание сотрудничать с нашей интеллигенцией и дальше.

Оценивая творческий порыв ингушской поэтессы, президент книжного дома отметил, что стихи у Зареты Ахильговой носят хоть и хлесткий, но честный характер, «они с сарказмом и иронией, с неподражаемым женским взглядом смотрят на мир», — заметил он и, поблагодарив гостью за такой деловой визит, преподнес ей памятные подарки.

«А ещё Борис Семенович, как истинный знаток мира моды, по достоинству оценил мой вечерний костюм, который был сшит специально для этого вечера по эскизам национального орнамента, — подчеркнула Зарета. — А в общем я могу сказать, что у меня от этой встречи остались самые приятные впечатления. Я почувствовала теплоту и искренность людей, которые пришли ко мне в тот день, что, само собой разумеется, было взаимно. И ещё я была очень рада, что моим гостям понравились блюда, которые я приготовила специально для этого события: это ингушская халва двух видов, национальные лепешки с маслом, а также всевозможные сладости, приготовленные по старинным ингушским рецептам. Всё это было принято на ура и к концу вечера ничего не осталось».

В беседе с нашей героиней сразу стало понятно, с какой любовью она относится к Казахстану и людям, населяющим этот благодатный край. Родители поэтессы, как и все депортированные ингуши, оставили на этой земле тринадцать лет из своей жизни, но ни на минуту не забывали о своей малой родине.

Вот что она рассказала нам, вспоминая свою первую поездку в Республику Казахстан: «Наверное, не стоит говорить, какую поддержку оказал казахский народ всем, кто поневоле попал сюда: на это просто не хватит слов. Поэтому я всегда мечтала побывать в Казахстане и окунуться в ту атмосферу, в которой пребывали наши предки в суровые военные годы. Еще задолго до поездки я любила эту страну, весь казахский народ. Когда я жила в Москве, часто ходила в Центр ВДНХ, чтобы просто поклониться девушке-статуе в казахском национальном наряде. Душа трепетала, звала, хотела попасть в Казахстан. И помогла мне в этом моя поэтическая стезя, которая поспособствовала тому, чтобы я смогла очутиться в этом замечательном крае».

Впервые со стихотворной философией Зареты Ахильговой жители Казахстана познакомились зимой 2014 года, когда она по приглашению культурного центра чечено-ингушской диаспоры поехала в Алматы и провела там несколько встреч с любителями поэзии и молодежью. Программа поездки была очень интересной и насыщенной.

Оттуда она была приглашена в соседнюю Киргизию, где в различных культурных учреждениях состоялись её встречи с творческой интеллигенцией и представителями общественности этой республики. Помимо этого, Зарета Ахильгова получила официальные приглашения от двух государственных телеканалов Киргизии, где она приняла участие в нескольких телевизионных передачах, в которых говорилось о духовно-патриотическом воспитании населения и дружбе между народами. Также за время пребывания здесь Зарета успела побывать в музее имени Фрунзе и Национальной библиотеке имени Чингиза Айтматова, где сделала запись в книге почетных гостей Бишкека.

Очевидцы литературно-музыкального вечера, который провела Зарета вскоре после приезда из Алматы в другом не менее известном городе Казахстана — Павлодаре, вспоминают, что зал музея Цветаевой, в стенах которого состоялась эта долгожданная встреча, едва смог вместить всех желающих послушать тонкую, лиричную, а порой ироничную поэзию, оказавшуюся такой созвучной и близкой многим поклонникам поэтического искусства.

Проникновенные строки о тех чувствах, что близки каждому, заставляли слушателей задуматься о самом сокровенном. Автор читала свои стихотворения на русском и ингушском языках. Их темы — любовь к матери и детям, горький вкус одиночества пожилых людей, уважение и дружба представителей всех национальностей, а также лирика и посвящения родным и близким нашли тёплый отклик у собравшихся. После окончания вечера, Зарета Хусеновна с интересом ознакомилась с экспозицией музея, рукописями и фотографиями Анастасии Ивановны Цветаевой, которые бережно хранятся в музее.

«Мы планировали такую встречу, когда Зарета Хусеновна впервые приезжала в Казахстан и выступала во многих учреждениях культуры Алматы, — поведали нам в чечено-ингушском этнокультурном объединении Павлодарской области, с которым наша героиня плодотворно общается. — И когда у Зареты появился прекрасный повод — свадьба племянницы в Павлодаре, в центре решили совместить приятное с полезным и организовали встречу З. Ахильговой с творческой интеллигенцией Павлодара.

«Эта была такая теплая встреча, которая располагала к обмену эмоциями и впечатлениями, — делится с нами Зарета. — Члены литобъединения читали свои стихи, барды пели песни. Мне в торжественной обстановке было вручено благодарственное письмо от Ассамблеи народа Казахстана и памятное издание о деятельности АНК области. Также в подарок я получила книги, изданные под эгидой Павлодарского музея Анастасии Цветаевой. В ответ на такой добрый жест я тоже передала в дар музею свои поэтические сборники».

Надо сказать, что в этой поездке, помимо литературного мероприятия, Зарета посетила музей Павла Васильева и Дом-музей Шафера, в коллекции которого имеются патефонные пластинки 40-х годов с песнями на чеченском и ингушском языках.

«Дело в том, что я тогда впервые побывала в Павлодаре, — рассказывает Зарета, — и должна сказать, что город мне очень понравился: впечатлений было масса. Меня везде встречали с радушием, но больше всего я была поражена тем, с какой любовью у них хранят и чтут память о поэте Павле Васильеве и писательнице Анастасии Цветаевой. Чувствовалось, что в Павлодаре умеют чтить великих людей и восхвалять их имена. И это очень похвально».

Известный всему миру поэт-шестидесятник, видный политический и общественный деятель Казахстана, автор более 20-ти книг по истории, лингвистике и этимологии Олжас Омарович Сулейменов в 2016 году пригласил ингушскую писательницу Зарету Ахильгову в качестве почетной гостьи принять участие в торжествах, устроенных в честь его 80-летия. И Зарета поехала в Казахстан на праздничные церемонии чествования «Человека эпохи».

«Несомненно, я была приятно удивлена, когда на мой электронный адрес от руководства акимата (мэрии) г. Алматы и Союза писателей Казахстана пришло приглашение на масштабное мероприятие, посвященное жизни и творчеству настоящей глыбы литературного искусства и гения научного мира — Олжаса Сулейменова, — рассказывает Зарета. — Ведь, учитывая то, что он хорошо был знаком с нашими ингушскими писателями и боготворил наш народ, восхищался им, это приглашение я восприняла как настоящее чудо! Несмотря на то, что эта поездка в Казахстан у меня была не первая, должна сказать, что очень волновалась, и поэтому подготовилась к ней соответствующим образом».

Зарета Хусеновна, которая имела счастье увидеть самого Олжаса, как говорится, живьём, рассказала нам, в каких мероприятиях ей удалось принять участие.

«Первое мероприятие, посвященное творчеству Олжаса Омаровича, проходило в Большом зале оперного театра Алматы, — рассказывает Зарета, — где было много почетных гостей из-за границы и ближнего зарубежья. Программа встречи была очень насыщенная. Туда входили поэтические и песенные произведения на стихи юбиляра в исполнении небезызвестной нам Розы Рымбаевой, любимицы Казахстана Биби-Гуль и других звезд вокального шоу. Также на огромных мониторах нам было продемонстрировано несколько поздравительных видеообращений от знаменитых людей в адрес Олжаса, среди которых были записи от Иосифа Кобзона, Сергея Говорухина и других деятелей культуры и высокопоставленных чиновников России».

Надо сказать, что Зарета Ахильгова находилась здесь в ранге единственного представителя из всех республик Северного Кавказа, и поэтому она тоже была включена в список выступающих. После приветственных слов Зарета преподнесла дорогому юбиляру подарочный экземпляр книги об Ингушетии в футляре из рыбьей кожи фирмы «Шади».

«По всему было видно, что мой подарок пришелся ему по душе», — говорит Зарета, удовлетворенная тем, что Олжас Омарович лично поблагодарил её за такое высокое внимание к его персоне и пожелал дальнейших творческих успехов.

Затем высоких гостей пригласили во Дворец торжеств, где в сказочном убранстве были накрыты столы, а вокруг царила торжественная обстановка.

«Здесь каждый присутствующий, находясь в непринужденной обстановке за чашкой чая, имел возможность лично поздравить виновника торжества, — говорит Зарета, — и я тоже, воспользовавшись моментом, ещё раз поздравила прославленного юбиляра и прочитала специально подготовленные для этой встречи два стихотворения, посвященные Казахстану. Должна отметить, что моё выступление было воспринято восторженно, благодарные казахстанцы после окончания вечера подходили ко мне и благодарили за такую любовь к их родине».

Но на этом, по словам Зареты, обширная программа «дней Олжаса» не закончилась, а переместилась в Национальную библиотеку Казахстана, где в числе других культурных и театральных деятелей со всего мира выступили и учащиеся школ г. Алматы, которые превосходно читали произведения своего знаменитого соотечественника.

«Наверное, этому человеку можно было бы дать все награды мира, — говорит Зарета, — ведь это такая значимая фигура, такой авторитет, что можно только позавидовать тому народу, сыном которого он является. Помните, ещё с советских времен мы в ссузах и вузах изучали творчество Олжаса Сулейменова, которое поражало своим темпераментом, широтой чувств и силой образности. А также всегда, слушая его на пленарных заседаниях ЦК КПСС, мы отмечали его сдержанность, тактичность и высококлассное умение говорить мало, но ёмко, по существу.

И в этой поездке, наблюдая за Олжасом, я убедилась в том, что он даже в таком преклонном возрасте не потерял своей актуальности. Тяжелые времена не смогли сломить его, ведь он ещё из той — стальной закалки, и душа его, что самое главное, не очерствела к людям. Олжас с завидной легкостью вел себя на встречах и, по обыкновению, не говорил много и пафосно, а говорил прямо, без притворства и фальши. Глядя на него, мне вспомнился один случай, когда много лет назад его друзья и соратники Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и Роберт Рождественский в одной телевизионной передаче на Первом канале назвали Олжаса самым надежным и благородным человеком. А ведь такая высокая оценка из уст настоящих мастеров своего дела дорогого стоит! И её надо заслужить честным и бескорыстным трудом».

Уже ближе к концу поездки у Зареты состоялась встреча с консулом Российской Федерации в Казахстане Ириной Переверзевой, с которой она знакома уже давно. Учитывая то, что стихи Зареты переведены на казахский, киргизский, курдский, азербайджанский и карачаевский языки, представители которых дружной семьей проживают в многонациональном Казахстане, глава консульства во время беседы дала понять, что они планируют на постоянной основе проводить в своей республике творческие вечера ингушской поэтессы З. Ахильговой, на которые будут приглашать писателей и поэтов из многих регионов России и зарубежных стран. Также здесь с гордостью отметили, что кинематографы из Казахстана сняли про Зарету два документальных фильма, которые уже переведены на английский язык и демонстрируются в европейских школах, как наглядное учебное пособие.

К слову сказать, именно здесь, в Казахстане, стихи Ахильговой впервые были переложены на музыку, и сегодня они живут среди нас в виде песен. Их исполняет народная артистка Казахстана Марина Гранова. А совсем недавно в репертуаре этой певицы появилась ещё одна новая песня на стихи ингушской поэтессы под названием «Моя звезда», на которую авторы сделали совместный клип на студии Розы Рымбаевой.

Не менее трепетные чувства связывают Зарету Ахильгову и с Грузией. По её словам, она полюбила этот чудесный теплый край и людей, населяющих его, ещё в детстве, когда часто слышала разговоры от взрослых, какой там проживает гостеприимный и открытый народ. А как мы помним из школьной программы, благодаря Грузии русская литература получила в свое распоряжение огромный романтический край, где происходило действие немалого количества поэм, повестей и романов. Нередко во многих литературных произведениях русских классиков можно было встретить героев, так или иначе связанных с Тифлисом, страной волков и диких скал. Они незримо звали нас за собой в волшебный мир картвелов, но не у всех, к сожалению, получалось поехать туда и воочию убедиться в первозданной красоте природы.

Нашей героине тоже мешали осуществить свою давнюю мечту разные обстоятельства и причины, но это страстное желание посетить Грузию не покидало её. И вот сравнительно недавно, будучи уже известной поэтессой, она была приглашена парламентом этой страны для участия в одном престижном международном фестивале, где Зарета продемонстрировала свое творчество. Она приобрела здесь настоящих, верных и преданных друзей, которые после знакомства с ней говорят, что полюбили Зарету Хусеновну не только за красивые стихи, но и за чистое сердце, добрые мысли и высокие нравственные качества. «Каждое её произведение — это набат, призывающий людей быть милосердными и любить жизнь», — говорили они.

Нельзя не отметить и то, что Зарета Ахильгова очень активно и давно занимается благотворительностью, но не хочет, чтобы её пожертвования афишировались, хотя помогает многим людям от души, а не для рекламы. Наверное, поэтому она очень часто получает письма с благодарностью от людей, которым когда-то протянула руку помощи.

Несколько лет назад Зарета Хусеновна в рамках акции «Подари книгу» передала в Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии 60 авторских сборников стихов, предназначенных для детей Пригородного района Северной Осетии. В этой акции принял участие также брат Зареты — ныне покойный Алихан Ахильгов, который передал детям более 50-ти книг русской художественной литературы из личной библиотеки.

Говоря о благотворительности, надо сказать, что Зарета Хусеновна на постоянной основе принимает участие в мероприятиях, проводимых Национальной библиотекой Ингушетии в рамках проекта «Книга — одна из дорог» для содержащихся в СИЗО-1 ОФСИН России по РИ заключенных. Как отметили сотрудники библиотеки, подобные мероприятия проводятся ими уже не первый год, как часть комплексной работы по реализации соглашения между НБРИ и СИЗО № 1 в области духовного и культурного просвещения лиц, отбывающих уголовное наказание. В план совместной работы входят различные лектории с участием юристов и богословов, а также литературные встречи с писателями и поэтами, выставки мастеров искусства и т. д.

Значительное место в этой важной культурно-просветительской работе занимает и наша героиня: она проводит литературные встречи с читателями, волей судьбы оказавшимися за решеткой. И надо сказать, что этот контингент людей с большим интересом и благодарностью воспринимает подобные мероприятия.

«Теплота и душевность поэтических строк, звучащих в стенах этого учреждения, развеивают свойственную ему суровую атмосферу, рождают светлые мысли и надежды на скорое их освобождение, — говорит Зарета. — Кроме этого на таких встречах заключенные имеют возможность затронуть многие другие жизненные вопросы».

Такие же теплые и искренние отношения связывают Зарету Хусеновну с подопечными из республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, которых она старается посещать по мере своих сил и возможностей. Кроме книг, сладостей и угощений, Зарета на каждую встречу в центр привозит свои новые произведения и знакомит с ними юных читателей. А с помощью участников местного кружка самодеятельности, Зарета умудряется превращать подобные встречи в настоящие концерты, в которые они вовлекают более активных воспитанников центра. Как правило, руководство ГБУ РСРЦ выражает Зарете Хусеновне благодарность за такое неравнодушное отношение к подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а ребята всегда говорят ей спасибо.

Надо сказать, что Зарету Ахильгову знают в нашей республике не только как талантливого литератора, автора многих полюбившихся читателями произведений, но и как неравнодушного, социально активного человека, находящегося в гуще культурной жизни Ингушетии. Поэтому её рабочий день расписан по часам, так как мало когда общественное мероприятие в республике проходит без участия этой женщины, имеющей твердую гражданскую позицию.

Также следует отметить, что Зарета Ахильгова является одним из участников издательского проекта НБ РИ «Библиотека поэзии», в рамках которого был издан ее первый поэтический сборник на ингушском языке «Хьалхара такилг» («Первая тропинка»).

Отвечая на вопрос о проблемах литературы, существующих в Ингушетии, поэт и прозаик Зарета Ахильгова сказала, что для этого сначала нужно обозначить общие тенденции и особенности развития.

«Характеризуя литературный процесс в сегодняшней Ингушетии, необходимо подчеркнуть, что ингушские авторы тяготеют в своём творчестве к развитию вечных тем: мира, дружбы, любви, патриотизма и интернационализма, — говорит Зарета. — Поэтому в своих произведениях они ставят и философски осмысливают главную задачу литературы — гуманизацию человека. Для решения этой сложной задачи ингушские поэты и писатели пользуются различными способами и методами художественного осмысления жизненных реалий. Также различны и объекты художественного исследования: от основных принципов ингушского мировоззрения до места и роли человека в современном мире. Сегодняшняя поэзия ориентирована преимущественно на исследование внутреннего мира человека, его личных переживаний на фоне общественных катаклизмов. Писатели же в основном пишут исторические произведения, повествуя о событиях прошлого, как отдалённого, так и недавнего».

Говорили мы с Заретой Хусеновной и о том, что в нашей республике нет своего Дома писателей. И именно из-за его отсутствия членам Союза писателей в основном приходится проводить собрания то здесь, то там. Несмотря на то, что предыдущий глава республики обещал построить такое здание ещё несколько лет назад, средств на его постройку до сих пор не найдено, и неизвестно, сколько ещё придется ждать. А всё остальное отталкивается отсюда: Союз писателей Ингушетии не имеет своего фонда, следовательно, и о помощи писателям не может быть и речи. Поэтому у многих писателей рукописи так и лежат дома и пылятся на полках, так как у них нет средств на их издание.

Насколько известно, ингушские писатели не избалованы поощрениями, тем не менее, каждый вкладывает свою душу в любимое дело, на благо родной Ингушетии. Хотя сегодня, как мы знаем, вкладывать душу — мало: для того, чтобы писать и издаваться, необходимы средства, и немалые. Как рассказывают сами писатели, ни стипендий, ни грантов, ни премий в республике для них не предусмотрено, вследствие чего встает вопрос: а для чего нужна эта организация, если она не способна оказывать содействие и помощь пишущим?

Особенно негативно этот феномен отражается на переводах. А мы знаем, что перевод остаётся одной из самых острых проблем национальных литератур. Дело в том, что книги, изданные на ингушском языке, доступны лишь своему читателю, следовательно, та или иная национальная книга лишена возможности стать достоянием широкой читательской аудитории. Поэтому многие ингушские авторы пишут на русском языке не потому, что они не умеют писать на ингушском, а потому, что их детища на общепризнанном государственном языке будут более востребованы.

Та же ситуация складывается и вокруг детских изданий, которых в республике почти что нет. О высокой востребованности такой литературы говорит и тот факт, что, когда книги для детей попадают в торговую сеть, они быстро раскупаются. А ведь сегодня как никогда раньше нас, взрослых, должно волновать то, чем будут «питаться» наши дети и внуки. Что полезного можем мы им дать посредством книги — настоящего кладезя знаний?

Несомненно, для того чтобы книги национальных авторов вышли на общественную арену, нужно их активнее рекламировать, презентовать или хотя бы давать возможность выставлять их в книжных магазинах страны. Помнится, в советские времена эта работа велась весьма активно и отлаженно. Хотелось бы, чтобы и сегодня на труд писателей обращали должное внимание. Ведь книга — великий труд, который будет питать и обогащать грядущие поколения!

Говоря о своей основной писательской работе и планах на будущее, Зарета Хусеновна сказала, что в данное время она готовит к изданию новый роман. О чем будет эта книга, автор не стала говорить и решила оставить сюжет будущего издания в секрете.

Кавалер ордена «За заслуги перед соотечественниками» первой степени и обладатель медали и диплома Союза писателей России «За верное служение отечественной литературе», Зарета Ахильгова с честью и совестью отмеряла каждый свой жизненный шаг и никогда не боялась трудностей. Именно поэтому ей удается быть одновременно гостеприимной хозяйкой, хорошей женой, заботливой матерью и, как мы знаем, талантливой писательницей.

Именно поэтому она хорошо известна не только на Северном Кавказе, но и далеко за его пределами: от Казахстана и Средней Азии до солнечной Грузии. Безусловно, такое широкое распространение произведений играет только на руку любому автору, будь то знаменитому или начинающему. И поэтому Зарета считает, что факт знакомства с её творчеством на таком интернациональном уровне даёт ей дополнительный стимул для развития и придаёт новых творческих сил.

Мы же пожелаем Зарете новых творческих достижений и изданных книг, здоровья и долгих лет, чтобы она и дальше радовала нас своим вдохновением.