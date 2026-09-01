Разыскиваемый за мошенничество житель Ингушетии задержан в Ростовской области 

В городе Красный Сулин Ростовской области задержан житель республики, находившийся в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Отмечается, что мужчина, скрывавшийся от правосудия с июня текущего года, был задержан правоохранителями республики при поддержке коллег из ОМВД России «Красносулинский».
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.