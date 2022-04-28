До конца мая жители Назрани, Назрановского района, Сунжи, Сунженского района, Малгобека, Малгобекского района, а также города Магаса могут поучаствовать в голосовании за объекты для благоустройства или дизайн-проекты ранее выбранных пространств.

«Также проголосовать нашим жителям помогут и волонтеры. Если у вас нет учетной записи на Госуслугах, вы можете подать голос через волонтера. Для этого способа потребуется мобильный телефон. Добровольцы будут консультировать в МФЦ, около администраций муниципальных образований», — сообщил газете «Ингушетия» начальник отдела ЖКХ Омар Гетагазов.

По данным представителя Минстроя региона, проголосовать можно на сайте 06.gorodsreda. ru или на портале «Госуслуги» (не через мобильное приложение). Для этого необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и в личном кабинете пользователя на главной странице в разделе «Выскажите своё мнение» оставить свой голос за понравившийся объект.

В республике впервые онлайн-голосование по выбору территорий прошло в прошлом году. В нём приняли участие более 60 тысяч человек со всего региона. С помощью мнения граждан были отобраны 22 объекта, набравшие наибольшее число голосов, которые и будут благоустроены в этом году.

Всероссийское онлайн-голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».