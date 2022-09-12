«Замсекретаря ИРО партии Ахмет Дидигов, председатель общественного совета проекта «Новая школа» Батыр Хамхоев, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии Магаса Артур Албаков провели инспекционный выезд на место строительства детсада», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметили в региональном отделении, возведение дошкольного учреждения на 220 мест в 23 микрорайоне столицы ведется по Народной программе и партийному проекту «Новая школа». Контрактная стоимость дошкольного образовательного учреждения — 188 млн руб. Сдача объекта запланирована на конец ноября 2022 года.

«В здании предусмотрены все необходимые помещения для комфортного пребывания и обучения воспитанников. В том числе запроектированы групповые с санузлами и спальнями, столовая, медицинский блок. Занятия спортом будут проходить в физкультурном зале, уроки музыки и праздничные мероприятия — в музыкальном зале. Также предусмотрена кружковая для творческих занятий, кабинеты психолога и логопеда. На территории детского сада оборудуют спортивную и игровые площадки, высадят деревья и кустарники, обустроят газоны», — сказал Хамхоев.

Жительница микрорайона Амина Торшхоева сообщила, что, как мать двоих детей, знает, как трудно устроить ребенка в детский сад, и потому строительство нового дошкольного учреждения станет большим подарком для горожан.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию проекта «Новая школа» на территории республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 20 школ на 13,7 тыс. учащихся и восемь детских садов на 1,7 тыс. мест.

За последние три года в республике в общей сложности возвели и реконструировали 63 социальных объекта.

Речь идёт о 14 школах, 29 детсадах, шести учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, 14 объектах культуры и спорта.

Школьный автопарк за трехлетний период пополнился 90 автобусами, строительство новых детских садов позволило увеличить охват детей дошкольным образованием с 68% до 98%.